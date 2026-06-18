Приглашаем вас на экскурсию по историческому центру Ростова-на-Дону.
Вы пройдёте по Большой Садовой, узнаете о связи города с Ростовом Великим, армянской Нахичеванью-на-Дону и событиях Великой Отечественной войны. Откройте для себя уникальный облик города, сочетающий старинные особняки и современные сооружения.
Вы пройдёте по Большой Садовой, узнаете о связи города с Ростовом Великим, армянской Нахичеванью-на-Дону и событиях Великой Отечественной войны. Откройте для себя уникальный облик города, сочетающий старинные особняки и современные сооружения.
Описание экскурсииОт крепости до современности Экскурсия начинается в центре бывшей крепости, носившей имя святого Димитрия Ростовского. Вы пройдёте по главной улице Большой Садовой, которая, по словам ростовских купцов, «сделает честь любому европейскому городу». Узнаете, что означает имя «Ростов» и есть ли связь с Ростовом Великим. Ощутите контраст между исторической частью Ростова и современными сооружениями, между шумной Большой Садовой и тихим Пушкинским бульваром. Разберётесь, является ли Ростов казачьим городом, и узнаете об ушедшей в историю армянской Нахичевани-на-Дону. Летопись в деталях Узнаете о событиях начала Великой Отечественной войны, вдохновивших Александра Твардовского на строки: «И слава первого удара — Ростов навеки за тобой». Экскурсия завершится на уютном Соборном переулке, где вы почувствуете самобытность и особенный колорит города.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость святого Димитрия Ростовского
- Большая Садовая улица
- Пушкинский бульвар
- Нахичевань-на-Дону
- Подземные переходы с мозаиками
- Соборный переулок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Елизавете Петровне в Покровском сквере
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень интересная и увлекательная экскурсия и все благодаря экскурсоводу! Спасибо! Наталья очень эрудированная, столько всего знает и об истории и современности Ростова-на-Дону, отвечает на все интересующие вопросы и что приятно влюблена в свой город)))
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мы были 9 мая на экскурсии Пешком по Ростову. Наталья - замечательный гид, который не только прекрасно знает город и его историю, но и очень интересно её рассказывает. Она рассказала нам интересные факты о истории города во времена Великой отечественной войны и не только. Мы получили огромное удовольствие от прогулки с Натальей.
Большие спасибо от группы туристов из Волгограда.
Большие спасибо от группы туристов из Волгограда.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересная экскурсия, Наталья провела по очень интересным местам и дворам Ростова-на-Дону, сами бы никогда не зашли в такие места. Очень интересные истории и рассказ про город! Было очень увлекательно, познавательно и интересно! Два часа пролетели незаметно, ходили бы еще! Огромное спасибо за увлекательную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересная экскурсия, Наталья провела по очень интересным местам и дворам Ростова-на-Дону, сами бы никогда не зашли в такие места. Очень интересные истории и рассказ про город! Было очень увлекательно, познавательно и интересно! Два часа пролетели незаметно, ходили бы еще! Огромное спасибо за увлекательную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Пешком по Ростову»
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
Завтра в 14:00
14 авг в 14:00
1990 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У фонтана со львами напротив Госбанка
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Индивидуальная экскурсия по мозаичным панно Ростова-на-Дону. Откройте для себя культурное наследие и яркие эпизоды донской истории
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
6625 ₽ за экскурсию