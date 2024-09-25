1 день

Прибытие в Минеральные Воды, переезд в Пятигорск

Мы встретим вас в аэропорту / ж/д вокзале Минеральных Вод, и с комфортом доставим вас в один из комфортных отелей Пятигорска.

У вас будет время отдохнуть после дороги, расслабиться и подготовиться к завтрашнему дню, полному новых впечатлений.

Вечером вас ждет приветственный ужин по-кавказски, вы попробуете блюда из местной кухни, которая славится своим разнообразием и уникальным вкусом.

Тайминг дня:

9:00-18:30 Встреча и трансфер в гостиницу;

19:00 Приветственный ужин.

Размещение: Пятигорск.

Питание: приветственный ужин в ресторане отеля.