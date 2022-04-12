Верхняя Балкария

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При себе необходимо иметь паспорт, теплые вещи и купальные принадлежности.
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария
Верхняя Балкария

Что вас ожидает 🤩

  • Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Богатство природы Пятигорья в течение этого дня откроется вам с новой стороны!

Мы начнем наше путешествие с посещения Чегемского ущелья, где насладимся живописными пейзажами и сможем пройти по узкому каньону под звуки журчания горной реки. Сила воды поразит вас своей мощностью, когда вы окажетесь у водопада «Су-Аузу»!

Дальше - больше! Ведь именно здесь расположено одно из самых глубоких и таинственных озер в мире - Голубое озеро. Сквозь теснину Черека, преодолев два тоннеля, вы посетите высокогорную долину, в которой ведет свой промысел человек уже несколько веков. Долина «Солнечная» расскажет вам не только о быте и истории этих мест, но и даст возможность познакомиться с останками древних селений и их укреплениями.

Аушигерский термальный источник - заключительная часть нашей программы, - это возможность опробовать на себе лекарственную силы природы. Вода здесь достигает температуры в 50 градусов Цельсия, ее состав уникален и чудодейственен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Канатная дорога - 200 рублей с чел. Купание в Аушигере - 100 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:50
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:50

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