1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
3 часа
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 387₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 8 557₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
от 15181 290₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 428₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотой квадрат и Орда города: путешествие по историческому Ростову-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, раскрывая тайны истории и архитектуры в компании опытного гида
Начало: Ул. Станиславского, 58
Расписание: любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААксана30 мая 2024Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
- ЮЮлия27 мая 2024Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
- ССергей25 мая 2024Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
- TTanya_subotina18 мая 2024Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
- ССергей13 мая 2024Очень красивый южный форпост России - Ростов-на-Дону. Понравился высокий профессионализм экскурсовода Ирины Геннадьевны, влюбленной в свой город, тел. +7(952)5633122. Экскурсия познавательная и содержательная. Спасибо!!!
- ААнастасия12 мая 2024Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!
- ААндрей11 мая 2024Ростов-на- Дону, с помощью нашего экскурсовода Галины Евгеньевны, оказался не таким, как мы его представляли. Захотелось приехать туда еще раз. Галина Евгеньевна человек поистине энциклопедических знаний. Нам очень понравилось
- ЮЮлия11 мая 2024Экскурсия удалась. Спасибо Даниилу, познакомил нас с городом, передал нам частичку своей любви к родному городу. Экскурсия была легкой, максимально информативной, а самое главное очень интересной.
- ООксана9 мая 2024Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «История и архитектура»
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