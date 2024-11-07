Эта экскурсия — просто праздник души! Невероятный микс истории, архитектуры, памятников, храмов, музеев, встреч с настоящими казаками — хранителями донской старины и обычаев. Вы побываете в Аксае, Новочеркасске и станице Старочеркасской. Пройдёте обряд приёма в казаки и душевно пообедаете в гостях у атамана.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 12000 ₽ за человека, если вас больше

от 47 800 ₽ за 1-3 человека или 12000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Аксай

Вы посетите историческое место, где проездом бывали русские императоры, а также Пушкин, Лермонтов, Чайковский и многие другие. Побываете в жилище казака 19 века, окунётесь в атмосферу того времени, услышите много интересного из жизни «тогдашних» аксайцев.

Новочеркасск

Мировую столицу казачества часто называют «маленьким Парижем». Вы увидите необыкновенной красоты Вознесенский войсковой собор, Атаманский дворец, триумфальные арки, памятники Платову, Ермаку, Бакланову. Удивитесь богатой коллекции в музее истории Донского казачества.

Приём в казаки

В приписные казаки вас примет товарищ атамана станицы. Вы получите удостоверяющую грамоту и памятные сувениры. А после официальной части и экскурсии по станице мы отправимся на подворье к атаману.

Казачья кухня от хозяйки куреня

А там — знаменитая донская уха из разнорыбицы, сваренная на печке-гарнушке, манычские раки, запечённый сазан, фаршированный икрой и капустой, пряное сало, курник, овсяной квас, узвар, кохвий с каймаком, платовский самогон и легендарное красное игристое вино «Цимлянское», которое специально для вас откроют шашкой! А ещё народные казачьи песни в исполнении профессиональных артистов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида, обед и трансфер на автомобиле Hyundai Solaris или другой аналогичной модели

Могу провести экскурсию для группы более 4 человек. За дополнительную плату предоставлю более вместительное транспортное средство — Ford Transit, Hyundai Starex или Mercedes-Benz Vito. Обсудим это в личной переписке

Прекрасному полу желательно захватить платки для посещения православных храмов

Дополнительные расходы по желанию: