Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Представьте себе прогулку по старинным улицам Ростова-на-Дону, где каждый шаг открывает новую страницу из мрачной истории города. Вас ждет встреча с тайнами заброшенных особняков, где до сих пор слышны шаги

прошлого. Вы узнаете о местных легендах полтергейста, загадочных исчезновениях и призраках, которые якобы бродят по историческому центру. Ваш путь пройдет мимо дома суеверного купца, где каждый камень хранит память о давних событиях. Загляните в подземелья, где время словно остановилось, и почувствуйте дрожь от историй о необъяснимых явлениях, происходивших в стенах старинных зданий. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение в мир тайн и призраков Ростова, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые эмоции. Подходит как для взрослых, так и для детей старше 12 лет, обещая быть интересной каждому участнику

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Описание экскурсии

Таинственные дома Ростова

Вы раскроете секреты старых зданий и особняков на улицах Пушкинской и Чехова. Познакомитесь с историей особняка суеверного купца. Обнаружите здание, в котором происходили невероятные мистические события. Узнаете, какое строение в городе сравнивают с обителью семейки Аддамс. А еще увидите «нехороший» дом и услышите истории, связанные с ним, его владельцем и квартирантами.

Охота за привидениями

Вы также выясните, где в историческом центре можно встретить призраков безумного мукомола и умершего архитектора. Узнаете о самых сокровенных тайнах ростовских подземелий. Поразитесь странным событиям, произошедшим в семье известного ростовского мецената Парамонова, и рассказу о появившемся призраке в Парамоновских складах.

Несмотря на то, что на экскурсии будет много необъяснимого и даже немного пугающего, она подарит множество позитивных, ярких эмоций и хорошее настроение!

Организационные детали