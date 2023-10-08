Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии

Из Пятигорска - к Замку людоеда, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса

4.7
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На комфортабельном внедорожнике вы отправитесь изучать живописную Кабардино-Балкарию. Увидите замок в романском стиле, в подвале которого хранится вино. Узнаете, почему замок Жабоевых называют замком людоеда. Побываете на водопаде Тыжинты и Аушигерских термальных источников. И сделаете впечатляющие фотографии на Языке дракона.
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии
Автотур в мини-группе по гостеприимной Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Замок Шато-Эркен

Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле. Это высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Замок располагается на воде, а его подвальная часть — на глубине 20 м ниже уровня воды искусственного озера. А там — винный погреб с широким ассортиментом.

Замок рода Жабоевых

Его второе название — Замок людоеда. Постройка 12–13 века, уникальное строение для республики. Он неоднократно достраивался, предположительно с 15 века руинирован. На противоположной стороне раньше находился аул Верхний Хулам. Там можно рассмотреть полуразрушенные сакли, найти следы захоронений начала 19 века и гораздо более ранних.

Водопад Тыжинты и стихи Мечиева

По дороге к Карасу вы полюбуетесь живописными буковыми лесами. На месте вас ждёт небольшой карстовый водопад под названием Тыжинты («Вода, выдавливаемая из скал») и мемориальный камень со стихами Кязима Мечиева. Склон, по которому текут струи воды, имеет естественную ступенчатую структуру, поэтому любители красивых видов могут взобраться выше и осмотреть водопад поближе. Главное не забывать об осторожности — там очень скользко.

Черекская теснина, Язык дракона и обед

Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Здесь у нас будет обед в местном кафе. По желанию вы самостоятельно приготовите хычины.

Башни и древние поселения

Башня Амирхановых — Амирхан-Кала — на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.

Мы заедем в замок Курнаят, трёхъярусную крепость Зылги-Кала, старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала, разные семейные усыпальницы и могильники. К сожалению, захоронения давно разграбили, и от величественных древних построек остались руины.

Голубые озёра

Мы доберёмся до знаменитых древних озёр Чирик-Кёль, которые исследовал Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире) обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн лет.

Горячие источники «Аушигер»

Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.

Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске и после экскурсии привезём обратно
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 600–700 руб. /чел.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Александр
8 окт 2023
Великолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересный рассказ и дружескую поездку. Нам очень понравилась экскурсия, жаль что сейчас осень и в горах быстро темнеет, хотелось бы подольше погулять.
Великолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересныйВеликолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересныйВеликолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересныйВеликолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересныйВеликолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересныйВеликолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересныйВеликолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересныйВеликолепная экскурсия! Впечатляющие и могущественные горы, реки, озера и водопады. Огромное спасибо гиду Хусейну, за интересный
А
10 сен 2023
Спасибо за чудесную поездку гиду Алиму, который рассказывал интерессные легенды про места посещений! отличная поездка, красивые виды, море впечатлений!!! Обязательно воспользуемся еще вашими услугами)))
Дмитрий
3 сен 2023
Было очень интересно и много-много гор😎🤘
Было очень интересно и много-много гор😎🤘Было очень интересно и много-много гор😎🤘Было очень интересно и много-много гор😎🤘Было очень интересно и много-много гор😎🤘

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Голубые озера
Популярные места
Кавказ
Термальные источники
Смотровые площадки
Черекская Теснина
Голубые озёра
Для студентов
Приэльбрусье в Пятигорске
Дворцы, замки и особняки
Эльбрус
На микроавтобусе

Похожие туры из Пятигорска

Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
137 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
на проспекте Калинина
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
35002 800 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
56 отзывов
Популярное предложение
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, «город мертвых» и Чегемские водопады на внедорожнике
в Пятигорске (по договоренности)
Сегодня
Завтра
14 окт
16 окт
14 400 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
84 отзыва
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
по договоренности
15 окт
17 окт
18 окт
19 окт
1450013 050 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