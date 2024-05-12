Групповые туры Пятигорска

Найдено 7 туров в категории «Групповые» в Пятигорске, цены от 15 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Южная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
15 июня в 06:00
17 июня в 06:00
55 000 за всё до 6 чел.
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Авторский тур
3 дня
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
27 000 за человека
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    12 мая 2024
    Неизведанная Южная Осетия
    Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
    Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!
  • И
    Ирина
    26 декабря 2023
    Неизведанная Южная Осетия
    Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
  • В
    Вячеслав
    10 мая 2023
    Двухдневный тур в Южную Осетию из Пятигорска
    Огромное Спасибо Константину за замечательный тур!!! Благодаря грамотно построенный логистике удалось увидеть много уникальных и труднодоступных мест Южной Осетии. Очень рекомендуем гостям городов КМВ обращаться к Константину, не пожалеете!
  • Е
    Елизавета
    8 октября 2022
    Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»
    Отличная организация. Транспорт приходит в назначенное время. Гид профессионал своего дела. Замечательная программа и не загружена навязыванием товаров и услуг.
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    Приятно отключить мозг и насладиться прекрасным Кавказом здесь и сейчас. Благодарна менеждеру компании "Машук" Инне и гиду Наталье Викторовне. Желаю процветания и увеличения клиентской заинтересованности!

  • А
    Анна
    20 сентября 2022
    Неизведанная Южная Осетия
    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
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    устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)

    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Групповые»

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Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Групповые" можно забронировать 7 авторских туров от 15 300 до 96 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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