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Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Три горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня 6 часов
Расписание: Вторник в 10:00
33 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита16 апреля 2024Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
- ЮЮлия16 апреля 2024Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень
- ННаталья19 февраля 2024Спасибо большое. Все было организовано на высшем уровне. Поездкой осталась очень довольна. До новых путешествий.
- ВВячеслав10 мая 2023Двухдневный тур в Южную Осетию из ПятигорскаОгромное Спасибо Константину за замечательный тур!!! Благодаря грамотно построенный логистике удалось увидеть много уникальных и труднодоступных мест Южной Осетии. Очень рекомендуем гостям городов КМВ обращаться к Константину, не пожалеете!
- ЕЕлена28 февраля 2023Путешествие понравилось. Программа достаточно насыщенная и наверное хочется в середине один день отдыха. Отдельное спасибо за гидов на маршруте, профессионалы, отзывчивые и внимательные. Спасибо за отдых.
- ААнна30 ноября 2022Тур очень понравился, мне удалось переключится и получать наслаждение от каждой минуты пребывания на отдыхе, в туре мне встречались только
- ООльга29 ноября 2022Это была настоящая перезагрузка и столько эмоций. Программа была очень интересная и благодаря экскурсоводом впечатления были намного ярче) команда прекрасная была каждую поездку. И водители и экскурсоводы. Обязательно вернусь к вам)
- ЕЕлизавета8 октября 2022Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Выездные»
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Сейчас в Пятигорске в категории "Выездные" можно забронировать 8 авторских туров от 24 550 до 96 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры по окрестностям Пятигорска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август