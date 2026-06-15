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Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска

Путешествие в мини-группе на внедорожнике: замок Шато-Эркен, водопад Тыжинты и термальные источники ждут вас! Комфорт и впечатления гарантированы
Путешествие на внедорожнике по живописной Кабардино-Балкарии. Увидите замок Шато-Эркен, где хранится вино, и узнаете легенды о замке Жабоевых. Посетите водопад Тыжинты и Аушигерские термальные источники. Насладитесь видами с Языка дракона и попробуйте приготовить хычины.

Это возможность увидеть древние башни и поселения, а также исследовать Голубые озёра, которые изучал Жак-Ив Кусто
4.8
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный замок Шато-Эркен
  • 💦 Водопад Тыжинты и стихи Мечиева
  • 🌄 Виды с Языка дракона
  • 🍽️ Обед с приготовлением хычинов
  • 🏞️ Голубые озёра Чирик-Кёль
  • ♨️ Аушигерские термальные источники

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Верхней Балкарии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться всеми природными красотами региона. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но условия могут быть менее комфортными из-за холода и снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Замок Шато-Эркен
  • Водопад Тыжинты
  • Язык дракона
  • Башня Амирхановых
  • Голубые озёра
  • Аушигерские термальные источники

Описание экскурсии

Замок Шато-Эркен

Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле. Это высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Замок располагается на воде, а его подвальная часть — на глубине 20 м ниже уровня воды искусственного озера. А там — винный погреб с широким ассортиментом.

Водопад Тыжинты и стихи Мечиева

По дороге к Карасу вы полюбуетесь живописными буковыми лесами. На месте вас ждёт небольшой карстовый водопад под названием Тыжинты («Вода, выдавливаемая из скал») и мемориальный камень со стихами Кязима Мечиева. Склон, по которому текут струи воды, имеет естественную ступенчатую структуру, поэтому любители красивых видов могут взобраться выше и осмотреть водопад поближе. Главное не забывать об осторожности — там очень скользко.

Черекская теснина, Язык дракона и обед

Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Здесь у нас будет обед в местном кафе. По желанию вы самостоятельно приготовите хычины.

Башни и древние поселения

Башня Амирхановых — Амирхан-Кала — на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.

Мы заедем в замок Курнаят, трёхъярусную крепость Зылги-Кала, старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала, разные семейные усыпальницы и могильники. К сожалению, захоронения давно разграбили, и от величественных древних построек остались руины.

Голубые озёра

Мы доберёмся до знаменитых древних озёр Чирик-Кёль, которые исследовал Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире) обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн лет.

Горячие источники «Аушигер»

Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.

Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске и после экскурсии привезём обратно
  • Дополнительные расходы: завтрак/обед (по желанию) — 600-700 ₽/чел., Шато-Эркен — 100 ₽/чел., термальные источники — 400 ₽/чел.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры
  • Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4489 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Дата посещения: 14 июн 2026
Всё понравилось. Комфортная поездка, интересные факты, прекрасная компания! Спасибо за позитивные эмоции, впечатления и красивые фотографии!
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Елена
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле под милые шутки Амина. Много узнали о вашем крае,посетили красивейшие локации. Обед в горах просто бомба… кто поедет обязательно закажите люля-кебаб и горный чай. . Все было предельно аккуратно и безопасно. Отдельное спасибо за поле с ГОЛУБИКОЙ
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
Огромное спасибо Амину за наше увлекательное путешествие. Получили массу положительных эмоций. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле
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Ю
Хочу оставить самый искренний отзыв о нашей поездке! Мы бронировали экскурсию в Верхнюю Балкарию, и это было невероятно. Завораживающие виды — это мягко сказано. Горы там просто захватывают дух, чувствуешь
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себя песчинкой на фоне величавой природы, при этом наполняешься какой-то невероятной силой и спокойствием.
Но главное наше открытие — это экскурсовод Умар. С первых минут он расположил к себе так, будто мы знакомы всю жизнь. Умар оказался не просто профессионалом, а человеком с огромным добрым сердцем. С нами были дети, и он проявлял столько заботы: отогревал нас своей одеждой, поил теплым чаем, постоянно уточнял, комфортно ли нам, не замерзли ли мы. Это было очень трогательно.
Нам настолько понравилось отношение Умара и красота тех мест, что мы, не раздумывая, забронировали с ним же экскурсию в Домбай. И не пожалели ни секунды! Домбай — это отдельная песня. Красота Балкарии и Домбая совершенно разная, но одинаково прекрасная.

Ксения, Умар, низкий вам поклон и процветания! Спасибо, что сделали наш отдых не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим семейным путешествием, полным тепла, заботы и ярких впечатлений. Обязательно вернемся и всем друзьям будем рекомендовать только вас!

Хочу оставить самый искренний отзыв о нашей поездке! Мы бронировали экскурсию в Верхнюю Балкарию, и это
Хочу оставить самый искренний отзыв о нашей поездке! Мы бронировали экскурсию в Верхнюю Балкарию, и это
Хочу оставить самый искренний отзыв о нашей поездке! Мы бронировали экскурсию в Верхнюю Балкарию, и это
Хочу оставить самый искренний отзыв о нашей поездке! Мы бронировали экскурсию в Верхнюю Балкарию, и это
Хочу оставить самый искренний отзыв о нашей поездке! Мы бронировали экскурсию в Верхнюю Балкарию, и это
Хочу оставить самый искренний отзыв о нашей поездке! Мы бронировали экскурсию в Верхнюю Балкарию, и это
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Р
Верхняя Балкария — место, где чувствуешь связь времён. Древние башни, горные реки и бескрайние просторы оставляют глубокий след в душе. Гид отлично ориентируется в истории региона и делится интересными фактами. Спасибо организаторам за чёткость и внимание к деталям!
Верхняя Балкария — место, где чувствуешь связь времён. Древние башни, горные реки и бескрайние просторы оставляют
Верхняя Балкария — место, где чувствуешь связь времён. Древние башни, горные реки и бескрайние просторы оставляют
Верхняя Балкария — место, где чувствуешь связь времён. Древние башни, горные реки и бескрайние просторы оставляют
Верхняя Балкария — место, где чувствуешь связь времён. Древние башни, горные реки и бескрайние просторы оставляют
Верхняя Балкария — место, где чувствуешь связь времён. Древние башни, горные реки и бескрайние просторы оставляют
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Татьяна
Добрый день всей команде организаторов туров!
Мы с дочерью посетили однодневный тур по Верхней Балкарии 19 июля. С первых строк - браво Шамилю! Поразил нас профессионализмом в широком понимании: грамотная речь,
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структурированные предложения, информативно и очень познавательно. Благодарны ему за все показанные локации и умение создать настроение, быть на одной волне с туристами! Порекомендуем вас - ДА!
Вернёмся вновь - ДА!
Благодарим вас всех от Души!
С уважением, Татьяна Абрамова, г. Нижневартовск.

Добрый день всей команде организаторов туров!
Добрый день всей команде организаторов туров!
Добрый день всей команде организаторов туров!
Добрый день всей команде организаторов туров!
Добрый день всей команде организаторов туров!
Добрый день всей команде организаторов туров!
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Ольга
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём, например, в 7.05, значит, машина будет в 7.05, или раньше. Но не позже! Забирают прямо от дома. Гиды подготовленные, эрудированные. Данный маршрут невероятно насыщенный, интересный. И после заснеженных вершин окунуться в горячий источник- отдельная эмоция. Однозначно рекомендую!
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,+1
Спасибо Оксане за рекомендацию этого тура! У этого организатора все спланировано очень чётко- если машину ждём,
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