1 чел.
По популярности
Авторский тур
12 дней
Архипелаг скалистых островов. Пеший треккинг тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
93 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ННаталья13 ноября 2023Хочется поделиться впечатлениями о туре «Архипелаг скалистых островов». Большое спасибо организаторам, что они готовы проводить тур даже при наличии единственного туриста! Программа
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 93 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Пятигорске на 2024 год по теме «Пешеходные», 3 ⭐ отзыва, цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август