Что вы увидите
- Кировский пр-т (дореволюционный публичный дом, тюрьма)
- Ул. Суворова (место перестрелки банд)
- Ул. Седова (Криминальный дворик)
- Нахичевань (дома фальшивомонетчиков)
- Театральная площадь
- Парк 1 мая
- Набережная
- Переулок Соборный (бывшее здание банка)
- Здание цирка
Криминальная сторона Ростова
«Ростов-папа» — это авторская экскурсия ⛳ о криминальном мире нашего города. В ходе экскурсии 🧭 вы поймете, почему Ростов получил название «Ростов-папа».
Узнаете о громких преступлениях прошлого:
- об ограблении банков,
- о фальшивомонетчестве,
- о виртуозных кражах,
- о тюрьмах, притонах, публичных домах,
- о воровских «малинах»,
- о рядовых жуликах, бандах,
- о «талантливых» личностях, известных своими преступлениями на весь мир.
- Истории 📖 и события, представленные в экскурсии 🧭, охватывают исторический период вплоть до начала 20 века.
+Что входит
- Транспорт по маршруту (автобус / микроавтобус)
- Услуги гида экскурсовода
- Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Начало и место завершения
🚩 Будённовский пр-т, 45
Экскурсия проводится См. календарь
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
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