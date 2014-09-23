Праздник Ивана Купала в Пухляковке

Погрузитесь в атмосферу славянских традиций: экскурсия на праздник Ивана Купала

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас на незабываемое празднование дня Ивана Купала в этно-комплексе «Затерянный мир» на хуторе Пухляковка.

Это отличная возможность окунуться в атмосферу древних славянских традиций и почувствовать себя частью великого народного праздника.
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Ближайшие даты:
27
авг
28
авг
29
авг
30
авг
31
авг
1
сен
2
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Хутор Пухлякова
  • Этно-комплекс «Затерянный мир»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Наша экскурсия начнется с увлекательного рассказа экскурсовода об истории и традициях праздника Ивана Купала. Вы узнаете о символике и значении этого дня, обрядах и обычаях, связанных с ним.
  • Одним из важнейших атрибутов праздника Ивана Купала всегда был ритуальный костер. Древние славяне верили, что в эту ночь огонь приобретает особую очищающую силу. Молодежь прыгала через него, чтобы очиститься, излечиться от болезней, защититься от дурного глаза и нечисти. Если в прыжке руки не расходились, то пара могла рассчитывать на крепкий союз.

Игры и обряды:

На празднике вы сможете принять участие в традиционных купальских играх и обрядах: хороводах, плетении венков. В этих забавах участвовали как взрослые, так и дети, создавая неповторимую атмосферу общения и веселья.

Мастер-классы:

На территории этно-комплекса будут проходить мастер-классы по старинным ремеслам. Вы сможете попробовать свои силы в кузнечном деле, помоле на жерновах, изготовлении глиняных поделок и игрушек из пеньки. Это прекрасная возможность почувствовать себя частью старинного славянского быта и познакомиться с традиционными ремеслами.

Полное погружение:

  • Если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу праздника, мы приветствуем наличие костюма в тему: рубаха, сарафан со славянским орнаментом.
  • На территории этно-комплекса вас ждет уютное кафе, где вы сможете отдохнуть и вкусно перекусить. Также вас ждет чай на травах, который поможет укрепить здоровье и поддержать хорошее настроение.
Приходите и насладитесь магией праздника Ивана Купала, почувствуйте силу воды и огня, очищающую силу стихий и насладитесь волшебной атмосферой древних славянских традиций!

22 июня 2024

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Участие в праздничной программ
  • Посещение музеев и мастер-классов
  • Чай на травах
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание в кафе
Место начала и завершения?
ул. Московская, 53
Когда и сколько длится?
Когда: 22 июня 2024
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Выездные
На весь день

Похожие туры из Ростова-на-Дону

Гастрономические фестивали в Атамани
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
Гастрономические фестивали в Атамани
ул. Сиверса, 1
23 сен
14 окт
5 340 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ростове-на-Дону
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