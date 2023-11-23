окт
ноя
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Пятигорску
Приезд на КМВ.
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).
Размещение в гостинице.
14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.
Пятигорск — город у подножия Машука.
Объекты показа:
- парк Цветник;
- беседка Эолова Арфа;
- Китайская Беседка;
- грот Дианы;
- Лермонтовская галерея;
- Провал (пещера и подземное озеро);
- место Дуэли Лермонтова.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Свободное время.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Верхняя Балкария
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.
Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады.
История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.
Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.
Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.
Черекская теснина очень живописная.
На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.
Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.
Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.
Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.
Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.
За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.
Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.
И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.
Здесь расположены родовые башни.
Обед балкарская кухня (доп. плата).
Термальные источники Аушигер (доп. плата).
В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.
Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.
На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Домбай
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.
Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.
Недаром его называют «сердцем гор», — Домбайская Поляна со всех сторон окружена величественными горами.
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.
Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.
Подъем на канатной дороге (доп. плата).
Обед (доп. плата).
Свободное время.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Приэльбрусье
Завтрак (сухой паек).
06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.
Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.
На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).
Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.
Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.
Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.
Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1400 руб. /чел.), 200 руб. /чел. вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор).
Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).
Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.
Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.
20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Архыз
Завтрак (сухой паек).
06:30 Выезд на экскурсию в Архыз.
Архыз – место для круглогодичного отдыха.
Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт.
Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.
В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность.
Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно.
Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор.
Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.
Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату).
Обед (доп. плата).
Верхний Архыз.
После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз».
Курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха, открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять свыше 1,5 миллиона туристов со всей России.
Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой.
Подъем на канатной дороге (доп. плата).
Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал г. Пятигорска или ж/д вокзал или аэропорт г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2-х и 3х-местных номерах категории "стандарт".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|Взрослые
|Дети до 14 лет
|28 000
|26 000
Доплата за одноместное размещение рассчитывается индивидуально.
В туре возможно подселение.
Варианты проживания
Отель «Машук»
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в гостиницу
- Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
- Проживание в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание - 5 завтраков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
- Храмовый комплекс - 300 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
- Термальный источник Аушигер - 300 руб. /чел
- Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
- Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /ЧЕЛ.П. Домбай - 2 000 руб. /ЧЕЛ.П. Архыз, комплекс «Романтик» - 800-1 500 руб. /чел. (в зависимости на какой канатаной дороге вы будете подниматься)
- Г. Чегет - 900 руб. /чел
- Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
- П. Домбай - 2 000 руб. /чел
- П. Архыз, комплекс «Романтик» - 800-1 500 руб. /чел. (в зависимости на какой канатаной дороге вы будете подниматься)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- защита от дождя и солнца;
- удодная одежда и обувь;
- купальные принадлежности для термальных источников;
- деньги на питание;
- маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут осуществляться перевозки?
В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.
Есть ли связь в туре?
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С первой минуты оформления путевки, которое проводила Татьяна Федосеева, и до момента возврата из Пятигорска, где куратором была Ирина, нас не оставляли ни на минуту в каком либо неведении. Все четко, организованно и понятно!
Заселение было в замечательную гостиницу " Машук", где нас встретили доброжелательные сотрудники, рядом с гостиницей столовая с вкуснейшей домашней едой. Экскурсии, несмотря на переменчивость погоды, были очень интересными и познавательными благодаря замечательным экскурсоводам Андрею Семенову, Виктории Васильевной, Дарье Толмачевой.
Ну, а в Дарью мы все просто влюбились!!! Очень милая, добрая, искренняя, грамотная, увлеченная, веселая девушка!!!
Сотрудники "Большой Страны" постоянно были на связи, если возникали какие либо вопросы! Тоже самое в Пятигорске-Ирина каждый день держала все на контроле и заботливо участвовала в организации нашего путешествия.
Спасибо всем огромное за вашу работу, за то, как вы относитесь к своему делу и к людям, за которых вы берете ответственность!!!
Низкий поклон! Процветания вашей компании! С удовольствием буду вас рекомендовать знакомым и друзьям и сама надеюсь еще на встречу с вами в других поездках по нашей огромной и замечательной стране.
Низкий поклон!
Здоровья всем и мира!!!
Мне безумно понравилась поездка. Все экскурсии были прекрасные, за исключением только экскурсии в Архыз. Данный курорт сейчас находится на этапе строительства, мы попали прям в эпицентр, да и смотреть там особо нечего. На сам завод Архыз мы не ездили, поэтому я не очень вижу смысла в данной экскурсии. Остальные горы были прекрасные, ничего не могу сказать плохо.
Экскурсоводы разные были. Самая лучшая, которая у нас была - это Марина. Она у нас была дважды, это порадовало. На экскурсии в Эльбрус был, по моему мнению, самый нудный экскурсовод, я бы не хотела бы к ней больше попадать, если поехала бы когда-нибудь еще раз.
Автобусы были очень комфортабельные, водители самые лучшие.
Отель был хороший, соответствует заявленным звездам. Местная кухня вкусная и потрясающая.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура и работы гидов. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!