Тематическая экскурсия «Ростов-папа»

5
4 отзыва
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростов-на-Дону
Приглашаем вас отправится в увлекательное путешествие по местам громких преступлений прошлого Ростова-на-Дону.

Истории 📖 и события, которые мы вам расскажем, охватывают исторический период вплоть до начала 20 века.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете все о криминальном мире нашего города, услышите о «талантливых» личностях, известных своими преступлениями на весь мир и поймете, почему Ростов получил название «Ростов-папа».
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Экскурсия

1 200 ₽ за человека

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Тематическая экскурсия «Ростов-папа»
Тематическая экскурсия «Ростов-папа»

Что вы увидите

  • Кировский пр-т (дореволюционный публичный дом, тюрьма)
  • Ул. Суворова (место перестрелки банд)
  • Ул. Седова (Криминальный дворик)
  • Нахичевань (дома фальшивомонетчиков)
  • Театральная площадь
  • Парк 1 мая
  • Набережная
  • Переулок Соборный (бывшее здание банка)
  • Здание цирка
Криминальная сторона Ростова
«Ростов-папа» — это авторская экскурсия ⛳ о криминальном мире нашего города. В ходе экскурсии 🧭 вы поймете, почему Ростов получил название «Ростов-папа».

Узнаете о громких преступлениях прошлого:

  • об ограблении банков,
  • о фальшивомонетчестве,
  • о виртуозных кражах,
  • о тюрьмах, притонах, публичных домах,
  • о воровских «малинах»,
  • о рядовых жуликах, бандах,
  • о «талантливых» личностях, известных своими преступлениями на весь мир.
  • Истории 📖 и события, представленные в экскурсии 🧭, охватывают исторический период вплоть до начала 20 века.
+Что входит
  • Транспорт по маршруту (автобус / микроавтобус)
  • Услуги гида экскурсовода
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Будённовский пр-т, 45
Тематическая экскурсия «Ростов-папа»
Тематическая экскурсия «Ростов-папа»
Тематическая экскурсия «Ростов-папа»
Тематическая экскурсия «Ростов-папа»

Экскурсия проводится См. календарь

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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