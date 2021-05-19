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Полезная информация о Ростов-на-Дону

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Местное время в Ростов-на-Дону
00:2412
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаРостов-на-Дону
По-английскиRostov-na-Donu
Столица регионаРостов-на-Дону является столицей региона
Население города1 074 482 чел.
АэропортыРостов-на-Дону (Платов) ROV, Ростов-на-Дону RVI
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота74 м. от уровня моря

Где находится Ростов-на-Дону на карте

Ростов-на-Дону фото города
Ростов-на-Дону

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