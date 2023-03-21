ежедневно в 08:00

Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Башни и древние поселения
Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.
Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалёку находится система укреплений 10–11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озёра
После обеда мы доберёмся до знаменитых древних озёр, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет!
После экскурсии посетим термальные источники Аушигер и отдохнём в горячей минеральной воде. Также остановимся у живописного замка Шато Эркен — романтичного дворца на острове, окружённого озером и панорамами Кавказских гор.
Организационные детали
Формат путешествия
Время выезда зависит от состава группы
Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
Посещение термальных источников
Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
ежедневно в 08:00 и 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3002 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
В Верхнюю Балкарию я поехала 12.03, впечатленная поездкой в Северную Осетию. Если бы меня попросили поставить оценку из 5ти,я бы поставила все 10😃👍💯 Удобный выезд, замечательный гид с прекрасным чувством читать дальшеуменьшить
юмора🔥Всю дорогу общались, слушали музыку и даже подпевали! Катались по туннелям и горным серпантинам прямо на крыше авто🙆♀️ Сделали прекрасные фото на Языке Тролля (отдельное спасибо нашему гиду Андрею🙏) с нужными ракурсами и панорамой🔥Наш гид оказался ещё и фотограф и видеограф от бога👍 Вообще, все указанные места к посещению оказались очень живописными, интересными и стоящими того, чтобы увидеть и почувствовать. Также отдельную благодарность хочется выразить за выбор кафе для обеда😍😋Шикарный вид и вкуснейшее свежайшее меню😀 Конкретно от себя рекомендую обязательно взять какой-нибудь хычин и блюдо под названием "жау баур". Но вообще, всё, что не возьмёте там будет очень вкусно👍
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Алина
Поездка прошла отлично, очень душевно, весело и безууумно красиво. Очень понравилось, что мы не только катались на машине, но и исследовали какие-то места сами, пешком. Были с Михаилом гидом, забрал читать дальшеуменьшить
нас из дома потом довёз назад. Рассказывал все своими словами, не как на скучных экскурсиях, а простым языком, рассказывал истории из своих поездок, шутил, было очень весело, однозначно рекомендую.
Заехали в обед в кафе около голубого озера, на двоих потратили 500 рублей, еда очень вкусная, все свое.
Вход в замок 50 руб с человека.
Остались в полном восторге!
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Мария
Супер поездка!! Забрали вовремя, авто комфортное, план на день, мы выполнили весь!! Нашем гидом был Владимир, спасибо ему и привет из СПб:-)) Очень красивый маршрут, мои рекомендации 👍🙂
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Е
Екатерина
Великолепная экскурсия!! Потрясающий гид (Денис). Шикарные виды, интересное повествование (как взрослым так и детям), комфортный маршрут в приятной компании Вам обеспечены!! Бонусом - свежесвареный кофе в горах;) Спасибо!
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Эльвира
Отличная получилась поездка! Гид Юрий-позитивный и информационно подкован! Было комфортно ехать, интересно слушать и обсуждать! И конечно незабываемые виды и красоты природы Кабардино-Балкарии просто завораживают!!! День прошёл незаметно, приятно совмещены по времени проезд в авто и прогулки. И вкуснейшая местная кухня ☺️ Рекомендую!
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Tengiz
Это была наша заключительная поездка. Она выдалась очень удачной. Самым лучшим моментом в ней был наш гид - Руслан. Он местный, соответственно, знает все не из книжек или рассказов. Самым читать дальшеуменьшить
ярким моментом всей поездки был наш обед в кафе с видом на горы и разговором о местных традициях. Ещё были клевые попутчики. В конце посмотрели замок. Замок неплохой, но, если честно, не сказать, что впечатляет. Может и не стоит его включать в программу. Поездка в целом очень понравилась.
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