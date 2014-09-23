Что вас ожидает:

Наша экскурсия начнется с увлекательного рассказа экскурсовода об истории и традициях праздника Ивана Купала. Вы узнаете о символике и значении этого дня, обрядах и обычаях, связанных с ним.

Одним из важнейших атрибутов праздника Ивана Купала всегда был ритуальный костер. Древние славяне верили, что в эту ночь огонь приобретает особую очищающую силу. Молодежь прыгала через него, чтобы очиститься, излечиться от болезней, защититься от дурного глаза и нечисти. Если в прыжке руки не расходились, то пара могла рассчитывать на крепкий союз.

Игры и обряды:

На празднике вы сможете принять участие в традиционных купальских играх и обрядах: хороводах, плетении венков. В этих забавах участвовали как взрослые, так и дети, создавая неповторимую атмосферу общения и веселья.

Мастер-классы:

На территории этно-комплекса будут проходить мастер-классы по старинным ремеслам. Вы сможете попробовать свои силы в кузнечном деле, помоле на жерновах, изготовлении глиняных поделок и игрушек из пеньки. Это прекрасная возможность почувствовать себя частью старинного славянского быта и познакомиться с традиционными ремеслами.

Полное погружение:

Если вы хотите полностью погрузиться в атмосферу праздника, мы приветствуем наличие костюма в тему: рубаха, сарафан со славянским орнаментом.

На территории этно-комплекса вас ждет уютное кафе, где вы сможете отдохнуть и вкусно перекусить. Также вас ждет чай на травах, который поможет укрепить здоровье и поддержать хорошее настроение.

Приходите и насладитесь магией праздника Ивана Купала, почувствуйте силу воды и огня, очищающую силу стихий и насладитесь волшебной атмосферой древних славянских традиций!