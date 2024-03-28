А Андрей Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

А Анна Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.

Г Галина Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!

Д Дмитрий Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

О Ольга Ласточкой в Псков на Рождество Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!

Е Екатерина Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

Е Елена Жемчужины Северной Руси Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди.

О Ольга Ласточкой в Псков на Рождество Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.

Л Людмила Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!

А Андрей Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.

М Михаил Ласточкой в Псков на Рождество Организовано было на высоком уровне, накладок не было.

О Ольга Жемчужины Северной Руси Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна.

С Сергей Жемчужины Северной Руси Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.

С Светлана Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.

А Александр Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)

Э Элла Ласточкой в Псков на майские праздники Очень познавательно и интересно

Е Елизавета Ласточкой в Псков на майские праздники Очень интересный, сбалансированный тур!