Богатство природы Пятигорья в течение этого дня откроется вам с новой стороны!

Мы начнем наше путешествие с посещения Чегемского ущелья, где насладимся живописными пейзажами и сможем пройти по узкому каньону под звуки журчания горной реки. Сила воды поразит вас своей мощностью, когда вы окажетесь у водопада «Су-Аузу»!

Дальше - больше! Ведь именно здесь расположено одно из самых глубоких и таинственных озер в мире - Голубое озеро. Сквозь теснину Черека, преодолев два тоннеля, вы посетите высокогорную долину, в которой ведет свой промысел человек уже несколько веков. Долина «Солнечная» расскажет вам не только о быте и истории этих мест, но и даст возможность познакомиться с останками древних селений и их укреплениями.

Аушигерский термальный источник - заключительная часть нашей программы, - это возможность опробовать на себе лекарственную силы природы. Вода здесь достигает температуры в 50 градусов Цельсия, ее состав уникален и чудодейственен.