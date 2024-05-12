Индивидуальные туры в Пятигорске с личным гидом

Найдено 9 туров в категории «Индивидуальные» в Пятигорске, цены от 15 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Южная Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
15 июня в 06:00
17 июня в 06:00
55 000 за всё до 6 чел.
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000 за человека
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000 за человека
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999 за всё до 5 чел.
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000 за всё до 4 чел.
Домбайский релакс
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Архыз - двухдневная перезагрузка
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000 за всё до 8 чел.
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300 за человека
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    12 мая 2024
    Неизведанная Южная Осетия
    Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
    Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!
  • И
    Ирина
    26 декабря 2023
    Неизведанная Южная Осетия
    Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
  • А
    Анна
    20 сентября 2022
    Неизведанная Южная Осетия
    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
    читать дальше

    устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)

    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Индивидуальные»

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Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 авторских туров от 15 300 до 96 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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