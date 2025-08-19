Индивидуальная водная прогулка на яхте по реке Дон - это шанс увидеть Ростов-на-Дону с нового ракурса.



Прокат яхты с капитаном позволяет расслабиться и насладиться видами архитектурных памятников и стадиона «Ростов-Арена».



Такая прогулка станет идеальным решением для празднования дня рождения, выпускного или корпоративного мероприятия.



Независимо от повода, аренда яхты добавит вашему событию особую атмосферу и подарит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по реке Дон - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться теплом и солнечными днями. В июле и августе возможна высокая загруженность, но это компенсируется возможностью насладиться летними пейзажами. В апреле и октябре погода может быть переменчивой, но при этом меньше туристов, что добавляет уединённости. В зимние месяцы прогулки менее популярны, но при наличии подходящей погоды и желания можно всё же насладиться спокойствием и красотой зимнего Дона.

Сейчас июнь — это идеальное время.