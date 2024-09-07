4 день

Бештау (1400 м)

Выезд от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау — высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров.

Дальше начинается пешеходная часть восхождения.

Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества, местами — по старой грунтовой дороге.

Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами.

Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы.

Местами крутизна склона достигает 40 градусов.

Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов.

На месте выхода — «Храм Солнца» — популярный объект туристского показа.

Идём ещё 15-20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине.

В среднем, восхождение на Бештау занимает 3,5-4 часа.

С вершины Бештау есть несколько вариантов спуска, так например: спуск осуществляется по пути подъема.

Или по хорошо натоптанной тропе, 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау.

С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину.

Затем спускаемся по тропе в северо-западном направлении.

Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы».

От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов.

Еще один вариант спуска, проходит по тропе южного гребня по направлению Успенского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря.

Все варианты спуска занимают около 1,5 часов.

Размещение: г. Пятигорск.

Питание: завтрак.