Родные-Просторы – Гид из Ростов-на-Дону

Приглашаем вас отправится в увлекательное путешествие по местам громких преступлений прошлого Ростова-на-Дону.



Истории 📖 и события, которые мы вам расскажем, охватывают исторический период вплоть до начала 20 века.



Во время экскурсии 🧭 вы узнаете все о криминальном мире нашего города, услышите о «талантливых» личностях, известных своими преступлениями на весь мир и поймете, почему Ростов получил название «Ростов-папа».