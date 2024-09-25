Кавказский драйв. Экскурсионный тур на Северном Кавказе

Выбирайте эту поездку, если вы мечтаете увидеть горы, путешествуя с максимальным комфортом.

Вы посетите Железноводск и Пятигорск, прогуляетесь в знаменитых курортных парках, попробуете легендарные минеральные воды, увидите старинные дворцы и древние
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храмы, водопады, горы и озёра Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, искупаетесь в термальных источниках и даже поднимитесь на Эльбрус по канатной дороге! Тур проводится только в индивидуальном формате, уточняйте информацию при бронировании.

5
3 отзыва
Кавказский драйв. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Кавказский драйв. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Кавказский драйв. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды, переезд в Пятигорск

Мы встретим вас в аэропорту / ж/д вокзале Минеральных Вод, и с комфортом доставим вас в один из комфортных отелей Пятигорска.

У вас будет время отдохнуть после дороги, расслабиться и подготовиться к завтрашнему дню, полному новых впечатлений.

Вечером вас ждет приветственный ужин по-кавказски, вы попробуете блюда из местной кухни, которая славится своим разнообразием и уникальным вкусом.

Тайминг дня:

  • 9:00-18:30 Встреча и трансфер в гостиницу;
  • 19:00 Приветственный ужин.

Размещение: Пятигорск.

Питание: приветственный ужин в ресторане отеля.

Прибытие в Минеральные Воды, переезд в ПятигорскПрибытие в Минеральные Воды, переезд в ПятигорскПрибытие в Минеральные Воды, переезд в ПятигорскПрибытие в Минеральные Воды, переезд в Пятигорск
2 день

Пеший подъем на гору Железная, терренкур Железноводска, пещера вечной мерзлоты. Вечерний Пятигорск

Сегодня мы отправились по экотропе к вершине горы Железная.

После этого мы решили пройтись по территории города Железноводск, чтобы полюбоваться его архитектурой и достопримечательностями.

Вечером мы прогуляемся по вечернему Пятигорску, наслаждаясь его красивыми видами и атмосферой.

Тайминг дня:

  • 09:00 Выезд в г. Железноводск;
  • 09:30-11:30 Экотропа на вершину горы Железная;
  • 11:30-14:00 Обзорная экскурсия по г. Железноводск;
  • 14:00-15:00 Время на обед;
  • 15:30-17:00 Подъем на канатке на вершину Машука;
  • 17:00-19:30 Обзорная экскурсия по г. Пятигорск;
  • 19:30 Возвращение в отель.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Пеший подъем на гору Железная, терренкур Железноводска, пещера вечной мерзлоты. Вечерний ПятигорскПеший подъем на гору Железная, терренкур Железноводска, пещера вечной мерзлоты. Вечерний ПятигорскПеший подъем на гору Железная, терренкур Железноводска, пещера вечной мерзлоты. Вечерний ПятигорскПеший подъем на гору Железная, терренкур Железноводска, пещера вечной мерзлоты. Вечерний Пятигорск
3 день

Голубые озера, Верхняя Балкария, Черекская теснина

Сегодня мы отправляемся в Верхнюю Кабардино-Балкарию, чтобы посмотреть уникальные голубые озера.

Затем мы прогуляемся по потрясающей Черекской теснине и отдохнем в гостевом доме, расположенном в самом центре дикой природы.

Мы окружены горами и природой. что создает живописную атмосферу и позволяет насладиться отдыхом в полном покое и гармонии.

Тайминг дня:

  • 09:00 Выезд на маршрут;
  • 11:20-12:00 Прогулка на Голубых озерах;
  • 12:00-13:00 Время на обед;
  • 13:30-14:00 Черекская теснина;
  • 15:00-16:30 Прогулка в Верхней Балкарии;
  • 17:00 Заселение в гостевой дом.

