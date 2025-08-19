Индивидуальная водная прогулка на яхте по реке Дон - это шанс увидеть Ростов-на-Дону с нового ракурса.
Прокат яхты с капитаном позволяет расслабиться и насладиться видами архитектурных памятников и стадиона «Ростов-Арена».
Такая прогулка станет идеальным решением для празднования дня рождения, выпускного или корпоративного мероприятия.
Независимо от повода, аренда яхты добавит вашему событию особую атмосферу и подарит незабываемые впечатления
Прокат яхты с капитаном позволяет расслабиться и насладиться видами архитектурных памятников и стадиона «Ростов-Арена».
Такая прогулка станет идеальным решением для празднования дня рождения, выпускного или корпоративного мероприятия.
Независимо от повода, аренда яхты добавит вашему событию особую атмосферу и подарит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Незабываемый праздник
- 🌅 Живописные виды
- ⚓ Яхта с капитаном
- 🏞️ Природные красоты
- 🏟️ Виды на «Ростов-Арена»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по реке Дон - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться теплом и солнечными днями. В июле и августе возможна высокая загруженность, но это компенсируется возможностью насладиться летними пейзажами. В апреле и октябре погода может быть переменчивой, но при этом меньше туристов, что добавляет уединённости. В зимние месяцы прогулки менее популярны, но при наличии подходящей погоды и желания можно всё же насладиться спокойствием и красотой зимнего Дона.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ростов-Арена
- Уникальные памятники архитектуры
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Это возможность получить незабываемые впечатления от путешествия по реке Дон. Уникальные памятники архитектуры, бесконечные водные акватории, знаменитый стадион «Ростов-Арена». Прокат яхты превратит любой день в особенное событие: это может быть день рождения, корпоратив, выпускной или пляжный отдых с катанием на SUP-доске. Яхты в аренду предоставляются исключительно с капитаном.
По согласованию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги капитана
- Аренда яхты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, д. 27
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Это просто восторг! Капитан - умница! Поедем еще обязательно!
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