За 5 дней вы покорите 5 вершин Кавминвод высотой от 400 до 1 400 м над уровнем моря, расположенных на компактной территории.
Проект направлен на организацию досуга и активного отдыха граждан, в том числе, семей с детьми, популяризацию активного туризма и экологической культуры.
Полная версия тура https://bolshayastrana.com/kavkaz/aripelag-skalisty-ostrovov-peshij-trekking-tur-18629.
Программа тура по дням
Прибытие
Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д Минеральных Вод с 9:00 до 19:00, и отвезем в гостиницу Пятигорска, где Вы сможете отдохнуть после дороги и набраться сил перед путешествием.
Размещение: г. Пятигорск.
Питание: завтрак.
Юца (1190 м) и Джуца (973 м)
Отъезжаем от гостиницы в 8:30 и через час подъезжаем к юго-западной окраине поселка Этока.
До начала подъема приходится пройти около 1,5 км.
Поднимаемся к вершине — около 400 метров по вертикали — по тропинкам или травянистым склонам.
Подъём занимает 1,5-2 часа.
Спуск к машинам занимает около часа.
Переезд в поселок Юца, для совершения восхождения на одноименную вершину.
Юца (Джуца 1-я), 973 м.
Подъезд через поселок Юца к парадрому, где базируются, тренируются и откуда совершают полёты спортсмены-парапланеристы.
Отсюда начинается пеший подъём на вершину горы Юца — около 200 метров по вертикали, что занимает около 1,5 часов.
В зимнее время, когда дорога покрыта снегом или гололедом, пешеходная часть начинается несколько ниже и удлиняет время подъема на вершину на 1,5-2 часа.
Спуск к машинам занимает около часа.
Размещение: г. Пятигорск.
Питание: завтрак.
Гора Машук (993 м)
Машук — старт восхождения от памятников выше Эоловой Арфы.
Машук — самая популярная вершина Кавминвод, воспетая великими русскими поэтами.
Находится в черте города Пятигорска, кварталы которого обрамляют гору с юга, запада и севера.
Отъезжаем от гостиницы в 8:30-9:00.
Небольшая 20-минутная прогулка к знаменитому Пятигорскому Провалу.
Затем 1,5-километровый переход (переезд) к Эоловой арфе и подъём по «тропе Бернардацци» в направлении вершины горы Машук.
Расстояние от Эоловой арфы до вершины горы — около 1,5 км, перепад высот на маршруте достигает 400 м.
Тропа идёт вдоль кромки леса, а затем по открытому пространству, которое ближе к вершине переходит в субальпийский луг.
Тропа подходит к одинокой могиле русского военного топографа и альпиниста А. В. Пастухова.
От памятника — сто ступенек вверх до верхней станции канатной дороги и телевышки.
Обойдя территорию телевышки, спускаемся по ступенькам, а далее — по тропе западного склона, которая через 30-40 минут выводит к «Поляне песен».
Путь протяженностью около 1,8 км, занимает около 40 минут.
Затем — 10-минутный спуск по асфальтированной пешеходной дорожке от нижней части Поляны к месту дуэли М. Ю. Лермонтова, где мы садимся в машины и возвращаемся в гостиницу.
Размещение: г. Пятигорск.
Питание: завтрак.
Бештау (1400 м)
Выезд от гостиницы в 8:30, через час подъезжаем к кольцевой дороге (826 м над ур. м.), которая идёт вокруг горы Бештау — высшей точки Кавминвод с перепадом от асфальтированной дороги около 700 метров.
Дальше начинается пешеходная часть восхождения.
Идём по тропе, подготовленной в начале ХХ века активистами Кавказского горного общества, местами — по старой грунтовой дороге.
Выходим на перевал между Главной вершиной Бештау и Козьими скалами.
Далее поднимаемся по тропе в обход (слева по ходу движения) Есенинской скалы.
Местами крутизна склона достигает 40 градусов.
Подъём от перевала до выхода на восточный гребень Главной вершины занимает около 1,5 часов.
На месте выхода — «Храм Солнца» — популярный объект туристского показа.
Идём ещё 15-20 минут на запад и выходим к технологическому ограждению на вершине.
В среднем, восхождение на Бештау занимает 3,5-4 часа.
С вершины Бештау есть несколько вариантов спуска, так например: спуск осуществляется по пути подъема.
