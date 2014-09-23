Погрузитесь в атмосферу славянских традиций: экскурсия на праздник Ивана Купала
Приглашаем вас на незабываемое празднование дня Ивана Купала в этно-комплексе «Затерянный мир» на хуторе Пухляковка.
Это отличная возможность окунуться в атмосферу древних славянских традиций и почувствовать себя частью великого народного праздника.
Это отличная возможность окунуться в атмосферу древних славянских традиций и почувствовать себя частью великого народного праздника.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хутор Пухлякова
- Этно-комплекс «Затерянный мир»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наша экскурсия начнется с увлекательного рассказа экскурсовода об истории и традициях праздника Ивана Купала. Вы узнаете о символике и значении этого дня, обрядах и обычаях, связанных с ним.
- Одним из важнейших атрибутов праздника Ивана Купала всегда был ритуальный костер. Древние славяне верили, что в эту ночь огонь приобретает особую очищающую силу. Молодежь прыгала через него, чтобы очиститься, излечиться от болезней, защититься от дурного глаза и нечисти. Если в прыжке руки не расходились, то пара могла рассчитывать на крепкий союз.
Игры и обряды:
На празднике вы сможете принять участие в традиционных купальских играх и обрядах: хороводах, плетении венков. В этих забавах участвовали как взрослые, так и дети, создавая неповторимую атмосферу общения и веселья.
Мастер-классы:
На территории этно-комплекса будут проходить мастер-классы по старинным ремеслам. Вы сможете попробовать свои силы в кузнечном деле, помоле на жерновах, изготовлении глиняных поделок и игрушек из пеньки. Это прекрасная возможность почувствовать себя частью старинного славянского быта и познакомиться с традиционными ремеслами.
Полное погружение:
- Если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу праздника, мы приветствуем наличие костюма в тему: рубаха, сарафан со славянским орнаментом.
- На территории этно-комплекса вас ждет уютное кафе, где вы сможете отдохнуть и вкусно перекусить. Также вас ждет чай на травах, который поможет укрепить здоровье и поддержать хорошее настроение.
Приходите и насладитесь магией праздника Ивана Купала, почувствуйте силу воды и огня, очищающую силу стихий и насладитесь волшебной атмосферой древних славянских традиций!
22 июня 2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
- Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
- Услуги гида-экскурсовода
- Участие в праздничной программ
- Посещение музеев и мастер-классов
- Чай на травах
- Хорошее настроение
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание в кафе
- Место начала и завершения?
- ул. Московская, 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: 22 июня 2024Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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