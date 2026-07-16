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Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце

Купеческие особняки, набережные, ансамбли площадей, исторический район Нахичевань и не только
Эта экскурсия познакомит вас с донской столицей, её историей, культурой и архитектурными памятниками.

Вы увидите Большую Садовую улицу с её старыми купеческими особняками, пересечёте границу между Европой и Азией и узнаете, почему левый берег Дона иногда называют «ростовским Лас-Вегасом», как переселялись на Дон армяне и многое другое!
Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце
Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце
Ростов-на-Дону: где бьётся южное сердце

Описание экскурсии

Архитектурные шедевры главной улицы Большой Садовой. Здесь вы узнаете, какими принципами руководствовались купцы и приглашённые архитекторы при постройке домов. Большая Садовая — это не просто одна из центральных улиц города, это своего рода архитектурный музей под открытым небом.

Левобережная и правобережная набережные — любимые прогулочные места ростовчан. И не даром, ведь Дон — это душа нашего города.

Соборная площадь с памятником Небесному покровителю Ростова, который на самом деле ни разу не посещал город.

Ансамбль площади Советов — знаковое место Ростова, где гармонично сочетаются историческое величие и современность.

Театральная площадь, где искусство и жизнь сливаются в единое целое.

Нахичевань-на-Дону. Исторический район города, который таит в себе множество архитектурных жемчужин. Основанный армянскими переселенцами несколько веков назад, он хранит следы прошлого, которые вы увидите.

Ростовский Арбат — улица Пушкинская. В Ростове-на-Дону есть много интересных мест, но Пушкинская улица занимает среди них особое место. Есть у неё своё непередаваемое словами очарование. И именно поэтому это конечная точка нашего маршрута.

Вы узнаете:

  • почему Ростов — купеческий город и почему он зовется «Папой»
  • что было на территории парка Горького до постройки парка
  • почему говорят, что в Ростове нет ничего святого
  • какие отношения связывали Таганрог и Ростов в прошлом
  • чем отличаются донские армяне от остальных

Организационные детали

  • С вами будет один из наших гидов
  • Трансфер — на комфортабельном микроавтобусе/автобусе

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 16:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Большая Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы — одна из старейших туристических компаний в Ростове-на-Дону. Получаем огромное удовольствие от знакомства людей с этим прекрасным городом. Стремимся открывать новые грани Ростова-на-Дону и дарить людям положительные эмоции. Когда проводим экскурсии, мы словно становимся актёрами на сцене. Поэтому с нами вам никогда не будет скучно! Будем рады видеть вас!

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