Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Верхняя Балкария — древний, потрясающе живописный район Северного Кавказа. Мы отправимся его исследовать на внедорожниках, в мини-группе до 7 человек. Вы подниметесь на скальный выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля.
Остановитесь у карстового озера и сторожевой башни, услышите загадочные легенды и раскроете тайны, сокрытые среди гор.
Остановитесь у карстового озера и сторожевой башни, услышите загадочные легенды и раскроете тайны, сокрытые среди гор.
Ближайшие даты:
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Язык Тролля. Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Голубое озеро. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года.
Черекская теснина. Мы прокатимся по живописной горной дороге, прямо под нависающими над ней скалами. Вы услышите, как люди передвигались вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели.
Аул Кюнлюм. Здесь мы осмотрим сторожевую родовую башню Абай-Кала 17-18 веков.
Водопад Тыжынты. Вы увидите сотни ручейков воды, стекающих по разноцветному мху. Просачиваясь сквозь толщи горных пород, вода приобретает удивительный вкус. Её можно пить и набирать в поездку.
Рыцарский замок. Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье.
Термальные источники (по желанию). Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек.
- Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 руб. с человека, термальные источники — 200 руб., замок Шато-Эркен — 50 руб.
в понедельник, вторник и среду в 06:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник и среду в 06:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 34 экскурсии для 45 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Меня зовут Виктор, я руковожу туристическим клубом уже более 12 лет. Наша команда — это опытные проводники в горный мир, с отличным водительским стажем и большой базой знаний. Харизматичные, коммуникабельные, ответственные и любящие свое дело. Мы не просто проводим индивидуальные и групповые джип-туры по Северному Кавказу, мы прививаем жажду жить яркой и насыщенной впечатлениями жизнью.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Голубые озера
Популярные места
Кавказ
Термальные источники
Смотровые площадки
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Пятигорска
Мини-группа
11 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам
по адресу вашего проживания
Завтра
5 мая
6 мая
7 мая
47003 525₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
у вашего отеля
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
3 250₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
у вашего отеля
Сегодня
5 мая
9 мая
10 мая
18 000₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании