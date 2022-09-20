Выезжаем в 6:00. Наш путь пройдёт по территории Северной Осетии. В 9:30 остановимся на завтрак в живописном Алагирском ущелье, по дну которого бежит бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта.

Проедем по Транскавказской магистрали — единственной дороге, которая связывает Россию с Южной Осетией. Увидим памятник Уастырджи — конную статую в скале, которая словно парит в воздухе, несмотря на вес около 30 тонн. Минуем 7 горных тоннелей и Зарамагские ГЭС на реке Ардон. В родовом селении посмотрим на памятник К. Хетагурову — поэту, основоположнику осетинской литературы.

Рокский тоннель протяжённостью около 4 км приведёт нас в Южную Осетию. Остановимся полюбоваться видом извилистых серпантинов магистрали, после чего начнём знакомство с достопримечательностями.

Посетим святилища Челиадского ущелья, нарзан Баграта — бурлящий вулкан с вкусной водой. Посмотрим на Гуфтинский арочный мост над рекой Паца — символ Южной Осетии. Сейчас мост не функционирует, но до сих пор его любят фотографы и художники.

Побываем на Эрцо — горном озере, которое раз в 4-5 лет исчезает, постепенно уходя в землю, за что его также называют озером-призраком. Насладимся видом озера Кведи (Коз): вы услышите легенду, связанную с ним. Посмотрим на небольшой Тирский монастырь и на старую крепость 4-8 веков по дороге к нему.

Вечером приедем в Цхинвал, поужинаем и прогуляемся до местного восточного базара, где окунёмся в колорит и атмосферу южного селения.