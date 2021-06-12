Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»

О мистических событиях, необъяснимых загадках, привидениях, странных местах и суевериях города

5
1 отзыв
Вы прогуляетесь по старым городским улицам и отыщете дома, овеянные мрачной романтикой.

Узнаете о местных явлениях полтергейста и других неразгаданных феноменах.

Экскурсия основана на реальных задокументированных фактах: вы услышите невымышленные истории и погрузитесь в загадочный мир Ростова, скрытый от повседневной жизни.
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»

Что вас ожидает

Таинственные дома Ростова

Вы раскроете секреты старых зданий и особняков на улицах Пушкинской и Чехова. Познакомитесь с историей особняка суеверного купца. Обнаружите здание, в котором происходили невероятные мистические события. Узнаете, какое строение в городе сравнивают с обителью семейки Аддамс. А еще увидите «нехороший» дом и услышите истории, связанные с ним, его владельцем и квартирантами.

Охота за привидениями

Вы также выясните, где в историческом центре можно встретить призраков безумного мукомола и умершего архитектора. Узнаете о самых сокровенных тайнах ростовских подземелий. Поразитесь странным событиям, произошедшим в семье известного ростовского мецената Парамонова, и рассказу о появившемся призраке в Парамоновских складах.

Несмотря на то, что на экскурсии будет много необъяснимого и даже немного пугающего, она подарит множество позитивных, ярких эмоций и хорошее настроение.

🚩 Начало и место завершения: на ул. Б. Садовая
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — а еще поездки в Азов, Таганрог, Старочеркасск, Новочеркасск, Пухляковку, Раздоры, Семикаракорск и т. д, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали. Летние экскурсионные поездки, совмещенные с купанием на базах отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое-многое другое… В нашей команде 8 гидов разного возраста, темперамента и артистичности, т. е мы можем предоставить гида с учетом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!
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1 реальный отзыв

Е
12 июня 2021
Добрый день. Вчера мы ходили на экскурсию " Тайны и призраки Ростова". Экскурсия прошла великолепно, узнали ещё много нового о нашем любимом городе. Маршрут построен интересно, рассказ экскурсовода полностью завладевал нашим вниманием. И, что немало важно, погода была сказочная. Мы очень довольны прекрасно проведённым временем. Спасибо всем организаторам.

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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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