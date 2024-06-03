Групповые экскурсии Ростова-на-Дону

Найдено 20 экскурсий в категории «Групповые» в Ростове-на-Дону, цены от 1 290 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Обзорная автобусная экскурсия: путешествие по Ростову-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, исследуя его исторические улицы и памятники на комфортабельном автобусе
Начало: На улице Московская
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
1 990 за человека
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»: путешествие в мир мистики
Погрузитесь в атмосферу мистического Ростова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о призраках и необъяснимых явлениях
Начало: На УЛ.Б. Садовая
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 290 за человека
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
3 часа
138 отзывов
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: увлекательное путешествие по городу
Захватывающее путешествие по Ростову-на-Дону ждет вас! Откройте для себя историю и красоту южного города в компании опытного гида
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
12 июня в 14:00
26531 990 за человека
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
27 отзывов
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия в мир мистики
Откройте для себя тайны Ростова-на-Дону в увлекательной пешеходной экскурсии. Загадочные истории и мистические события ждут вас
Начало: Ул. Большая Садовая, 55
Расписание: См. календарь
15 июня в 18:30
21 июня в 18:30
1 720 за человека
Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в мир пивоварения: экскурсия на завод «Балтика» с дегустацией
Откройте для себя тайны пивоварения на одном из крупнейших заводов Юга России. Экскурсия с дегустацией пива ждет вас
Начало: Ул. Доватора,146 А
Расписание: По субботам в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
1 518 за человека
Экскурсия в мастерскую художественного стекла Игнатовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону
Посетите уникальную стеклодувную мастерскую Игнатовых в Ростове-на-Дону и узнайте, как создаются шедевры из горячего стекла
Начало: Г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 13:00
13 июня в 10:00
1 350 за человека
Экскурсия в Музей-квартиру
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия в Музей-квартиру
Начало: Переулок Соборный 17/53
Завтра в 16:30
15 июня в 11:30
26531 990 за человека
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого Ростова
Погрузитесь в кулинарное наследие Ростова-на-Дону, узнайте о ресторанах и кафе XIX-XX веков, попробуйте уникальные блюда на дегустации
Начало: Проспект Буденновский 23
Расписание: По субботам в 17:00
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
2 294 за человека
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Загадки старых особняков Ростова-на-Дону
Погрузитесь в историю Ростова-на-Дону на экскурсии по старинной Пушкинской улице. Узнайте увлекательные факты и насладитесь архитектурой прошлых веков
Начало: Ул. Пушкинская, 38/70
Расписание: По воскресеньям в 15:30.
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
от 15181 290 за человека
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
8 отзывов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987 за человека
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Ростов-на-Дону
Пройти по исторической части, рассмотреть город в деталях и услышать любопытные факты и легенды
Начало: На улице Большая Садовая
1 290 за человека
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
14 часов
Мустанги ростовского заповедника - однодневный тур на остров Вольных Коней
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
11 987 за человека
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Встреча с экзотикой - поездка в Южный парк птиц «Малинки»
Начало: Пр-т. Ворошиловский, 44
Расписание: См. календарь
13 июля в 10:00
4 авг в 10:30
3 853 за человека
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Праздник Ивана Купала в Пухляковке
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: 22 июня 2024
23 июня в 14:30
5 320 за человека
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: по субботам в 13:00
29 июня в 13:00
6 июля в 13:00
2 653 за человека
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Начало: Ул. Московская, д. 53
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
2 890 за человека
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Мини-группа
1.5 часа
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Пройти по музею с его основательницей и насладиться чаепитием под шуршание пластинок и тенор Карузо
Начало: в районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:30
1 500 за человека
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
Начало: На Ворошиловском проспекте
Завтра в 18:00
15 июня в 10:30
1 990 за человека
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Начало: Улица Социалистическая, 162
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
16 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Было очень познавательно и сложилась целостная картина на город и историю. Центр города был нежданно перекрыт и организаторы очень быстро придумали альтернативу маршрута чтоб всё увидеть. Было очень классно
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
    Благодарю за очень интересную экскурсию!!! Я ростовчанка, но узнала так много о родном городе! Очень интересно, рекомендую
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Экскурсия в Музей-квартиру
    Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Наталья Владимировна, спасибо!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Экскурсия в мастерскую художественного стекла Игнатовых
    Очень нравится, когда делом жизни занимаются из поколения в поколение, люди радеют душой и это видно. Очень интересно выстроена экскурсия
    читать дальше

    с активным участием зрителей. Витражи это любовь с детства, интересно было узнать как же они изготавливаются. Сегодня когда проезжали мимо, сын спросил: Мама,когда мы еще пойдем сюда на экскурсию?

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    Экскурсия прошла замечательно!
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
    Очень понравилась экскурсия. Узнала много нового о своем городе. Было ощущение, что не в Ростове-на-Дону, а в незнакомом новом городе)) Как будто в отпуск съездили)))
  • T
    Tanya_subotina
    18 мая 2024
    «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 10 мая 2024г. Гид Галина Евгеньевна -настоящий профессионал! За 3 часа выдала нам максимум информации. А с
    читать дальше

    какой болью рассказывала о периоде ВОВ в Ростове, не передать…. Важно, что информация была подана доступным языком, без излишней «научности». Всем советую! Хорошо, что эта экскурсия была вначале нашего путешествия, так как сложилось определённое системное понимание.

  • Я
    Ярослава
    2 мая 2024
    Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
    Здравствуйте, случайно попала на эту экскурсию. Осталась очень довольно. Экскурсовод - бомбический. Видно, как волнует облик нашего города, который стараются "изменить". Спасибо.
  • К
    Калеас
    10 апреля 2024
    Экскурсия в мастерскую художественного стекла Игнатовых
    Я в восторге! Какая замечательная семья! Как горят глаза Юрия Игнатова, когда он рассказывает о своем производстве! Узнала много нового
    читать дальше

    о производстве стекла и витражных стекол! Рекомендую всем! Поверьте - оно того стоит! 3 часа пролетели, как один миг!!! Семье Игнатовых желаю успеха и процветания!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
  2. Авторская прогулка «Тайны и призраки Ростова»
  3. «Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
  4. Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
  5. Экскурсия на пивоваренный завод «Балтика» с дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Групповые" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1 290 до 11 987 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 294 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Ростове-на-Дону из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Ростова-на-Дону по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам