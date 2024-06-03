🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 102 отзыва Популярное предложение Ростов - город на Дону, на Доне Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления Начало: Береговая 41 «При бронировании мы можем обсудить другие варианты поездок, расширенную программу обзорной экскурсии или корректировку базовой трехчасовой» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 90 отзывов Популярное предложение Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе Начало: На улице Московская «Главное в Ростове-на-Дону и о нём» 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 78 отзывов Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск... 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Ростов - город солнца и цветов Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете «Вы познакомитесь с главными архитектурными символами Ростова: зданиями городской думы и государственного банка, домом актрисы Черновой, драматическим «театром-трактором» и музыкальным «театром-роялем»» 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 56 отзывов Многоликий Ростов-на-Дону: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову «Позже вы пройдёте по главной улице — Большой Садовой — и познакомитесь с её многогранной архитектурой, создающей неповторимый облик города» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 190 отзывов Популярное предложение «Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Соборная площадь «Вы познакомитесь с Ростовом через истории о его культовых личностях и достопримечательностях» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону Узнайте, как в Ростове-на-Дону сочетаются донская, кавказская и европейская кухни. Найдите лучшие раки, уху и тусовочные места города Начало: На Соборной площади 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Групповая 3 часа 138 отзывов «Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида Начало: Ул. Московская, 53 «Обзорная экскурсия по городу Ростову-на-Дону на автобусе Прекрасно подойдет для первого знакомства с городом» Расписание: См. календарь 2653 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 25 отзывов «Старый и новый Ростов-на-Дону»: уникальное автомобильное путешествие Погрузитесь в историю и красоту Ростова-на-Дону с эксклюзивной автомобильной экскурсией. Отправляйтесь в путешествие по времени и пространству Начало: По договоренности с гидом «И если вы впервые в Ростове, начните знакомство с обзорной экскурсии» Расписание: По договоренности от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Путешествие по Ростову-на-Дону: от крепости до Кафедрального собора Приглашаем на увлекательную прогулку по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ростов-на-Дону, Парк ИМ.М. Горького «С нами вы отправитесь на прогулку по улочкам города и познакомитесь с его историей» Расписание: См. календарь 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Город на берегу моря - индивидуальная автоэкскурсия в Таганрог Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова Расписание: Любой день, любое удобное время. от 10 650 ₽ за всё до 19 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия Ростов сквозь века: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, узнайте его историю и культуру во время захватывающей прогулки Начало: Ул. Большая Садовая, 113Б Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по красотам Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторический центр и знаменитые места на комфортабельном автомобиле Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова «Эта экскурсия прекрасно подходит как для первого знакомства с городом, так и дает возможность узнать о его истории гораздо больше» Расписание: Любой день, в любое удобное время. от 8 557 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие на побережье Азовского моря: от Ростова-на-Дону до Таганрога Погрузитесь в уникальное путешествие из Ростова-на-Дону на побережье Азовского моря, где история и природа сплетаются воедино Начало: Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8 (сквер) «В ходе неспешной поездки и прогулки по городу вы познакомитесь с историей Таганрога от основания до современности» Расписание: Ежедневно с 10.30 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Путешествие во времени по Новочеркасску: от истоков до современности Окунитесь в историю Новочеркасска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город казаков в индивидуальной экскурсии Начало: Новочеркасск, площадь Ермака, памятник Бакланову «Моя экскурсия — это концентрированное знакомство с городом, где есть место всем его доминантам с широкими проспектами, уютным особнякам и станичным улочкам с панорамой на долину реки Дон» Расписание: По запросу 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Русский Чикаго: криминальное прошлое Ростова Начало: Соборная площадь Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Обзорная автомобильная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, посетив его знаковые места и узнав истории, скрытые за каменными фасадами Начало: Любое удобное вам место в пределах города Ростова «На автомобильной обзорной экскурсии по центру Ростова-на-Дону мы покажем вам самые главные достопримечательности и самые любимые места нашего города» Расписание: Любой день, любое удобное время. от 8 428 ₽ за всё до 15 чел.