Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Описание тура
Программа
1 день
- Прибытие на Кавказские Минеральные Воды (аэропорт или железнодорожный вокзал г. Минеральные Воды, или железнодорожный вокзал г. Пятигорска). Рекомендованное время прибытия не позднее 11:00 по московскому времени.
- Трансфер до гостиницы выбранной категории. Размещение в выбранной гостинице (Обед оплачивается самостоятельно или по заявке за дополнительную плату).
- Встреча с гидом в 13:00 по московскому времени.
- Экскурсия по городам-курортам Пятигорск и Железноводск познакомит вас с историей и достопримечательностями городов-курортов. С Горячих Вод на Железные Воды - именно так проходил курс лечения на Водах в 19 веке. Поскольку это было дорогостоящее удовольствие в 19 веке, поэтому лечились «по полной»: месяц на Горячих Водах, затем месяц на Железных и месяц на Кислых Водах. Пятигорск – это романтические воздушные беседки: Эолова арфа, Китайская, словно парящие над Горячеводской долиной, это таинственное подземное озеро горы Машук - Провал, которое, чтобы увидеть, надо зайти внутрь горы. Гуляя по городу, Вы полюбуетесь классикой и модерном, готикой и эклектикой исторических зданий: Ресторации, Лермонтовских и Пушкинских, Пироговских ванн, Лермонтовской галереи. В ходе экскурсии по Пятигорску, Вы узнаете, что его называют Лермонтовским городом и не зря, поскольку поэт здесь бывал неоднократно, лечился водами зарождающегося курорта, творил и, к сожалению, погиб. С поэтом М. Ю. Лермонтовым связана история и другого города-курорта, это Железноводск, в котором он лечился минеральными водами и где провел последнюю ночь своей жизни. Железноводск - своеобразный оазис, но не в пустыне, а в густом лесу. Уникальный по своим водам, аналогов которым нет на евразийском континенте расположен в живописной межгорной долине, окруженный семью из 16 гор Кавказских Минеральных Вод. Отправившись в этот чудный уголок региона, Вы поймете, почему исследователи его называли «Маленькой Швейцарией».
- Возращение в гостиницу. Ужин оплачивается самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату.
2 день
Ранний завтрак (сухой паек) в гостинице проживания. Экскурсия на выбор..
Вариант 1: Экскурсия "Романтика Архыза". Вы посетите удивительное место с загадочным названием, которое находится в горах Северного Кавказа. Архыз называют рубежом тысячелетий, поскольку здесь тесно переплелись современная наука и древности. В Архызе есть все, что может удивить и порадовать каждого: горы, покрытые сверкающими ледниками, вековыми пихтовыми лесами и альпийскими лугами, древние алано-византийские храмы X века, Место Силы – Круг, Наскальная древняя икона с Ликом Христа, и наконец, современный горнолыжный курорт с канатными дорогами. Вы совершите прогулку по территории историко-археологического-архитектурного музейного комплекса "Нижне-Архызское городище" и увидите тысячелетние алано-византийские храмы, которые когда-то украшали древний город возможно Маас или Магас, а возможно Аспэ. В заключение экскурсии Вы отдохнете на территории курорта Архыз-Романтик, где сможете подняться одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дорогой «Северное сияние», ее протяженность – 3800 м. на высоту 2504 м. над уровнем моря. С верхней площадки открываются восхитительные виды. Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе, где во время обеда, Вы сможете попробовать блюда национальной карачаевской кухни.
Вариант 2: Экскурсия в Грозный. Вам предстоит познакомиться с прошлым и настоящим города Грозного. Вы окажетесь в другой стране, похожей на прогрессивно развивающийся Дубай. Экскурсия Вас приведет к знаменитым небоскребам - комплексу высотных домов "Грозный - сити". За пределами г. Москвы, это самые высокие здания в России. Подниметесь на высокоскоростном лифте на высоту 31 этажа, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на город. А так же в ходе экскурсии посетите, построенный в конце 19 века терскими казаками Храм Архангела Михаила. Побываете в одной из самых крупных мечетей Европы и мира - "Сердце Чечни", которая является точной копией "Голубой мечети" в Стамбуле и визитной карточкой г. Грозного. Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе, где во время обеда, Вы сможете попробовать блюда национальной чеченской кухни. Проехав немного от города Грозный, вы сможете посетить город Аргун, где расположена Мечеть "Сердце Матери", названной именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова - Аймани Кадыровой, которая и является единственной мечетью в России, выполненной в ультрасовременном виде. А город Шали в последние годы стал местом притяжения всех мусульман Северного Кавказа.
