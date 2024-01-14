2 день

Чегемское ущелье, Шато Эркен

08:00 Завтрак шведский стол.

09:00 Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье (200 км) с посещением знаменитых Чегемских водопадов — прекрасных в любое время года.

Зимой ущелье особенно живописно: со скал свисают сосульки, снизу поднимаются ледяные глыбы.

Дорога к водопадам проходит почти по самому дну ущелья, самая узкая часть теснины не превышает 16-30 м.

Обед в кафе, которое расположено прямо в скале, запомнится надолго (за доп. плату).

Здесь гостям предложат блюда и напитки национальной кухни (шашлык из баранины, хычины, глинтвейн, вино и пр.).

Непродолжительный переезд в предместье селения Черная речка, где мы сможем увидеть довольно неожиданный для традиционных ландшафтов Северного Кавказа объект — величественный замок в романском стиле «Шато Эркен».

Крепостные стены окружены со всех сторон водами рукотворного озера с экзотическими рыбами.

Это детище земледельца Тембулата Эркенова.

Свободное время для фото.

На обратном пути заезд в п. Кишпек, отдых на термальных источниках «Гедуко» —отличная возможность расслабиться после активного дня (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).

Возвращение в отель.

Ужин (по желанию за доп. плату).

Свободное время, отдых.