Авторские туры по Республике Коми

Туры в городах Республики Коми

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Последние отзывы о турах по Республике Коми

  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё
  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
    Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!
    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Приполярный Урал. Горы Народная и Манарага
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Жемчужины Северной Руси
    Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди.
    Все рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные людиВсе рассчитано до минуты. Заселение, обед, экскурсии, передвижения. Прекрасные маршруты. Нам всем пути встречаются замечательные люди
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2023
    Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
    С организацией все отлично, проблем нет.
  • О
    Ольга
    7 ноября 2023
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось.
    Хорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилосьХорошо организованный тур. Все вовремя, все выверено, все отточено до минутки. Мне очень все понравилось
  • Л
    Людмила
    28 сентября 2023
    Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
    Шикарно! Мне всегда все нравиться! Особенно с Большой Страной. Предыдущую свою поездку на Сахалин, я вам "изменила" и очень пожалела!
  • А
    Андрей
    24 сентября 2023
    Югыд ва: г. Народная - г. Манарага - сплав по р. Косью
    Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали много интересного по истории. Эта экскурсия была на голову выше других групповых экскурсий из моего опыта.
    Тур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. РассказалиТур организован отлично, гид и водитель постарались. Даже поиграли в квиз викторину и устроили пикник. Рассказали
  • М
    Михаил
    19 сентября 2023
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Организовано было на высоком уровне, накладок не было.
  • О
    Ольга
    12 августа 2023
    Жемчужины Северной Руси
    Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна.
    Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая СтранаОрганизация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна
  • С
    Сергей
    28 июня 2023
    Жемчужины Северной Руси
    Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.
    Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • А
    Александр
    28 февраля 2023
    Путешествие в Гнездо ветров. Сплав и восхождение
    Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года. Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул. По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела. Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам. Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину). Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус. Размещение с комфортом. И конечно же баня!) Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
    Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023годаЯ очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года
  • Э
    Элла
    9 января 2023
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Очень познавательно и интересно
  • Е
    Елизавета
    9 января 2023
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Очень интересный, сбалансированный тур!
  • О
    Ольга
    9 января 2023
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Поездка очень понравилась. За 3 дня мы поучаствовали в трёх экскурсиях разной тематики. Организаторам спасибо, нареканий к их работе нет. Будущим туристам я бы посоветовала в данный тур ехать в период весна- осень, чтобы увидеть красоту природы Пушкинских мест, но это мое личное мнение.
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