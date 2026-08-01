Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
«Экскурсия по территории усадьбы "Пенаты" с осмотром парка и могилы Репина»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Завтра в 12:00
27 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Групповая
Карельский перешеек: царство сосен, озёр и камней
Осмотреть Репино, Комарово, Зеленогорск и побывать на берегу Финского залива
Начало: В посёлке Репино
«В Зеленогорске прогуляемся по улицам и паркам, увидим необычные скульптуры и арт-объекты»
5150 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком к Финскому заливу в мини-группе
Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Начало: На ул. Чекистов
Расписание: в понедельник и четверг в 12:00
27 авг в 12:00
31 авг в 12:00
3000 ₽ за человека
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