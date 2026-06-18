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Пешком по Ростову

Индивидуальная экскурсия пешком по историческому Ростову: узнайте все его тайны
Приглашаем вас на экскурсию по историческому центру Ростова-на-Дону.

Вы пройдёте по Большой Садовой, узнаете о связи города с Ростовом Великим, армянской Нахичеванью-на-Дону и событиях Великой Отечественной войны. Откройте для себя уникальный облик города, сочетающий старинные особняки и современные сооружения.
5
4 отзыва
Пешком по Ростову
Пешком по Ростову
Пешком по Ростову

Описание экскурсии

От крепости до современности Экскурсия начинается в центре бывшей крепости, носившей имя святого Димитрия Ростовского. Вы пройдёте по главной улице Большой Садовой, которая, по словам ростовских купцов, «сделает честь любому европейскому городу». Узнаете, что означает имя «Ростов» и есть ли связь с Ростовом Великим. Ощутите контраст между исторической частью Ростова и современными сооружениями, между шумной Большой Садовой и тихим Пушкинским бульваром. Разберётесь, является ли Ростов казачьим городом, и узнаете об ушедшей в историю армянской Нахичевани-на-Дону. Летопись в деталях Узнаете о событиях начала Великой Отечественной войны, вдохновивших Александра Твардовского на строки: «И слава первого удара — Ростов навеки за тобой». Экскурсия завершится на уютном Соборном переулке, где вы почувствуете самобытность и особенный колорит города.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость святого Димитрия Ростовского
  • Большая Садовая улица
  • Пушкинский бульвар
  • Нахичевань-на-Дону
  • Подземные переходы с мозаиками
  • Соборный переулок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Елизавете Петровне в Покровском сквере
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Очень интересная и увлекательная экскурсия и все благодаря экскурсоводу! Спасибо! Наталья очень эрудированная, столько всего знает и об истории и современности Ростова-на-Дону, отвечает на все интересующие вопросы и что приятно влюблена в свой город)))
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Н
Мы были 9 мая на экскурсии Пешком по Ростову. Наталья - замечательный гид, который не только прекрасно знает город и его историю, но и очень интересно её рассказывает. Она рассказала нам интересные факты о истории города во времена Великой отечественной войны и не только. Мы получили огромное удовольствие от прогулки с Натальей.
Большие спасибо от группы туристов из Волгограда.
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А
Очень интересная экскурсия, Наталья провела по очень интересным местам и дворам Ростова-на-Дону, сами бы никогда не зашли в такие места. Очень интересные истории и рассказ про город! Было очень увлекательно, познавательно и интересно! Два часа пролетели незаметно, ходили бы еще! Огромное спасибо за увлекательную экскурсию!
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А
Очень интересная экскурсия, Наталья провела по очень интересным местам и дворам Ростова-на-Дону, сами бы никогда не зашли в такие места. Очень интересные истории и рассказ про город! Было очень увлекательно, познавательно и интересно! Два часа пролетели незаметно, ходили бы еще! Огромное спасибо за увлекательную экскурсию!
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