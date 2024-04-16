Н Никита Три горнолыжных курорта Кавказа Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.

Ю Юлия Три горнолыжных курорта Кавказа читать дальше доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны». Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень

Н Наталья Три горнолыжных курорта Кавказа Спасибо большое. Все было организовано на высшем уровне. Поездкой осталась очень довольна. До новых путешествий.

В Вячеслав Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска Огромное Спасибо Константину за замечательный тур!!! Благодаря грамотно построенный логистике удалось увидеть много уникальных и труднодоступных мест Южной Осетии. Очень рекомендуем гостям городов КМВ обращаться к Константину, не пожалеете!

Е Елена Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный Путешествие понравилось. Программа достаточно насыщенная и наверное хочется в середине один день отдыха. Отдельное спасибо за гидов на маршруте, профессионалы, отзывчивые и внимательные. Спасибо за отдых.

А Анна Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный читать дальше положительные люди! Особую благодарность принимающей стороне, отличные экскурсоводы!!! Хочется выделить Наталью Викторовну и Марину Владимировну!!! Даже не верится что мои глаза видели такую красоту. Спасибо Вам большое!!!! Теперь буду рассматривать поход в Приэльбрусье с палаткой! Тур очень понравился, мне удалось переключится и получать наслаждение от каждой минуты пребывания на отдыхе, в туре мне встречались только

О Ольга Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный Это была настоящая перезагрузка и столько эмоций. Программа была очень интересная и благодаря экскурсоводом впечатления были намного ярче) команда прекрасная была каждую поездку. И водители и экскурсоводы. Обязательно вернусь к вам)