Выездные туры из Пятигорска

Найдено 8 туров в категории «Выездные» в Пятигорске, цены от 24 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550 за человека
Три горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев в 10:00
от 34 900 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Домбайский релакс
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Архыз - двухдневная перезагрузка
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000 за человека
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Авторский тур
4 дня 6 часов
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Расписание: Вторник в 10:00
33 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никита
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень
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    доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».

    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно
  • Н
    Наталья
    19 февраля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Спасибо большое. Все было организовано на высшем уровне. Поездкой осталась очень довольна. До новых путешествий.
  • В
    Вячеслав
    10 мая 2023
    Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска
    Огромное Спасибо Константину за замечательный тур!!! Благодаря грамотно построенный логистике удалось увидеть много уникальных и труднодоступных мест Южной Осетии. Очень рекомендуем гостям городов КМВ обращаться к Константину, не пожалеете!
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
    Путешествие понравилось. Программа достаточно насыщенная и наверное хочется в середине один день отдыха. Отдельное спасибо за гидов на маршруте, профессионалы, отзывчивые и внимательные. Спасибо за отдых.
  • А
    Анна
    30 ноября 2022
    Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
    Тур очень понравился, мне удалось переключится и получать наслаждение от каждой минуты пребывания на отдыхе, в туре мне встречались только
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    положительные люди! Особую благодарность принимающей стороне, отличные экскурсоводы!!! Хочется выделить Наталью Викторовну и Марину Владимировну!!! Даже не верится что мои глаза видели такую красоту. Спасибо Вам большое!!!! Теперь буду рассматривать поход в Приэльбрусье с палаткой!

  • О
    Ольга
    29 ноября 2022
    Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
    Это была настоящая перезагрузка и столько эмоций. Программа была очень интересная и благодаря экскурсоводом впечатления были намного ярче) команда прекрасная была каждую поездку. И водители и экскурсоводы. Обязательно вернусь к вам)
  • Е
    Елизавета
    8 октября 2022
    Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»
    Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
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    Приятно отключить мозг и насладиться прекрасным Кавказом здесь и сейчас. Благодарна менеждеру компании "Машук" Инне и гиду Наталье Викторовне. Желаю процветания и увеличения клиентской заинтересованности!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Выездные»

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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Выездные" можно забронировать 8 авторских туров от 24 550 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры по окрестностям Пятигорска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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