Размещение: в гостевом доме Уштулу/Караван.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Голубые озера, Верхняя Балкария, Черекская теснинаГолубые озера, Верхняя Балкария, Черекская теснинаГолубые озера, Верхняя Балкария, Черекская теснинаГолубые озера, Верхняя Балкария, Черекская теснина
4 день

Гижгит, Чегет. Релакс в открытом бассейне

Сегодня мы отправимся на прекрасное изумрудное озеро Гижгит.

Потом поднимемся на гору Чегет, откуда открывается великолепный вид на величественный Эльбрус.

Полюбуемся этим великолепием и насладимся красотой природы вокруг.

Вечером мы сможем расслабиться и отдохнуть от активного дня в отеле с бассейном.

Тайминг дня:

  • 9:00 Выезд на маршрут;
  • 12:40-15:30 Подъем на Чегет и обед;
  • 16:00-17:00 Озеро Гижгит;
  • 17:40 Размещение в отеле.

Размещение: Терскол/Чегет.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гижгит, Чегет. Релакс в открытом бассейнеГижгит, Чегет. Релакс в открытом бассейнеГижгит, Чегет. Релакс в открытом бассейнеГижгит, Чегет. Релакс в открытом бассейне
5 день

Эльбрус, отдых на термальных источниках

Сегодня нас ожидает захватывающая экскурсия на самую высокую гору России — Эльбрус.

Мы поднимемся на канатной дороге, и увидим истинную мощь гор, величественные вершины, окруженные снежными покровами, и горные хребты, простирающиеся до самого горизонта.

После мы отправляемся в Пятигорск, но по пути заедем в термальный комплекс Баксан.

Здесь вы сможете полностью расслабиться и насладится горячими минеральными источниками, которые еще и оказывают целебное воздействие на организм.

Вечером приезжаем в Пятигорск и заселяемся в гостинице.

Тайминг дня:

  • 09:00 Выезд на маршрут;
  • 12:00-15:30 Эльбрус;
  • 17:30-19:00 Термальный комплекс Баксан;
  • 20:30 Приезд в отеле Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Эльбрус, отдых на термальных источникахЭльбрус, отдых на термальных источникахЭльбрус, отдых на термальных источникахЭльбрус, отдых на термальных источниках
6 день

Домбай, Мусса Ачитара. Архыз

Сегодня мы отправляемся в Домбай.

Канатная дорога поднимет нас на гору Мусса Ачитара.

Здесь со смотровой площадки, открывается великолепный вид на весь Домбай и его окрестности.

После насыщенной экскурсии в Домбае, мы поедем в еще один красивый уголок Карачаево-Черкесии — поселок Архыз, где заселимся в уютный отель «KONAK HOUSE».

Тайминг дня:

  • 8:30 Выезд в Домбай;
  • 12:30-14:30 Канатка на гору Мусса Ачитара;
  • 14:30-15:30 Время на обед;
  • 15:30 Выезд в Архыз;
  • 18:30 Заселение в гостиницу.

Размещение: Архыз.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Домбай, Мусса Ачитара. АрхызДомбай, Мусса Ачитара. АрхызДомбай, Мусса Ачитара. АрхызДомбай, Мусса Ачитара. Архыз
7 день

Поездка на квадроциклах к Софийским водопадам, пешая прогулка

Наша экскурсия по Архызу приведет вас в изумительные, красивые места.

Мы отправимся в захватывающее путешествие на квадроциклах к Софийским водопадам.

Прибыв на место, мы сможем и ощутить силу воды, насладиться красотами и прогуляться пешком по маршруту, ведущему к Софийским водопадам.

По возвращении в отель мы устроим незабываемое прощальное барбекю-пати.

Тайминг дня:

  • 10:30 Выезд на квадроциклах к Софийским водопадам;
  • 11:0014:00 Пеший подъем на Софийские водопады;
  • 15:30 Возвращение в отель;
  • Свободное время;
  • 19:30 Барбекю-пати.

