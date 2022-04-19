ежедневно в 08:00

Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска

Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам

Мини-группа
В сокровищнице Северного Кавказа Верхняя Балкария — одна из его самых ярких драгоценностей.

Вы соберете целую коллекцию духозахватывающих пейзажей, увидите второе по глубине карстовое озеро в мире и покатаетесь на качелях над пропастью.

А исследуя родовые башни, наскальные крепости и старые аулы, прикоснетесь к средневековой истории балкарского народа.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
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Что вас ожидает

Черекская теснина и Язык дракона

Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезем вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Башни и древние поселения

  • Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с ее подножия взглянете на окрестные аулы.
  • Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
  • Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалеку находится система укреплений 10-11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.

Качели над пропастью и Голубые озера

Пока нам готовят вкусный обед, есть время покататься на качелях с незабываемым видом на долину. А затем мы доберемся до знаменитых древних озер, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет! После отдыха у водоемов по желанию группы можно будет также заехать на термальные источники.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Посещение термальных источников
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
  • Стоимость индивидуального тура — 19 000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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