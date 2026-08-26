Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1290 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
28 авг в 12:00
1290 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «Развлечения»
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