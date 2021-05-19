Полезная информация о Ростов-на-Дону
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Местное время в Ростов-на-Дону
00:2412
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ростов-на-Дону
|По-английски
|Rostov-na-Donu
|Столица региона
|Ростов-на-Дону является столицей региона
|Население города
|1 074 482 чел.
|Аэропорты
|Ростов-на-Дону (Платов) ROV, Ростов-на-Дону RVI
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|74 м. от уровня моря
Где находится Ростов-на-Дону на карте
Ростов-на-Дону
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