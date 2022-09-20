На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
В небольшой группе мы полюбуемся природой Северной Осетии, осмотрим её знаковые достопримечательности и проедем через Главный Кавказский хребет. В Южной Осетии посетим колоритный город Цхинвал и побродим по его спокойным улочкам. Увидим живописный мост, пещерный мужской монастырь и озеро Эрцо.
Даже сможем поджечь воду! Вас удивит, как много здесь интересного — это редкий маршрут, где мы не встретим туристические группы.
Необходимо наличие российского паспорта для таможни на границе. Для детей — загранпаспорт при сопровождении двух родителей. При сопровождении одним родителем или другими родственниками — нотариальное согласие на выезд за границу от родителей.
Программа тура по дням
1 день
Через тоннели, святилища и озёра в Южную Осетию
Выезжаем в 6:00. Наш путь пройдёт по территории Северной Осетии. В 9:30 остановимся на завтрак в живописном Алагирском ущелье, по дну которого бежит бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта.
Проедем по Транскавказской магистрали — единственной дороге, которая связывает Россию с Южной Осетией. Увидим памятник Уастырджи — конную статую в скале, которая словно парит в воздухе, несмотря на вес около 30 тонн. Минуем 7 горных тоннелей и Зарамагские ГЭС на реке Ардон. В родовом селении посмотрим на памятник К. Хетагурову — поэту, основоположнику осетинской литературы.
Рокский тоннель протяжённостью около 4 км приведёт нас в Южную Осетию. Остановимся полюбоваться видом извилистых серпантинов магистрали, после чего начнём знакомство с достопримечательностями.
Посетим святилища Челиадского ущелья, нарзан Баграта — бурлящий вулкан с вкусной водой. Посмотрим на Гуфтинский арочный мост над рекой Паца — символ Южной Осетии. Сейчас мост не функционирует, но до сих пор его любят фотографы и художники.
Побываем на Эрцо — горном озере, которое раз в 4-5 лет исчезает, постепенно уходя в землю, за что его также называют озером-призраком. Насладимся видом озера Кведи (Коз): вы услышите легенду, связанную с ним. Посмотрим на небольшой Тирский монастырь и на старую крепость 4-8 веков по дороге к нему.
Вечером приедем в Цхинвал, поужинаем и прогуляемся до местного восточного базара, где окунёмся в колорит и атмосферу южного селения.
2 день
Цхинвал и окрестности
Сегодня будем исследовать Цхинвал. Прогуляемся по старой части города, пройдём его аутентичными переулками. Заглянем в уютные дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви.
Попробуем разгадать тайну минерального источника недалеко от Цхинвала, воду которого можно поджечь. Проедем по печально известной Зарской дороге, соединяющей Южную и Северную Осетии. Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по программе
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Проезд до Пятигорска и обратно
Проживание
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости с гидом, 6:00
Завершение: Пятигорск или другие города КМВ, вечер (в зависимости от дорожной обстановки)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 515 туристов
Интерес к горам я впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мама работала экскурсоводом в музее «Домик Лермонтова» и в Пятигорском экскурсионном читать дальшеуменьшить
бюро. Остальные члены нашей команды также являются опытными проводниками.
15 лет назад, ещё на обычных УАЗах «козлах», мы пробирались туда, где был в лучшем случае только намёк на дорогу. Сейчас мы возим не в туристические локации, а в места единения с природой. Нешаблонно, индивидуально и увлекательно. Каждый водитель покажет самые красивые места для фото, развеселит местными байками и отнесётся к вам со всей заботой и ответственностью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Анна
Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению читать дальшеуменьшить
с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ася
Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Пятигорска
Похожие туры на «На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды»