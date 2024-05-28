Набережная Ростова-на-Дону – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 7 экскурсий в категории «Набережная Ростова-на-Дону» в Ростове-на-Дону, цены от 1 990 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
3 часа
138 отзывов
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990 за человека
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 8 557 за всё до 15 чел.
«Ростов-папа» - экскурсионная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей
Начало: Площадь Советов
Расписание: Любой день, любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 013.5 за всё до 10 чел.
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390 за всё до 10 чел.
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Набережная Ростова-на-Дону»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  2. «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
  3. Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
  4. Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
  5. «Ростов-папа» - экскурсионная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
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