Размещение: Архыз.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Поездка на квадроциклах к Софийским водопадам, пешая прогулкаПоездка на квадроциклах к Софийским водопадам, пешая прогулкаПоездка на квадроциклах к Софийским водопадам, пешая прогулкаПоездка на квадроциклах к Софийским водопадам, пешая прогулка
8 день

Красногорская Башня. Отъезд

Наше увлекательное путешествие по Северному Кавказу подошло к концу, мы надеемся, что вы насладились красотами этого удивительного региона и получили массу новых впечатлений.

Тайминг дня:

  • 11:00 Выезд из гостиницы;
  • 12:30-13:00 Красногорская Башня;
  • 16:00 Приезд в Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах категории стандарт со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение — 17 250 руб. /весь период тура.

Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).

Варианты проживания

Бугарь

3 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Затерянный рай у Машука

3 ночи

Двухэтажное здание гостиницы расположено в тихом спальном районе города. Имеет статус "трехзвездочной", располагает 19-ю номерами разной категории.

Комфортное размещение для одного, двух или трех посетителей, включает все необходимое для уютного проживания. Если потребуется - персонал выдаст принадлежности для шитья, электрический чайник, утюг, гладильную доску, посуду.

В ресторане огромное разнообразие блюд кухни различных национальностей.

Для гостей работает охраняемая парковка. Администрация работает круглосуточно. Сюда можно обратиться, чтобы вызвать такси или трансфер. Сотрудники помогут заказать экскурсионные туры по городу Шахты или окрестностям.

Рядом располагается "Макдональдс", магазины, кинотеатр, кафе. В другие места нужно добираться общественным транспортом, который ходит довольно часто.

Затерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у МашукаЗатерянный рай у Машука

Уштулу

1 ночь

Гостевой дом «Уштулу» расположен в самом центре дикой природы, в живописном месте окружённый горами и сосновым лесом всего в 20 км от селения Верхняя Балкария.

Здесь Вы насладитесь чистым горным воздухом и повстречаете диких животных. Имеется все необходимое для комфортабельного проживания: свет, горячая вода, отопление, баня, номера с камином, кабинки с мангалом а также условия для самостоятельного приготовления пищи.

Проведите незабываемые дни, наедине с дикой природой, наслаждаясь великолепными горными пейзажами Получайте пользу для здоровья, посещая минеральные нарзанные источники. Для желающих, есть возможность поохотиться на диких животных. Добро пожаловать в Гостиный дом Уштулу!

УштулуУштулуУштулуУштулуУштулуУштулу

Марал

1 ночь

Гостиница расположена на высоте более 2000 метров над уровнем моря в окружении гор, вершин, зелени и реки в долине Уштулу. Все это можно видеть из окна. Невероятная тишина и звук течения реки.

МаралМаралМаралМаралМаралМарал

Кристалл 127

1 ночь

В отеле 26 теплых и уютных номеров, различных категорий, способных разместить от 1 до 4 гостей. Сервис и досуг отеля способствует полноценному отдыху как днем, так и в вечернее время. Удобное расположение отеля в Приэльбрусье на поляне Чегет.

Кристалл 127Кристалл 127Кристалл 127Кристалл 127Кристалл 127Кристалл 127

Konak House

2 ночи

Konak House приглашает погрузиться в атмосферу незабываемого отдыха со всеми удобствами.

К услугам гостей: обширный номерной фонд: гостиничные номера (стандартный, стандарт улучшенный, номер в срубе стандарт и с видом на реку), семейный люкс, апартаменты; SPA-комплекс, ресторан здоровой еды, караоке-бар, лесной массив, речная зона. На территории отеля находятся мангалы и беседки бесплатного пользования.

Всего лишь в нескольких минутах ходьбы найдете развлечения для всей семьи: конные прогулки, езда на квадроциклах, полеты на воздушном шаре и зиплайне.

