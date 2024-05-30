Экскурсии Ростова-на-Дону об истории и архитектуре

Найдено 24 экскурсии в категории «История и архитектура» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Центральный квадрат Ростова-на-Дону - история в каждом шаге
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Российская Империя в устье Дона: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 900 за всё до 4 чел.
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
3 часа
138 отзывов
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990 за человека
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
«Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие
Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Самый крупный южный город - изучаем Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 7 чел.
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Колоритная станица Старочеркасская всего за 1 час
Начало: Ст. Старочеркасская, улица Советская, 24
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 387 за всё до 5 чел.
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 10 650 за всё до 19 чел.
Ростов сквозь века - обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки
Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 8 557 за всё до 15 чел.
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Ростов купеческий»: экскурсия по Пушкинской улице
Познакомьтесь с Пушкинской улицей в Ростове-на-Дону, где вас ждут купеческие особняки XIX-XX веков и увлекательные музеи
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Старочеркасск - древнюю Cтолицу Казачества
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, в любое удобное время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 550 за всё до 19 чел.
Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога
Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино
Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер)
Расписание: Ежедневно с 10.30
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
8 600 за всё до 4 чел.
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Казачий край: путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу донского казачества, посетив Аксай, Новочеркасск и Старочеркасскую
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности
Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии
Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
от 15181 290 за человека
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
Начало: Соборная площадь
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
8 отзывов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987 за человека
Обзорная экскурсия по центру Ростова-на-Дону на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Расписание: Любой день, любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 8 428 за всё до 15 чел.
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Российская Империя в устье Дона - от Азова до Новочеркасска
Начало: Ростов-на-Одну, ул. Береговая д. 8, сквер
Расписание: Ежедневно с 10.00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Самбекские высоты и легенды «Миусс-фронта»
Начало: Ростов-на-Дону, Гвардейская площадь
Расписание: По запросу
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Золотой квадрат и Орда города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Золотой квадрат и Орда города: путешествие по историческому Ростову-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, раскрывая тайны истории и архитектуры в компании опытного гида
Начало: Ул. Станиславского, 58
Расписание: любой день
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аксана
    30 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Путешествие на побережье Азовского моря из Ростова-на-Дону
    Отличная экскурсия. Спасибо Александру большое. Помимо точек:Танаис, Мержаново, Таганрог проехались ещё по станицам по пути, посмотрели на архитектуру старых построек,
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    заехали на Мёртвый Донец, поднялись на смотровую площадку в станице Сенявской. В Таганроге зашли в градостроительный музей и проехали весь Таганрог со всеми значимыми памятниками и зданиями, прогулялись по набережной. Советуем!)

  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Путешествие во времени по столице казачества - Новочеркасску
    Александр хороший краевед, владеет достаточной информацией об истории Новочеркасска и донского казачества. Интересно преподносит материал и исторические фотоматериалы. Хорошо знает
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    архитектуру города и ее историческую ретроспективу. Что можно улучшить - договориться с музеями города что бы ему разрешали продолжать экскурсии и там

  • T
    Tanya_subotina
    18 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
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    какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание.

  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
    Очень красивый южный форпост России - Ростов-на-Дону. Понравился высокий профессионализм экскурсовода Ирины Геннадьевны, влюбленной в свой город, тел. +7(952)5633122. Экскурсия познавательная и содержательная. Спасибо!!!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия. Юля - эрудированный, интересный гид, открыла много тайн и необычных мест в Ростове. Посмотрели все культовые места, вдохновились и по-новому взглянули на город. Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
    Ростов-на- Дону, с помощью нашего экскурсовода Галины Евгеньевны, оказался не таким, как мы его представляли. Захотелось приехать туда еще раз. Галина Евгеньевна человек поистине энциклопедических знаний. Нам очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова
    Экскурсия удалась. Спасибо Даниилу, познакомил нас с городом, передал нам частичку своей любви к родному городу. Экскурсия была легкой, максимально информативной, а самое главное очень интересной.
  • О
    Оксана
    9 мая 2024
    Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
    Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще
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    нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская, Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Центральный квадрат Ростова-на-Дону
  2. Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
  3. Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
  4. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  5. «Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
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