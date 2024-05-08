Пешие туры-прогулки в Пятигорске с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Пятигорске, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
93 700 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • Н
    Наталья
    13 ноября 2023
    Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
    Хочется поделиться впечатлениями о туре «Архипелаг скалистых островов». Большое спасибо организаторам, что они готовы проводить тур даже при наличии единственного туриста! Программа
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    предполагает подъем на 17 вершин гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Это хорошая возможность заняться спортом на природе. После приятной нагрузки путешественник получает заслуженное вознаграждение – великолепный вид с горы на окрестности! Часть гор предусматривает элементы скалолазания, что еще увеличивает градус эмоционального напряжения! Отдельная благодарность замечательным гидам Александру и Марии за профессионализм, внимательность, отзывчивость! Гиды давали рекомендации по одежде, учитывали пожелания по сухому пайку, готовы были внести корректировки в программу. С ними было приятно и интересно. Самый существенный минус программы – проживание в отеле Бугарь, он не понравился совсем. Находится далеко от центра. Плохие завтраки (не шведский стол, выбор из 5 фиксированных наборов, на которые за 12 дней уже невозможно было смотреть). Медленный и отваливающийся интернет (со слов сотрудников отеля – его гасят из прилегающего отделения полиции). Напротив отеля стройка. В номере нет холодильника (только бар). И еще я бы изменила систему сухих пайков. Лучше не включать их в стоимость тура. Либо путешественники будут обедать после спуска с гор в городе (в моем случае это было 14-16 часов), либо сами купят необходимое количество и по своему вкусу, либо (для тех, кто не хочет заморачиваться) договорятся с гидами за плату.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
  2. Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
  3. Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 93 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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