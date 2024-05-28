1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
3 часа
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 8 557₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону
Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей
Начало: Площадь Советов
Расписание: Любой день, любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 013.5₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 390₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
- TTanya_subotina18 мая 2024Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
- ССергей13 мая 2024Очень красивый южный форпост России - Ростов-на-Дону. Понравился высокий профессионализм экскурсовода Ирины Геннадьевны, влюбленной в свой город, тел. +7(952)5633122. Экскурсия познавательная и содержательная. Спасибо!!!
- ААнастасия12 мая 2024Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!
- ААндрей11 мая 2024Ростов-на- Дону, с помощью нашего экскурсовода Галины Евгеньевны, оказался не таким, как мы его представляли. Захотелось приехать туда еще раз. Галина Евгеньевна человек поистине энциклопедических знаний. Нам очень понравилось
- ННаталья3 мая 2024Огромное спасибо Юлии за экскурсия. Все прошло очень хорошо. Экскурсия была интересная и познавательная. Мы получили хорошее представление о городе.
- РРоман3 мая 2024Великолепная экскурсия!!!! Очень познавательная!!!! Советую всем!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Гид рассказывала интересно, экскурсия,всем понравилась.
- ГГалина26 апреля 2024Очень познавательно и интересно. Получили представление о Ростове. Тем более, что с травмой ноги пешеходные экскурсии оказались невозможны. Особо благодарны экскурсоводу Наталье Викторовне
- ГГалина21 апреля 2024Экскурсия моим гостям очень понравилась, спасибо большое Юлии🙏. Узнали много интересного и познавательного. Про наш город.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Набережная Ростова-на-Дону»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Набережная Ростова-на-Дону" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 990 до 9 390 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Ростове-на-Дону на 2024 год по теме «Набережная Ростова-на-Дону», 228 ⭐ отзывов, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август