Konak HouseKonak HouseKonak HouseKonak HouseKonak HouseKonak House

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 17 250 руб. /весь период тура
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки, гигиеническая помада и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии;
  • пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в городе Минеральные Воды.

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в субботу с 9:00 до 13:00, при встрече позже 13:00 исключается вечерняя экскурсия.

Место отъезда группы: г. Архыз, трансфер в г. Минеральные Воды, прибытие около 16:00. Рейсы лучше рассматривать после 18:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где и в какое время мы будем находиться?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещения

Запланированные туристские услуги.

Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа

Внутримаршрутные перевозки
09:00-19:00 Прибытие в Минеральные воды, трансфер в Пятигорск. Пятигорск, гостиница Затерянный рай у Машука 4*/ отель БугарьПриветственный ужинАвтобус — 18/20 местный

09:00 Выезд в г. Железноводск.

15:00 Выезд в г. Пятигорск.

Пятигорск, гостиница Затерянный рай у Машука 4*/ отель БугарьПеший подъем на гору Железная, посещение терренкура Железноводска, пещера вечной мерзлоты. Вечерняя экскурсия по Пятигорску. Автобус — 18/20 местный

09:00 Выезд из г. Пятигорска.

11:20 Прибытие на Голубые озера.

13:30 Прибытие в Черекскую теснину.

15:00 Прибытие в Верхнюю Балкарию.

Верхняя Балкария, гостевой дом Уштулу/Марал. Голубые озера, Верхняя Балкария, Черекская теснинаАвтобус — 18/20 местный

9:00 Выезд из Верхней Балкарии.

11:30 Прибытие на Озеро Гижгит.

13:30 Прибытие на поляну Чегет.

Поляна Чегет, отель Кристалл 127

озеро Гижгит, ЧегетАвтобус — 18/20 местный

09:00 Выезд из поляны Чегет.

12:00 Прибытие на поляну Азау.

17:30 Прибытие в Термальный комплекс Баксан.

20:30 Прибытие в Пятигорск.

Пятигорск, гостиница Затерянный рай у Машука 4*/ отель БугарьАзау, посещение термальных источников БаксанАвтобус — 18/20 местный

8:30 Выезд из Пятигорска.

12:30 Прибытие в Домбай.

15:30 Выезд из Домбая.

18:30 Прибытие в Архыз.

Архыз, отель «KONAK HOUSE»Домбай, АрхызАвтобус — 18/20 местный

10:30 Выезд к Софийским водопадам.

15:30 Возвращение в Архыз.

Архыз, отель «KONAK HOUSE»Поездка на квадроциклах к Софийским водопадам, пешая прогулка к ним. Прощальное барбекю-пати. Автобус — 18/20 местный, квадроциклы

11:00 Выезд из Архыза.

16:00 Приезд в Минеральные Воды.

Выезд из Архыза, отель «KONAK HOUSE»Отъезд. Трансфер в минеральные Воды в 11:00, с заездом к Красногорской башне. Автобус — 18/20 местный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 сен 2024
Организация на высшем уровне.
Б
7 сен 2024
Выражаю благодарность за организацию тура))) отличная гостиница, трансфер в обе стороны, поездки на микроавтобусе, экскурсии - все на "5 с плюсом". Отдельная благодарность гиду Эдуарду, мы были одной командой!!!
Е
29 авг 2024
Поездка в Дагестан получилась отличной. Группы как таковой не сложилось, и оказался по факту индивидуальный тур для двоих. Гид Магомед был дружелюбный и ответственный, охотно реагировал на наши просьбы, интересно
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рассказывал. Посмотрели все основные локации. Виды потрясающие! В Дербенте даже захотелось задержаться и переночевать, чтоб походить по вечернему городу, но пришлось возвращаться в Махачкалу. Отель Metropol понравился, чистый и аккуратный. Путешествием очень довольны!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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