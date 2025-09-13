Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная авто-пешая комбинированная экскурсия по невероятному ландшафту двух побережий Азии и Европы.



Экскурсия, поднимающая вас на самую верхнюю смотровую площадку города и спускающая к берегам заветной реки, где вас очаруют небывалые сочетания стилей, культур и сооружений в одном месте: от Моста Гюстава Эйфеля до Шедевра Мировой Архитектуры Театра им. Максима Горького. 5 4 отзыва

Описание экскурсии Блеща средь полей широких, Вон он льётся!. . Здравствуй, Дон! От сынов твоих далёких Я привёз тебе поклон. Как прославленного брата, Реки знают тихий Дон; От Аракса и Евфрата Я привёз тебе поклон. Отдохнув от злой погони, Чуя родину свою, Пьют уже донские кони Арпачайскую струю. Приготовь же, Дон заветный, Для наездников лихих Сок кипучий, искрометный Виноградников твоих. (А. С. Пушкин, 1829 год) Вы увидите один из крупнейших морских портов России, незабываемую Ростов-Арену 2018, Красивейший Гребной канал, знаменитый во всём мире левый берег Дона, самый мистический остров на Дону, о котором писал ещё Геродот, и, возможно, услышим запах донских вин, прикоснувшись к духовному, и услышим, как поёт Казачий Хор, — здесь на ваше усмотрение. Маленькое путешествие, открывающее и охватывающее в себе всю старинную архитектуру городов Ростова и Нахичевань, двух берегов — правого и левого, — а также величественную и пятую по размерам всех рек в Европе. Город Ростов-на-реке Дон навсегда останется в вашем сердце! Важная информация: 1) Проводится экскурсия при любой погоде в комфортных условиях (тепло, музыка, водитель - гид) 2) В случае минимального количества участников, экскурсия проводится на автомобиле типа Kia Rio или WV Polо. Если Вам необходима индивидуальная экскурсия с Авто премиум класса, согласовывайте отдельно детали в чате 3) Экскурсия проводится при предварительном бронировании, а также производится полный расчет перед началом экскурсии. 4) В связи с новым временем, прошу иметь с собой наличные средства для расчета, во избежании проблем с отключением интернета.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Самая высока смотровая площадка города

Самый крупный морской порт на реке в мире

Самый невероятный речной вокзал по своей форме

Самый знаменитый мост на Дону (Эйфелев)

Самый знаменитый левый берег Дона

Самый необычный театр в мире

Самая пятая река в Европе

Что включено Услуги гида

Услуги водителя

Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Станиславского, 58 Завершение: Улица Большая Садовая, 47 (Администрация города) Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проходит по выходным и праздничным Дням для групп. Индивидуально по согласованию. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек. Важная информация 1) Проводится экскурсия при любой погоде в комфортных условиях (тепло, музыка, водитель - гид)