Или по хорошо натоптанной тропе, 20-минутный спуск на седловину по направлению к вершине Малый тау.
С седловины по ходу движения около 150 метров поднимаемся на вершину.
Затем спускаемся по тропе в северо-западном направлении.
Подходим к хорошо видимому скальному массиву «Орлиные скалы».
От нижней кромки скал выходим через кольцевую дорогу к машинам, которые ждут на стоянке гостевого дома «Орлиные скалы», г. Лермонтов.
Еще один вариант спуска, проходит по тропе южного гребня по направлению Успенского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря.
Все варианты спуска занимают около 1,5 часов.
Размещение: г. Пятигорск.
Питание: завтрак.
Золотой курган (884 м). Отъезд
Золотой курган — одна из наиболее простых и легких для восхождения вершин.
Выезд от гостиницы в 8:30.
Дорога к поселку Тамбукан, лежащего у подножия горы Золотой Курган, занимает около часа.
Гора имеет форму асимметричного купола с конусовидной вершиной, венчающей слабо всхолмленное плато высотой 600-700 м.
Старт в километре от западной окраины посёлка Тамбукан на пересечении дорог северо-западного склона.
Машины подходят максимально близко к куполообразной вершине.
Пеший подъём с перепадом около 250 метров по вертикали занимает 1,5-2 часа.
Вершина является отличной панорамной точкой, которой просматривается 10 вершин КМВ.
Спуск с вершины к машинам занимает около 40 минут.
Трансфер в аэропорт или ж/д.
Рекомендуемое время отъезда после 19:00.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение — 6 900 руб. /весь период тура.
Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).
Ниже указаны возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Бугарь
Отель «Бугарь» расположен с «Парком им. Кирова» в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
К услугам гостей конференц-зал с современным оснащением, который подойдет для проведения различного рода деловых мероприятий.
Рядом располагается «Парк аттракционов» - 360 м, «Планетарий» - 160 м и «Лермонтовская галерея» - 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 26 км.
Интурист
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Olympos
Гостиница «Olympos» находится в Пятигорске, недалеко от Комсомольского парка.
К размещению предлагаются номера различного класса комфортности, с кондиционером, комплектом постельного белья и полотенец, шкафом для одежды, чайной станцией, телевизором и бесплатным Wi-Fi. После заселения можно освежиться в душе и переодеться в чистый халат с тапочками.
Рядом находится ресторан «Ventuno» и другие заведения, до которых можно пройтись пешком. Доступна доставка еды и напитков в номер.
В непосредственной близости «Ворота Любви» и «Место дуэли М. Ю. Лермонтова». Расстояние до аэропорта Минеральные Воды - 18,2 км, до железнодорожного вокзала - 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки
- Услуги гида-проводника
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 6 900 руб. /весь период тура
- Курортный сбор
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- головной убор от солнца: кепка / панама / бандана;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет, можно взять лыжные);
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
- спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы. Одежда для походов не должна быть Х/Б. Она должна быстро сохнуть и быть удобной;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- удобная одежда по сезону;
- футболка синтетическая для бега/занятий спортом для походов;
- шорты спортивные.
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда! Обязательно помните — на маршрутах на конечных точках возможны ветер и пониженная температура воздуха, необходима соответствующая одежда и обувь!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 09:00 до 19:00.
Место и время завершения тура:г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Рекомендуемое время отъезда с 19:00.
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
Встреча туристов:
с 9:00 до 19:00 в аэропорту или ж/д г. Минеральные Воды
|Г. Пятигорск / Пятигорск
|Встреча, трансфер в отель.
|Автобус - 18/20 местный
9:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в отель
|Г. Пятигорск / Пятигорск
Юца и Джуца
Услуги гида-проводника, зхавтрак
|Автобус - 18/20 местный
9:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в отель
|Г. Пятигорск / Пятигорск
Машук
Услуги гида-проводника, завтрак
|Автобус - 18/20 местный
9:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в отель
|Г. Пятигорск / Пятигорск
Бештау
Услуги гида-проводника, завтрак
|Автобус - 18/20 местный
9:00 Выход на маршрут
После 14:00 трансфер в аэропорт или ж/д г. Минеральные Воды
Золотой Курган.
Услуги гида-проводника, завтрак.
Трансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные Воды
|Автобус - 18/20 местный