Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Начало: В посёлке Репино
5150 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Начало: На ул. Чекистов
Расписание: в понедельник и четверг в 12:00
27 авг в 12:00
31 авг в 12:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Прекрасный эксурсовод!
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В
Экскурсия очень понравилась! Дарья - замечательный рассказчик! Интеллигентная, деликатная, абсолютная петербурженка. Подкупает полная погруженность в материал. Спасибо!
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Прекрасно провели время!
Дарья очень глубоко погружена в тему, познакомила нас с неизвестными фактами из жизни художника, смогла заинтересовать настолько, что после эаскурсии пошли "гуглить" и изучать еще подробнее биографию Репинского семейства.
Дарья очень глубоко погружена в тему, познакомила нас с неизвестными фактами из жизни художника, смогла заинтересовать настолько, что после эаскурсии пошли "гуглить" и изучать еще подробнее биографию Репинского семейства.
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Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и программу погружения в эпоху Репина!
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Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво познакомила нас с Репино, что даже не хотелось расставаться! А вкуснейший чай и булочки - это особый шик с фарфоровыми чашечками!
+3
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Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и узнать историю бывшей рыбацкой
+2
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Д
Замечательная экскурсия. Дарья прекрасный экскурсовод, мы получили удовольствие.
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Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
+2
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Экскурсию проводила Дарья, было очень интересно и увлекательно! Я полностью почувствовала себя во времена Репина и Чуковского. Время пролетело как одна минута! Спасибо большое!
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Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
+2
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Всего 113 отзывов в Репино в категории "Можно с детьми"
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Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «Можно с детьми»
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