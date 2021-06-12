Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Что вас ожидает

Таинственные дома Ростова

Вы раскроете секреты старых зданий и особняков на улицах Пушкинской и Чехова. Познакомитесь с историей особняка суеверного купца. Обнаружите здание, в котором происходили невероятные мистические события. Узнаете, какое строение в городе сравнивают с обителью семейки Аддамс. А еще увидите «нехороший» дом и услышите истории, связанные с ним, его владельцем и квартирантами.

Охота за привидениями

Вы также выясните, где в историческом центре можно встретить призраков безумного мукомола и умершего архитектора. Узнаете о самых сокровенных тайнах ростовских подземелий. Поразитесь странным событиям, произошедшим в семье известного ростовского мецената Парамонова, и рассказу о появившемся призраке в Парамоновских складах.

Несмотря на то, что на экскурсии будет много необъяснимого и даже немного пугающего, она подарит множество позитивных, ярких эмоций и хорошее настроение.