Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд в Кабардино-Балкарию. Поляна Азау
24:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе от Драмтеатра, ул. Красноармейская, 110 (сбор за 20 мин).
Переезд в Кабардино-Балкарию п. Чегет (600 км).
Встреча с гидом на подъезде к г. Пятигорск.
Завтрак (свой сух. паек или в кафе за доп. плату).
10:00 Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и объединил целых два горных склона — Эльбрус и Чегет.
Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР.
Подъём на гору Чегет, откуда открывается красивейший вид.
Внизу живописное Баксанское ущелье, справа — гора Донгуз-Орун с «пришитым» к ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева — двуглавый Эльбрус.
Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау.
На курорте функционируют две канатные дороги.
Подъём до станции «Мир» (3500 м), где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья.
Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» (3780 м).
Обед в одном из многочисленных кафе на поляне Азау (по желанию за доп. плату).
Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.
Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.
17:00 Размещение в отеле «Интурист».
Свободное время.
Отдых.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Новогодний банкет (стоимость уточняется).
Чегемское ущелье, Шато Эркен
08:00 Завтрак шведский стол.
09:00 Выезд на экскурсию в Чегемское ущелье (200 км) с посещением знаменитых Чегемских водопадов — прекрасных в любое время года.
Зимой ущелье особенно живописно: со скал свисают сосульки, снизу поднимаются ледяные глыбы.
Дорога к водопадам проходит почти по самому дну ущелья, самая узкая часть теснины не превышает 16-30 м.
Обед в кафе, которое расположено прямо в скале, запомнится надолго (за доп. плату).
Здесь гостям предложат блюда и напитки национальной кухни (шашлык из баранины, хычины, глинтвейн, вино и пр.).
Непродолжительный переезд в предместье селения Черная речка, где мы сможем увидеть довольно неожиданный для традиционных ландшафтов Северного Кавказа объект — величественный замок в романском стиле «Шато Эркен».
Крепостные стены окружены со всех сторон водами рукотворного озера с экзотическими рыбами.
Это детище земледельца Тембулата Эркенова.
Свободное время для фото.
На обратном пути заезд в п. Кишпек, отдых на термальных источниках «Гедуко» —отличная возможность расслабиться после активного дня (не забудьте взять с собой купальные принадлежности!).
Возвращение в отель.
Ужин (по желанию за доп. плату).
Свободное время, отдых.
Экскурсия по Пятигорску. Отъезд
07:00-10:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Обзорная экскурсия по Пятигорску,одному из старейших бальнеологических курортов России и места, с которым неразрывно связаны последние годы жизни М. Ю. Лермонтова.
Одно из самых популярных мест отдыха — парк «Цветник», где сохранилось здание бывших Николаевских ванн, лучшей купальни в XIX веке.
Далее туристы побывают в естественной (карстовой) шахте «Провал» (глубиной 20 м), на дне которой увидят небольшое озеро, посетят беседку «Эолова арфа», грот Дианы, смогут увидеть место трагической дуэли М. Ю. Лермонтова, дом-музей поэта.
В завершении экскурсионного дня мы попробуем воду Пятигорских минеральных источников в Центральной Питьевой галерее.
Желающие поднимутся по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама города.
Обед в кафе города (за доп. плату).
15:00 Выезд в Краснодар.
22:00Прибытие группы (время указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Интурист».
Доплата за одноместное размещение – уточняется.
Варианты проживания
Гостиница «Интурист»
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в отеле 2-х мест. номерах «стандарт»
- Питание: 2 завтрака
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание на маршруте
- Трансферы от аэропорта / ж/д вокзала в первый день тура и обратно в последний день тура
- Курортный сбор - 300 руб. /чел. (за 3 дня)
- Входные билеты на экскурсионные объекты (стоимость входных билетов может меняться):туристический билет на канатно-кресельный подъемник г. Чегет - 900 руб. /чел. туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус - 1 500 руб. /чел. (3 очереди) термальные источники - 400 руб. /чел. подъем на гору Машук - 380 руб. /чел
- Туристический билет на канатно-кресельный подъемник г. Чегет - 900 руб. /чел
- Туристический билет на канатную дорогу на г. Эльбрус - 1 500 руб. /чел. (3 очереди)
- Термальные источники - 400 руб. /чел
- Подъем на гору Машук - 380 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.
- Паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС.
Для купания в термальных источниках необходимо иметь:
- купальник;
- полотенце;
- тапочки и др. купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка включена в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра г. Краснодар (ул. Красноармейская 110).