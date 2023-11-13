Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Представьте себе прогулку по старинным улицам Ростова-на-Дону, где каждый шаг открывает новую страницу из мрачной истории города. Вас ждет встреча с тайнами заброшенных особняков, где до сих пор слышны шаги читать дальшеуменьшить
прошлого.
Вы узнаете о местных легендах полтергейста, загадочных исчезновениях и призраках, которые якобы бродят по историческому центру. Ваш путь пройдет мимо дома суеверного купца, где каждый камень хранит память о давних событиях.
Загляните в подземелья, где время словно остановилось, и почувствуйте дрожь от историй о необъяснимых явлениях, происходивших в стенах старинных зданий.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение в мир тайн и призраков Ростова, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые эмоции. Подходит как для взрослых, так и для детей старше 12 лет, обещая быть интересной каждому участнику
Вы раскроете секреты старых зданий и особняков на улицах Пушкинской и Чехова. Познакомитесь с историей особняка суеверного купца. Обнаружите здание, в котором происходили невероятные мистические события. Узнаете, какое строение в городе сравнивают с обителью семейки Аддамс. А еще увидите «нехороший» дом и услышите истории, связанные с ним, его владельцем и квартирантами.
Охота за привидениями
Вы также выясните, где в историческом центре можно встретить призраков безумного мукомола и умершего архитектора. Узнаете о самых сокровенных тайнах ростовских подземелий. Поразитесь странным событиям, произошедшим в семье известного ростовского мецената Парамонова, и рассказу о появившемся призраке в Парамоновских складах.
Несмотря на то, что на экскурсии будет много необъяснимого и даже немного пугающего, она подарит множество позитивных, ярких эмоций и хорошее настроение!
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 16 лет. И не подойдёт маломобильным гражданам
Завершаем экскурсию на пересечении ул. Седова и пр. Чехова (верхняя площадка над Парамоновскими складами)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На УЛ.Б. Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4069 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах читать дальшеуменьшить
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое.
В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий.
Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Перво, что важно - это всё вовремя, без опаздывания и каких-то других проблем. Очень интересная гид как сама по себе, как рассказчик, так и как профессионал. Получили много интересной информации, читать дальшеуменьшить
которую ранее не слышали и не знали, плюс много исторических фактов, сюжетов из жизни ростовцев, так как именно так, как оказалось, назывались жители нашего города. Локация исторических мест тоже подобрана грамотно, удобно по перемещению. Все очень интересно и эмоционально выдержано. Спасибо огромное гиду и организаторам.
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М
Марианна
Очень увлекательная экскурсия, спасибо Наталье Николаевне за чудесные истории и любовь к своему делу и краю♥️
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О
Ольга
Интересная, необычная экскурсия. Как будто в другой век погрузился. Ходили семьёй - 4 человека, коренные ростовчане, узнали много чего интересного. Очень приятное послевкусие от прогулки, хочется ещё чего- то такого. Заинтересовала экскурсия на Трамвае, но она, к сожалению, в тёплый сезон. Да, и за 3-3,5 часа нужна бы санитарная остановка(чай, туалет). Может кафе какое-то. Автору большое спасибо- ждём других креативных предложений.
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Е
Евдокия
Добрый день. Вчера мы ходили на экскурсию" Тайны и призраки Ростова". Экскурсия прошла великолепно, узнали ещё много нового о нашем любимом городе. Маршрут построен интересно, рассказ экскурсовода полностью завладевал нашим вниманием. И, что немало важно, погода была сказочная. Мы очень довольны прекрасно проведённым временем. Спасибо всем организаторам.
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A
ALBINA
Сегодня была на экскурсии - потрясающе интересные три часа, которые пролетают незаметно! Наталья Николаевна очень увлекает рассказами, красочным описанием и позитивом. Однозначно рекомендую экскурсию для тех, кто хочет что-то необычное/нестандартное и запоминающееся!
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E
EKATERINA
Понравилась экскурсия, с удовольствием слушала не отрываясь, люблю сказки, и отступления к истории города были, за что спасибо Наталье Николаевне, потому что о городе почти ничего не знаю, а на обзорную не попала. Прекрасно провела вечер.
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