Хайкинг в Пятигорье

Современный пешеходно-треккинговый маршрут, входящий в программу «Архипелаг скалистых островов».

За 5 дней вы покорите 5 вершин Кавминвод высотой от 400 до 1 400 м над уровнем моря, расположенных на компактной территории.

Проект направлен на организацию досуга и активного отдыха граждан, в том числе, семей с детьми, популяризацию активного туризма и экологической культуры.

Полная версия тура https://bolshayastrana.com/kavkaz/aripelag-skalisty-ostrovov-peshij-trekking-tur-18629.
5
3 отзыва
Хайкинг в Пятигорье
Хайкинг в Пятигорье
Хайкинг в Пятигорье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д Минеральных Вод с 9:00 до 19:00, и отвезем в гостиницу Пятигорска, где Вы сможете отдохнуть после дороги и набраться сил перед путешествием.

Размещение: г. Пятигорск.

Питание: завтрак.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Юца (1190 м) и Джуца (973 м)

Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через час подъезжаем к юго-западной окраине поселка Этока.

До начала подъема приходится пройти около 1,5 км.

Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам.

Подъём занимает 1,5-2 часа.

Спуск к машинам занимает около часа.

Переезд в поселок Юца, для совершения восхождения на одноименную вершину.

Юца (Джуца 1-я), 973 м.

Подъезд через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы.

Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали, что занимает около 1,5 часов.

В зимнее время, когда дорога покрыта снегом или гололедом, пешеходная часть начинается несколько ниже и удлиняет время подъема на вершину на 1,5-2 часа.

Спуск к машинам занимает около часа.

Размещение: г. Пятигорск.

Питание: завтрак.

Юца (1190 м) и Джуца (973 м)Юца (1190 м) и Джуца (973 м)Юца (1190 м) и Джуца (973 м)Юца (1190 м) и Джуца (973 м)
3 день

Гора Машук (993 м)

Машук — старт восхождения от памятников выше Эоловой Арфы.

Машук — самая популярная вершина Кавминвод, воспетая великими русскими поэтами.

Находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют гору с юга, запада и севера.

Отъезжаем от гостиницы в 8:30-9:00.

Небольшая 20-минутная прогулка к знаменитому Пятигорскому Провалу.

Затем 1,5-километровый переход (переезд) к Эоловой арфе и подъём по «тропе Бернардацци» в направлении вершины горы Машук.

Расстояние от Эоловой арфы до вершины горы — около 1,5 км, перепад высот на маршруте достигает 400 м.

Тропа идёт вдоль кромки леса, а затем по открытому пространству, которое ближе к вершине переходит в субальпийский луг.

Тропа подходит к одинокой могиле русского военного топографа и альпиниста А. В. Пастухова.

От памятника — сто ступенек вверх до верхней станции канатной дороги и телевышки.

Обойдя территорию телевышки, спускаемся по ступенькам, а далее — по тропе западного склона, которая через 30-40 минут выводит к «Поляне песен».

Путь протяженностью около 1,8 км, занимает около 40 минут.

Затем — 10-минутный спуск по асфальтированной пешеходной дорожке от нижней части Поляны к месту дуэли М. Ю. Лермонтова, где мы садимся в машины и возвращаемся в гостиницу.

Размещение: г. Пятигорск.

Питание: завтрак.

Гора Машук (993 м)Гора Машук (993 м)Гора Машук (993 м)Гора Машук (993 м)
4 день

Бештау (1400 м)

Выезд от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау — высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров.

Дальше начинается пешеходная часть восхождения.

Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества, местами — по старой грунтовой дороге.

Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами.

Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы.

Местами крутизна склона достигает 40 градусов.

Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов.

На месте выхода — «Храм Солнца» — популярный объект туристского показа.

Идём ещё 15-20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине.

В среднем, восхождение на Бештау занимает 3,5-4 часа.

С вершины Бештау есть несколько вариантов спуска, так например: спуск осуществляется по пути подъема.

Или по хорошо натоптанной тропе, 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау.

С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину.

Затем спускаемся по тропе в северо-западном направлении.

Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы».

От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов.

Еще один вариант спуска, проходит по тропе южного гребня по направлению Успенского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря.

Все варианты спуска занимают около 1,5 часов.

Размещение: г. Пятигорск.

Питание: завтрак.

Бештау (1400 м)Бештау (1400 м)Бештау (1400 м)Бештау (1400 м)
5 день

Золотой курган (884 м). Отъезд

Золотой курган — одна из наиболее простых и легких для восхождения вершин.