Вариант 3: Экскурсия Цей и Мамисон по праву называют жемчужинами Алагирского ущелья. Дорога по участку Транс
Вариант 4: Экскурсия "Эльбрус - к вершинам седой горы". Уникальная и самая загадочная гора Кавказского курорта привлекает миллионы туристов со всех уголков России и зарубежных стран. История горнолыжного спорта началась в нашей стране в Приэльбрусье, потому что на горе Чегет в 1964 году была построена первая канатная дорога. Так же вы побываете на поляне Чегет, которая является популярным местом туристов со всего мира, где можно посетить национальный базар и приобрести различную сувенирную продукцию, шерстяные и вязаные изделия на любой вкус. И, конечно, самый главный подъем на высоту 3848 м. над уровнем моря, вы совершите на сам Эльбрус, откуда перед вами откроется завораживающий вид на Кавказский хребет, знаменитые ледники. Покидая Приэльбрусье, у вас будет уникальная возможность на Поляне нарзанов выпит минеральной воды, выходящей прямо из недр земли. Обед (оплачивается самостоятельно) в одном из местных кафе, где во время обеда, вы сможете попробовать блюда национальной балкарской кухни и знаменитый кавказский шашлык.
Вариант 5: Экскурсия "Домбай - край синих гор". Богатая и интересная история Северного Кавказа унесет Вас к тропам Великого Шелкового пути, к Византийским торговым факториям, культурным традициям, обычаям и достопримечательностям. Домбай и его окрестности - это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады. Говорят, что воздух Домбая можно "есть ложкой", настолько он чист. И все это великолепие дает ощущение гармонии человека и природы. Природа по-царски одарила эту живописное место на нашей планете. Огромное наслаждение доставит прогулка по Тебердинскому природному заповеднику, где сможете увидеть уникальных животных и более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу. По прибытии на знаменитую Домбайскую поляну - сердце гор - вы полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа. Во время обеда (оплачивается отдельно) в одном из многочисленных местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык. На Кавказе говорят, что "кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал".
3 день
Завтрак в гостинице проживания и освобождение номеров..
Экскурсия на Медовые водопады - знакомство с геологическим прошлым и настоящим курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Вы узнаете процесс образования ущелий, каньонов, сквозных отверстий в горах. А также, какие бывают водопады. Медовые водопады – это группа водопадов, их пять, разные по высоте, форме и насыщенности, с разными названиями, они шумят в ущелье реки Аликоновка недалеко от Кисловодска. Вы пройдете по каньону реки, длинною 150 метров, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей "Карачаевское подворье", где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают. С видом на водопады, Вы сможете отведать только что испеченные ароматные карачаевские хычины и айран – напиток долголетия. Также вы посетите подворье "Чайный Домик". Оказавшись внутри Домика, вы не только совершенно бесплатно попробуете травяные чаи и понравившиеся сможете приобрести в качестве сувенира, но получите настоящую фито ингаляцию, вдыхая ароматы горных трав, смешанные с ароматом специй и медов. Помимо чаев, хозяева подворья предлагают натуральные карачаевские колбасы собственного производства, сыры, меда, сласти. А также вы увидите и посетите еще один памятник природного значения – гору Кольцо. Эту гору упоминает в романе "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтов. Легенда о нартах утверждает, что гора Кольцо исполняет желания..
Возвращение в г. Пятигорск..
Обед самостоятельно или по предварительной заявке за дополнительную плату..
Трансфер. Рекомендованное время вылета/отправления поезда не ранее 16:00-17:00 по московскому времени..
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятигорск
- Железноводск
- Приэльбрусье
- Домбай
- Цей
- Мамисон
- Архыз
- Грозный
- Медовые водопады
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты по программе тура Проживание в гостнице "Машук" - 2 ночи
- Номер "Стандарт" (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтраки в отеле
Что не входит в цену
- С 01.01.2023 в Ставропольском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 100 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы (проживающие в объектах размещения более 24 часов)
- Кроме лиц
- Освобожденных от уплаты курортного сбора Обеды На экскурсии в Архыз: 300 руб. въезд на аланское городище
- 1600 руб. подъем на канатной дороге На экскурсии в г. Грозный: входные билеты 600 руб. На экскурсии в Цей: подъем на канатной дороге 500 руб.
- Входные билеты в музей от 50 руб. На экскурсии на Эльбрус: экосбор 200 руб.
- Подъем на канатной дороге на г. Чегет 900 руб. (2 уровня)
- Подъем на канатной дороге на г. Эльбрус 1800 руб. (2 уровня) На экскурсии на Домбай: канатная дорога 2000 руб. Ужины Сувениры Личные расходы