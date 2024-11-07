В гости к атаману: экскурсия на атаманское подворье и казачья трапеза под гармонь
Побывать в мировой столице казачества, стать приписным казаком и отметить это за сытным обедом
Эта экскурсия — просто праздник души! Невероятный микс истории, архитектуры, памятников, храмов, музеев, встреч с настоящими казаками — хранителями донской старины и обычаев. Вы побываете в Аксае, Новочеркасске и станице Старочеркасской. Пройдёте обряд приёма в казаки и душевно пообедаете в гостях у атамана.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Аксай
Вы посетите историческое место, где проездом бывали русские императоры, а также Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие. Побываете в жилище казака 19 века, окунётесь в атмосферу того времени, услышите много интересного из жизни «тогдашних» аксайцев.
Новочеркасск
Мировую столицу казачества часто называют «маленьким Парижем». Вы увидите необыкновенной красоты Вознесенский войсковой собор, Атаманский дворец, триумфальные арки, памятники Платову, Ермаку, Бакланову. Удивитесь богатой коллекции в музее истории Донского казачества.
Приём в казаки
В приписные казаки вас примет товарищ атамана станицы. Вы получите удостоверяющую грамоту и памятные сувениры. А после официальной части и экскурсии по станице мы отправимся на подворье к атаману.
Казачья кухня от хозяйки куреня
А там — знаменитая донская уха из разнорыбицы, сваренная на печке-гарнушке, манычские раки, запечённый сазан, фаршированный икрой и капустой, пряное сало, курник, овсяной квас, узвар, кохвий с каймаком, платовский самогон и легендарное красное игристое вино «Цимлянское», которое специально для вас откроют шашкой! А ещё народные казачьи песни в исполнении профессиональных артистов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, обед и трансфер на автомобиле Hyundai Solaris или другой аналогичной модели
Могу провести экскурсию для группы более 4 человек. За дополнительную плату предоставлю более вместительное транспортное средство — Ford Transit, Hyundai Starex или Mercedes-Benz Vito. Обсудим это в личной переписке
Прекрасному полу желательно захватить платки для посещения православных храмов
Дополнительные расходы по желанию:
Аксайский музей «Почтовая станция»: билет — 60 ₽ за человека, услуги экскурсовода — 150 ₽ за группу
Новочеркасский музей истории Донского казачества: билет — 200 ₽ за человека, услуги экскурсовода — 600 ₽ за группу
Старочеркасский музей: билет — 360 ₽ за человека, услуги экскурсовода — 1200 ₽ за группу
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 593 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!