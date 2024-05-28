🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов «Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида Начало: Ул. Московская, 53 Расписание: См. календарь 2653 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 25 отзывов «Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству Начало: По договоренности с гидом Расписание: По договоренности от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 557 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Ростов-папа»: погружение в криминальный мир Ростова-на-Дону Познакомьтесь с темной стороной Ростова-на-Дону, исследуя его криминальное прошлое без пошлости и ужасных подробностей Начало: Площадь Советов Расписание: Любой день, любое удобное для вас время 9 013.5 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 4 отзыва «Ростов мистический»: индивидуальная экскурсия на автомобиле Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день по согласованию от 9 390 ₽ за всё до 10 чел.