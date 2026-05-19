Экскурсии по усадьбам и дворцам Репино

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Репино, цены от 1290 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Пешая
На автобусе
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Начало: ЖД станция «Репино»
«Проехав пару остановок, мы окажемся у знаменитой усадьбы «Пенаты»»
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Пешая
3 часа
30 отзывов
Групповая
до 20 чел.
"Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
«Именно здесь с его легкой руки появляются "Пенаты" - не просто семейная усадьба, а место притяжения творцов, служителей муз, талантливых и очень ярких людей»
Расписание: В период с 01.04 по 07.11 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1290 ₽ за человека
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Пешая
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
Начало: У ворот в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»
«Вы познакомитесь с историей появления семейной усадьбы и места притяжения талантливых и очень ярких людей»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
28 авг в 12:00
1290 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Прекрасный эксурсовод!
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В
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Экскурсия очень понравилась! Дарья - замечательный рассказчик! Интеллигентная, деликатная, абсолютная петербурженка. Подкупает полная погруженность в материал. Спасибо!
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Наиля
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Прекрасно провели время!
Дарья очень глубоко погружена в тему, познакомила нас с неизвестными фактами из жизни художника, смогла заинтересовать настолько, что после эаскурсии пошли "гуглить" и изучать еще подробнее биографию Репинского семейства.
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Екатерина
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и программу погружения в эпоху Репина!
Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию и замечательное проведенное время! Однозначно рекомендую данного экскурсовода и
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Светлана
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво познакомила нас с Репино, что даже не хотелось расставаться! А вкуснейший чай и булочки - это особый шик с фарфоровыми чашечками!
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво+3
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
Мы в восторге! От места, от экскурсии, от атмосферы! Дарья талантливый рассказчик, настолько емко, интересно, красиво
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Елена
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и узнать историю бывшей рыбацкой
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деревеньки, побывать в Пенатах и поклониться Илье Ефимовичу Репину, поймать улыбку местного почти Чеширского кота)
Замечательный, очень приятный и эрудированный экскурсовод Дарья расскажет вам о необыкновенных людях, бывавших здесь до вас. И если вы будете внимательны и вежливы, то вас обязательно угостят ароматным чаем на побережье Финского залива! Однозначно рекомендую, пять звезд!)

Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и+2
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
Как много можно успеть за одну поездку в Репино-Куоккала: неспешно прогуляться по уютным улочкам курорта и
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Д
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Замечательная экскурсия. Дарья прекрасный экскурсовод, мы получили удовольствие.
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Лариса
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)+2
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
Спасибо Дарье за экскурс в историю места Отдельная благодарность за пикник на берегу:)
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Анна
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Экскурсию проводила Дарья, было очень интересно и увлекательно! Я полностью почувствовала себя во времена Репина и Чуковского. Время пролетело как одна минута! Спасибо большое!
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Татьяна
«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!+2
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Получили массу впечатлений!
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Всего 143 отзыва в Репино в категории "Усадьбы и дворцы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Репино в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Репино
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника;
  2. "Обитель богов" и шкатулка Пандоры" в прогулке по Репино;
  3. Творческое Репино и сказка Карельского перешейка.
Какие места ещё посмотреть в Репино
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Финский Залив;
  2. Набережная;
  3. Музей-усадьба Репина.
Сколько стоит экскурсия по Репино в августе 2026
Сейчас в Репино в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 1290 до 8500. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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