Выезд от гостиницы в 8:30.

Дорога к поселку Тамбукан, лежащего у подножия горы Золотой Курган, занимает около часа.

Гора имеет форму асимметричного купола с конусовидной вершиной, венчающей слабо всхолмленное плато высотой 600-700 м.

Старт в километре от западной окраины посёлка Тамбукан на пересечении дорог северо-западного склона.

Машины подходят максимально близко к куполообразной вершине.

Пеший подъём с перепадом около 250 метров по вертикали занимает 1,5-2 часа.

Вершина является отличной панорамной точкой, которой просматривается 10 вершин КМВ.

Спуск с вершины к машинам занимает около 40 минут.

Трансфер в аэропорт или ж/д.

Рекомендуемое время отъезда после 19:00.

Питание: завтрак.

Золотой курган (884 м). ОтъездЗолотой курган (884 м). ОтъездЗолотой курган (884 м). ОтъездЗолотой курган (884 м). Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение — 6 900 руб. /весь период тура.

Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).

Ниже указаны возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Бугарь

4 ночи

Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.

Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.

В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.

К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.

Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.

БугарьБугарьБугарьБугарьБугарьБугарь

Интурист

4 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

ИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтуристИнтурист

Olympos

4 ночи

Гостиница «Olympos» находится в Пятигорске, недалеко от Комсомольского парка.

К размещению предлагаются номера различного класса комфортности, с кондиционером, комплектом постельного белья и полотенец, шкафом для одежды, чайной станцией, телевизором и бесплатным Wi-Fi. После заселения можно освежиться в душе и переодеться в чистый халат с тапочками.

Рядом находится ресторан «Ventuno» и другие заведения, до которых можно пройтись пешком. Доступна доставка еды и напитков в номер.

В непосредственной близости «Ворота Любви» и «Место дуэли М. Ю. Лермонтова». Расстояние до аэропорта Минеральные Воды - 18,2 км, до железнодорожного вокзала - 2 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки
  • Услуги гида-проводника
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 6 900 руб. /весь период тура
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • головной убор от солнца: кепка / панама / бандана;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет, можно взять лыжные);
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
  • спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы. Одежда для походов не должна быть Х/Б. Она должна быстро сохнуть и быть удобной;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • удобная одежда по сезону;
  • футболка синтетическая для бега/занятий спортом для походов;
  • шорты спортивные.

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда! Обязательно помните — на маршрутах на конечных точках возможны ветер и пониженная температура воздуха, необходима соответствующая одежда и обувь!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 09:00 до 19:00.

Место и время завершения тура:г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Рекомендуемое время отъезда с 19:00.

Где и в какое время мы будем находиться?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутримаршрутные перевозки

Встреча туристов:

с 9:00 до 19:00 в аэропорту или ж/д г. Минеральные Воды

Г. Пятигорск / ПятигорскВстреча, трансфер в отель. Автобус - 18/20 местный

9:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в отель

Г. Пятигорск / Пятигорск

Юца и Джуца

Услуги гида-проводника, зхавтрак

Автобус - 18/20 местный

9:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в отель

Г. Пятигорск / Пятигорск

Машук

Услуги гида-проводника, завтрак

Автобус - 18/20 местный

9:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в отель

Г. Пятигорск / Пятигорск

Бештау

Услуги гида-проводника, завтрак

Автобус - 18/20 местный

9:00 Выход на маршрут

После 14:00 трансфер в аэропорт или ж/д г. Минеральные Воды

Золотой Курган.

Услуги гида-проводника, завтрак.

Трансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные Воды

Автобус - 18/20 местный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
7 сен 2024
Выражаю благодарность за организацию тура))) отличная гостиница, трансфер в обе стороны, поездки на микроавтобусе, экскурсии - все на "5 с плюсом". Отдельная благодарность гиду Эдуарду, мы были одной командой!!!
Е
29 авг 2024
Поездка в Дагестан получилась отличной. Группы как таковой не сложилось, и оказался по факту индивидуальный тур для двоих. Гид Магомед был дружелюбный и ответственный, охотно реагировал на наши просьбы, интересно
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рассказывал. Посмотрели все основные локации. Виды потрясающие! В Дербенте даже захотелось задержаться и переночевать, чтоб походить по вечернему городу, но пришлось возвращаться в Махачкалу. Отель Metropol понравился, чистый и аккуратный. Путешествием очень довольны!

М
27 авг 2024
Мне всё очень понравилось!

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