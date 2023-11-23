Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур

Групповой тур в Пятигорске
5
3 отзыва
За 6 дней Вы познакомитесь с красотами Кавказских гор, их атмосферой и величием, получите колоссальный заряд энергии. Этот тур — настоящее приключение!
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Ближайшие даты:
11
окт
15
ноя
20
дек

Что вас ожидает:

Полное «погружение» в Кавказ
Полное «погружение» в Кавказ
За шесть дней Вы узнаете интересные факты истории, собственными глазами увидите незабываемые виды Кавказа
Головокружительные виды
Головокружительные виды
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог захватывают дух
Семейный отдых
Семейный отдых
После этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха и теплые воспоминания

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).

Размещение в гостинице.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место Дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день

Верхняя Балкария

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.

Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады.

История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.

Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.

Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.

Черекская теснина очень живописная.

На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.

Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.

Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.

Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.

Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.

За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.

Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.

И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.

Здесь расположены родовые башни.

Обед балкарская кухня (доп. плата).

Термальные источники Аушигер (доп. плата).

В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.

Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.

На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день

Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор», — Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.

Подъем на канатной дороге (доп. плата).

Обед (доп. плата).

Свободное время.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ДомбайДомбайДомбайДомбайДомбай
4 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1400 руб. /чел.), 200 руб. /чел. вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).

Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день

Архыз

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Архыз.

Архыз – место для круглогодичного отдыха.

Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт.

Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.

В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность.

Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно.

Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор.

Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.

Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату).

Обед (доп. плата).

Верхний Архыз.

После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз».

Курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха, открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона туристов со всей России.

Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой.

Подъем на канатной дороге (доп. плата).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

АрхызАрхыз
6 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Трансфер на ж/д вокзал г. Пятигорска или ж/д вокзал или аэропорт г. Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ВзрослыеДети до 14 лет
28 00026 000

Доплата за одноместное размещение рассчитывается индивидуально.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

5 ночей

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в гостиницу
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание - 5 завтраков
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Храмовый комплекс - 300 руб. /чел
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
  • Термальный источник Аушигер - 300 руб. /чел
  • Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
  • Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /ЧЕЛ.П. Домбай - 2 000 руб. /ЧЕЛ.П. Архыз, комплекс «Романтик» - 800-1 500 руб. /чел. (в зависимости на какой канатаной дороге вы будете подниматься)
  • Г. Чегет - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • П. Домбай - 2 000 руб. /чел
  • П. Архыз, комплекс «Романтик» - 800-1 500 руб. /чел. (в зависимости на какой канатаной дороге вы будете подниматься)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удодная одежда и обувь;
  • купальные принадлежности для термальных источников;
  • деньги на питание;
  • маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 ноя 2023
Добрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось "освежить" свои воспоминания). Мы хотели именно горы, поэтому выбрали тур "Горы Кавказа". Выезд каждый день рано - 6-30, т к предстоит долгий переезд. К этому нужно быть готовым, но оно того стоит!! Эмоции просто зашкаливают!! Пусть нам не повезло с погодой: Домбай встретил внизу сильным ливнем, а наверху была пурга. На Эльбрусе тоже мело. НОООО!! Сам факт, что ты находишься на этой горе, ты видишь "покоренные" 3847 метров! Это фантастика! А красоты Кабардино-Балкарии!! Светящиеся вершины и кружащие над тобой орлы!! Купание под открытым небом - просто фантастика!! Мы решили, что "лучше гор могут быть только горы")), поэтому обязательно поедем ещё!!
Добрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотелиДобрый день! Не была на Кавказе более 20 лет. Очень хотелось &quot;освежить&quot; свои воспоминания). Мы хотели
Л
22 ноя 2023
Хочется поделится впечатлением от прекрасного путешествия в "Горы Кавказа", которое помогла нам осуществить " Большая Страна".
С первой минуты оформления путевки, которое проводила Татьяна Федосеева, и до момента возврата из Пятигорска, где куратором была Ирина, нас не оставляли ни на минуту в каком либо неведении. Все четко, организованно и понятно!
Заселение было в замечательную гостиницу " Машук", где нас встретили доброжелательные сотрудники, рядом с гостиницей столовая с вкуснейшей домашней едой. Экскурсии, несмотря на переменчивость погоды, были очень интересными и познавательными благодаря замечательным экскурсоводам Андрею Семенову, Виктории Васильевной, Дарье Толмачевой.
Ну, а в Дарью мы все просто влюбились!!! Очень милая, добрая, искренняя, грамотная, увлеченная, веселая девушка!!!
Сотрудники "Большой Страны" постоянно были на связи, если возникали какие либо вопросы! Тоже самое в Пятигорске-Ирина каждый день держала все на контроле и заботливо участвовала в организации нашего путешествия.
Спасибо всем огромное за вашу работу, за то, как вы относитесь к своему делу и к людям, за которых вы берете ответственность!!!
Низкий поклон! Процветания вашей компании! С удовольствием буду вас рекомендовать знакомым и друзьям и сама надеюсь еще на встречу с вами в других поездках по нашей огромной и замечательной стране.
Низкий поклон!
Здоровья всем и мира!!!
Ю
18 окт 2023
Добрый день!
Мне безумно понравилась поездка. Все экскурсии были прекрасные, за исключением только экскурсии в Архыз. Данный курорт сейчас находится на этапе строительства, мы попали прям в эпицентр, да и смотреть там особо нечего. На сам завод Архыз мы не ездили, поэтому я не очень вижу смысла в данной экскурсии. Остальные горы были прекрасные, ничего не могу сказать плохо.
Экскурсоводы разные были. Самая лучшая, которая у нас была - это Марина. Она у нас была дважды, это порадовало. На экскурсии в Эльбрус был, по моему мнению, самый нудный экскурсовод, я бы не хотела бы к ней больше попадать, если поехала бы когда-нибудь еще раз.
Автобусы были очень комфортабельные, водители самые лучшие.
Отель был хороший, соответствует заявленным звездам. Местная кухня вкусная и потрясающая.
Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура и работы гидов. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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