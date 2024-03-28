Туры в городах Республики Коми
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Последние отзывы о турах по Республике Коми
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
- ГГалина15 марта 2024Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
- ДДмитрий22 января 2024Приполярный Урал. Горы Народная и МанарагаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Приполярный Урал. Горы Народная и МанарагаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ООльга16 января 2024Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!
- ЕЕкатерина10 января 2024Приполярный Урал. Горы Народная и МанарагаСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
- ЕЕлена9 января 2024Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди.
- ДДмитрий4 декабря 2023С организацией все отлично, проблем нет.
- ООльга7 ноября 2023Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.
- ЛЛюдмила28 сентября 2023Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
- ААндрей24 сентября 2023Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.
- ММихаил19 сентября 2023Организовано было на высоком уровне, накладок не было.
- ООльга12 августа 2023Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна.
- ССергей28 июня 2023Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.
- ССветлана31 марта 2023Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождениеТатьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ААлександр28 февраля 2023Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождениеЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
- ЭЭлла9 января 2023Очень познавательно и интересно
- ЕЕлизавета9 января 2023Очень интересный, сбалансированный тур!
- ООльга9 января 2023Поездка очень понравилась. За 3 дня мы поучаствовали в трёх экскурсиях разной тематики. Организаторам спасибо, нареканий к их работе нет. Будущим туристам я бы посоветовала в данный тур ехать в период весна- осень, чтобы увидеть красоту природы Пушкинских мест, но это мое личное мнение.