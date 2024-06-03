Р Роман Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно

Н Наталья Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова» Благодарю за очень интересную экскурсию!!! Я ростовчанка, но узнала так много о родном городе! Очень интересно, рекомендую

Е Елена Экскурсия в Музей-квартиру Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите

Ю Юлия «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!

О Ольга Экскурсия в мастерскую художественного стекла Игнатовых читать дальше с активным участием зрителей. Витражи это любовь с детства, интересно было узнать как же они изготавливаются. Сегодня когда проезжали мимо, сын спросил: Мама,когда мы еще пойдем сюда на экскурсию? Очень нравится, когда делом жизни занимаются из поколения в поколение, люди радеют душой и это видно. Очень интересно выстроена экскурсия

Ю Юлия Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону Экскурсия прошла замечательно!

Я Яна Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова» Очень понравилась экскурсия. Узнала много нового о своем городе. Было ощущение, что не в Ростове-на-Дону, а в незнакомом новом городе)) Как будто в отпуск съездили)))

T Tanya_subotina «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия читать дальше какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание. Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с

Я Ярослава Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия Здравствуйте, случайно попала на эту экскурсию. Осталась очень довольно. Экскурсовод - бомбический. Видно, как волнует облик нашего города, который стараются "изменить". Спасибо.