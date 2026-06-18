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Е Елена Очень интересная и увлекательная экскурсия и все благодаря экскурсоводу! Спасибо! Наталья очень эрудированная, столько всего знает и об истории и современности Ростова-на-Дону, отвечает на все интересующие вопросы и что приятно влюблена в свой город))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Мы были 9 мая на экскурсии Пешком по Ростову. Наталья - замечательный гид, который не только прекрасно знает город и его историю, но и очень интересно её рассказывает. Она рассказала нам интересные факты о истории города во времена Великой отечественной войны и не только. Мы получили огромное удовольствие от прогулки с Натальей.

Большие спасибо от группы туристов из Волгограда. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Очень интересная экскурсия, Наталья провела по очень интересным местам и дворам Ростова-на-Дону, сами бы никогда не зашли в такие места. Очень интересные истории и рассказ про город! Было очень увлекательно, познавательно и интересно! Два часа пролетели незаметно, ходили бы еще! Огромное спасибо за увлекательную экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет