Музеи и искусство Репино

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Репино, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Пешая
На автобусе
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
«Дополнительные расходы: входные билеты в музей (к билету прилагается аудиогид) — 350 руб»
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Пешая
3 часа
30 отзывов
Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
«С конца октября 2024 музей «Пенаты» закрыт на реставрацию (примерно на 2 года)»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Завтра в 12:00
27 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пешая
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Начало: На ул. Чекистов
«Давайте оставим шикарные дворцы, доходные дома и музеи Северной столицы и погуляем по спальному району Питера»
Расписание: в понедельник и четверг в 12:00
27 авг в 12:00
31 авг в 12:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Прекрасный эксурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
В
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Экскурсия очень понравилась! Дарья - замечательный рассказчик! Интеллигентная, деликатная, абсолютная петербурженка. Подкупает полная погруженность в материал. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Наиля
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Прекрасно провели время!
Дарья очень глубоко погружена в тему, познакомила нас с неизвестными фактами из жизни художника, смогла заинтересовать настолько, что после эаскурсии пошли "гуглить" и изучать еще подробнее биографию Репинского семейства.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и программу погружения в эпоху Репина!
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво познакомила нас с Репино, что даже не хотелось расставаться! А вкуснейший чай и булочки - это особый шик с фарфоровыми чашечками!
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво+3
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и узнать историю бывшей рыбацкой
читать дальшеуменьшить

деревеньки, побывать в Пенатах и поклониться Илье Ефимовичу Репину, поймать улыбку местного почти Чеширского кота)
Замечательный, очень приятный и эрудированный экскурсовод Дарья расскажет вам о необыкновенных людях, бывавших здесь до вас. И если вы будете внимательны и вежливы, то вас обязательно угостят ароматным чаем на побережье Финского залива! Однозначно рекомендую, пять звезд!)

Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и+2
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Вам был полезен этот отзыв?
Д
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Замечательная экскурсия. Дарья прекрасный экскурсовод, мы получили удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)+2
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Экскурсию проводила Дарья, было очень интересно и увлекательно! Я полностью почувствовала себя во времена Репина и Чуковского. Время пролетело как одна минута! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!+2
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 143 отзыва в Репино в категории "Музеи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Репино
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника;
  2. "Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино;
  3. Пешком к Финскому заливу в мини-группе.
Какие места ещё посмотреть в Репино
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Репино в августе 2026
Сейчас в Репино в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 8500. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Репино на 2026 год по теме «Музеи», 143 ⭐ отзыва, цены от 1290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь