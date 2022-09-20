На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды

Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
В небольшой группе мы полюбуемся природой Северной Осетии, осмотрим её знаковые достопримечательности и проедем через Главный Кавказский хребет. В Южной Осетии посетим колоритный город Цхинвал и побродим по его спокойным улочкам. Увидим живописный мост, пещерный мужской монастырь и озеро Эрцо.

Даже сможем поджечь воду! Вас удивит, как много здесь интересного — это редкий маршрут, где мы не встретим туристические группы.
5
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Необходимо наличие российского паспорта для таможни на границе. Для детей — загранпаспорт при сопровождении двух родителей. При сопровождении одним родителем или другими родственниками — нотариальное согласие на выезд за границу от родителей.

Программа тура по дням

1 день

Через тоннели, святилища и озёра в Южную Осетию

Выезжаем в 6:00. Наш путь пройдёт по территории Северной Осетии. В 9:30 остановимся на завтрак в живописном Алагирском ущелье, по дну которого бежит бурная река, берущая начало с Главного Кавказского хребта.

Проедем по Транскавказской магистрали — единственной дороге, которая связывает Россию с Южной Осетией. Увидим памятник Уастырджи — конную статую в скале, которая словно парит в воздухе, несмотря на вес около 30 тонн. Минуем 7 горных тоннелей и Зарамагские ГЭС на реке Ардон. В родовом селении посмотрим на памятник К. Хетагурову — поэту, основоположнику осетинской литературы.

Рокский тоннель протяжённостью около 4 км приведёт нас в Южную Осетию. Остановимся полюбоваться видом извилистых серпантинов магистрали, после чего начнём знакомство с достопримечательностями.

Посетим святилища Челиадского ущелья, нарзан Баграта — бурлящий вулкан с вкусной водой. Посмотрим на Гуфтинский арочный мост над рекой Паца — символ Южной Осетии. Сейчас мост не функционирует, но до сих пор его любят фотографы и художники.

Побываем на Эрцо — горном озере, которое раз в 4-5 лет исчезает, постепенно уходя в землю, за что его также называют озером-призраком. Насладимся видом озера Кведи (Коз): вы услышите легенду, связанную с ним. Посмотрим на небольшой Тирский монастырь и на старую крепость 4-8 веков по дороге к нему.

Вечером приедем в Цхинвал, поужинаем и прогуляемся до местного восточного базара, где окунёмся в колорит и атмосферу южного селения.

2 день

Цхинвал и окрестности

Сегодня будем исследовать Цхинвал. Прогуляемся по старой части города, пройдём его аутентичными переулками. Заглянем в уютные дворики соседних южно-осетинских поселений и осмотрим старинные грузинские церкви.

Попробуем разгадать тайну минерального источника недалеко от Цхинвала, воду которого можно поджечь. Проедем по печально известной Зарской дороге, соединяющей Южную и Северную Осетии. Пообедаем традиционными пирогами и отправимся обратно в Пятигорск.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Пятигорска и обратно
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости с гидом, 6:00
Завершение: Пятигорск или другие города КМВ, вечер (в зависимости от дорожной обстановки)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 515 туристов
Интерес к горам я впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мама работала экскурсоводом в музее «Домик Лермонтова» и в Пятигорском экскурсионном
бюро. Остальные члены нашей команды также являются опытными проводниками. 15 лет назад, ещё на обычных УАЗах «козлах», мы пробирались туда, где был в лучшем случае только намёк на дорогу. Сейчас мы возим не в туристические локации, а в места единения с природой. Нешаблонно, индивидуально и увлекательно. Каждый водитель покажет самые красивые места для фото, развеселит местными байками и отнесётся к вам со всей заботой и ответственностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Анна
Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению
с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)

А
Самое шикарное путешествие!
Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид!
Рекомендую!
И
Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
