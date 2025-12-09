Вариант 2 : Экскурсия в Грозный. Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного. Вы окажетесь в другой стране, похожей на прогрессивно развивающийся Дубай. Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам - комплексу высотных домов "Грозный - сити". За пределами г. Москвы, это самые высокие здания в России. Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город. А так же в ходе экскурсии посетите, построенный в конце 19 века терскими казаками Храм Архангела Михаила. Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира - "Сердце Чечни", которая является точной копией "Голубой мечети" в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного. Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе, где во время обеда, Вы сможете попробовать блюда национальной чеченской кухни. Проехав немного от города Грозный, вы сможете посетить город Аргун, где расположена Мечеть "Сердце Матери", названной именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова - Аймани Кадыровой, которая и является единственной мечетью в России, выполненной в ультрасовременном виде. А город Шали в последние годы стал местом притяжения всех мусульман Северного Кавказа.

Вариант 1 : Экскурсия "Романтика Архыза". Вы посетите удивительное место с загадочным названием, которое находится в горах Северного Кавказа. Архыз называют рубежом тысячелетий, поскольку здесь тесно переплелись современная наука и древности. В Архызе есть все, что может удивить и порадовать каждого: горы, покрытые сверкающими ледниками, вековыми пихтовыми лесами и альпийскими лугами, древние алано-византийские храмы X века, Место Силы – Круг, Наскальная древняя икона с Ликом Христа, и наконец, современный горнолыжный курорт с канатными дорогами. Вы совершите прогулку по территории историко-археологического-архитектурного музейного комплекса "Нижне-Архызское городище" и увидите тысячелетние алано-византийские храмы, которые когда-то украшали древний город возможно Маас или Магас, а возможно Аспэ. В заключение экскурсии Вы отдохнете на территории курорта Архыз-Романтик, где сможете подняться одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дорогой «Северное сияние», ее протяженность – 3800 м. на высоту 2504 м. над уровнем моря. С верхней площадки открываются восхитительные виды. Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе, где во время обеда, Вы сможете попробовать блюда национальной карачаевской кухни.

Кавказской автомагистрали очень живописна. В самом начале серпантинной дороги, уводящей по мосту над пенящимися бурными потоками горной реки Цейдон, на высоком моренном холме Древне-Цейского ледника, вы увидите монумент Афсати – покровителя животных в осетинской мифологии. В самом Цейском ущелье, длина которого 23 километра, Вы поднимитесь по канатно-кресельной дороге к подножию Сказского ледника. Целых 20 минут подъёма в кресле, наедине с природой. Вокруг - крутые склоны, а внизу, под канатной дорогой – широкое дно. Это место называется "Цейская чаша". С верхней станции канатной дороги в солнечную погоду ледник, стекающий со склона горы Адайхох, блестит и переливается на солнце. В звенящей тишине можно услышать шум водопада – здесь, вырываясь из-под ледника, рождается река Сказдон. Полюбовавшись ущельем, вы отправитесь в верховья Алагирского ущелья, в Зарамагскую котловину. Фотографии со смотровой площадки у водохранилища Головной Зарамагской ГЭС на реке Ардон смотрятся очень эффектно. Далее в высокогорном ауле Нар Вас ждёт знакомство с мемориальным домом-музеем известного осетинского поэта, писателя, драматурга, публициста, художника и общественного деятеля Коста Хетагурова, родившегося здесь, высоко в горах. В Мамисонском ущелье, отходящем от Зарамагской котловины на Боковой хребет, вы ненадолго погрузитесь на несколько веков назад. Когда-то здесь кипела жизнь, а сегодня о прошлом ущелья на перевальной дороге напоминают остатки башен и каменных селений.

Вариант 4: Экскурсия "Эльбрус - к вершинам седой горы". Уникальная и самая загадочная гора Кавказского курорта привлекает миллионы туристов со всех уголков России и зарубежных стран. История горнолыжного спорта началась в нашей стране в Приэльбрусье, потому что на горе Чегет в 1964 году была построена первая канатная дорога. Так же вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира, где можно посетить национальный базар и приобрести различную сувенирную продукцию, шерстяные и вязаные изделия на любой вкус. И, конечно, самый главный подъем на высоту 3848 м. над уровнем моря, вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники. Покидая Приэльбрусье, у вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпит минеральной воды, выходящей прямо из недр земли. Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе, где во время обеда, вы сможете попробовать блюда национальной балкарской кухни и знаменитый кавказский шашлык.

Вариант 5: Экскурсия "Домбай - край синих гор". Богатая и интересная история Северного Кавказа унесет Вас к тропам Великого Шелкового пути, к Византийским торговым факториям, культурным традициям, обычаям и достопримечательностям. Домбай и его окрестности - это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады. Говорят, что воздух Домбая можно "есть ложкой", настолько он чист. И все это великолепие дает ощущение гармонии человека и природы. Природа по-царски одарила эту живописное место на нашей планете. Огромное наслаждение доставит прогулка по Тебердинскому природному заповеднику, где сможете увидеть уникальных животных и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу. По прибытии на знаменитую Домбайскую поляну - сердце гор - вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа. Во время обеда (оплачивается отдельно) в одном из многочисленных местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык. На Кавказе говорят, что "кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал".

Возвращение в г. Пятигорск. Ужин оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.

3 день