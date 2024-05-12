1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Неизведанная Южная Осетия
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
15 июня в 06:00
17 июня в 06:00
55 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
4 дня
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Безенгийское ущелье
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время по договорённости
26 июня в 08:00
11 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Идём в горы! Поход по ущельям и вершинам Приэльбрусья
Полюбоваться Эльбрусом, проникнуться походной романтикой и найти друзей
Начало: Встречаемся в первый день тура в гостевом доме "Св...
20 июля в 08:00
3 авг в 08:00
34 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Джилы-Су и Северная Осетия - самые популярные локации Кавказа
Начало: Города КМВ
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
41 999₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минера...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
96 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Домбайский релакс
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
2 дня
Архыз - двухдневная перезагрузка
Начало: По согласованию
Расписание: суббота-воскресенье
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или железнодорожный вокз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1700015 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Начало: Пятигорск
17 июня в 08:00
8 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся12 мая 2024Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
- ИИрина26 декабря 2023Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
- ААнна20 сентября 2022Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Индивидуальные»
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