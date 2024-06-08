Туры по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 8 туров в категории «История и культура» в Пятигорске, цены от 18 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на Кавказе (3 дня)
Авторский тур
2 дня 4 часа
Выходные на Кавказе (3 дня)
Расписание: Пятница в 14:00
18 350 за человека
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Авторский тур
4 дня 9 часов
Две Осетии и Кавказ (5 дней)
Расписание: Понедельник в 13:10
64 850 за человека
Кавказская мозаика (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Кавказская мозаика (5 дней)
Расписание: Среда в 13:10
42 250 за человека
Кавказ в твоём сердце. Light (3 дня)
Авторский тур
2 дня 4 часа
Кавказ в твоём сердце. Light (3 дня)
Расписание: Пятница в 11:00
20 300 за человека
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Расписание: Среда в 11:30
31 100 за человека
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Авторский тур
4 дня 4 часа
Целебные воды Кавказа (5 дней)
Расписание: Среда в 11:00
34 000 за человека
Кавказские пейзажи (6 дней)
Авторский тур
4 дня 16 часов
Кавказские пейзажи (6 дней)
Расписание: Среда в 11:00
37 200 за человека
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Авторский тур
4 дня 6 часов
Сказочная Карачаево-Черкесия (5 дней)
Расписание: Вторник в 10:00
33 400 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «История и культура»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Выходные на Кавказе (3 дня)
  2. Две Осетии и Кавказ (5 дней)
  3. Кавказская мозаика (5 дней)
  4. Кавказ в твоём сердце. Light (3 дня)
  5. На Кавказ в первый раз! (5 дней)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "История и культура" можно забронировать 8 авторских туров от 18 350 до 64 850.
Купите самый интересный из 8 туров в Пятигорске на 2024 год по теме «История и культура», цены от 18350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам