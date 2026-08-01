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Место дуэли Лермонтова – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Место дуэли Лермонтова» в Пятигорске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
На машине
3 дня
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой
На автобусе
3 дня
Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой
Попробовать вина, коньяки и блюда разных народов, изучить Пятигорск, Железноводск и горную Ингушетию
Начало: Пятигорск, ваш отель, 13:30-13:55
11 сен в 13:30
9 окт в 13:30
42 700 ₽ за человека
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
На автобусе
Канатная дорога
8 дней
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Грозный, Аргун, Дербент, Сулакский каньон и мастер-классы
Начало: Пятигорск, ваш отель, 12:40-13:35
17 авг в 12:40
31 авг в 12:40
68 100 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Место дуэли Лермонтова»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии;
  2. Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой;
  3. От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Домбай;
  2. Приэльбрусье;
  3. Озеро Провал;
  4. Эльбрус;
  5. Пушкинская Галерея;
  6. Парк Цветник;
  7. Гора Мусса-Ачитара;
  8. Место дуэли Лермонтова;
  9. Эолова арфа;
  10. Кисловодский парк.
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2026
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