Эта экскурсия познакомит вас с донской столицей, её историей, культурой и архитектурными памятниками. Вы увидите Большую Садовую улицу с её старыми купеческими особняками, пересечёте границу между Европой и Азией и узнаете, почему левый берег Дона иногда называют «ростовским Лас-Вегасом», как переселялись на Дон армяне и многое другое!

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Описание экскурсии

Архитектурные шедевры главной улицы Большой Садовой. Здесь вы узнаете, какими принципами руководствовались купцы и приглашённые архитекторы при постройке домов. Большая Садовая — это не просто одна из центральных улиц города, это своего рода архитектурный музей под открытым небом.

Левобережная и правобережная набережные — любимые прогулочные места ростовчан. И не даром, ведь Дон — это душа нашего города.

Соборная площадь с памятником Небесному покровителю Ростова, который на самом деле ни разу не посещал город.

Ансамбль площади Советов — знаковое место Ростова, где гармонично сочетаются историческое величие и современность.

Театральная площадь, где искусство и жизнь сливаются в единое целое.

Нахичевань-на-Дону. Исторический район города, который таит в себе множество архитектурных жемчужин. Основанный армянскими переселенцами несколько веков назад, он хранит следы прошлого, которые вы увидите.

Ростовский Арбат — улица Пушкинская. В Ростове-на-Дону есть много интересных мест, но Пушкинская улица занимает среди них особое место. Есть у неё своё непередаваемое словами очарование. И именно поэтому это конечная точка нашего маршрута.

Вы узнаете:

почему Ростов — купеческий город и почему он зовется «Папой»

что было на территории парка Горького до постройки парка

почему говорят, что в Ростове нет ничего святого

какие отношения связывали Таганрог и Ростов в прошлом

чем отличаются донские армяне от остальных

Организационные детали