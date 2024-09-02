Религиозные туры по святым местам Ростова

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Ростове, цены от 11 400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
На машине
2 дня
1 отзыв
Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
Исследовать 5 городов, посетить «колыбель Романовых» и налюбоваться левитановскими пейзажами
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
«Мы погуляем по столице Золотого кольца России: город предстанет во всей красе своих набережных, уютных улиц и изразцовых храмов»
2 мая в 07:15
9 мая в 07:15
12 900 ₽ за человека
Земли былин и купцов: путешествие от Ростова Великого до Гороховца
На автобусе
6 дней
Земли былин и купцов: путешествие от Ростова Великого до Гороховца
Прогуляться по Оке, приготовить муромский калач и осмотреть множество храмов
Начало: Ж/д вокзал Ростова Великого, 10:20
«Вы увидите величие храмов Ярославля и Владимира, Покрова на Нерли, испечёте свой хлеб в Муроме и сделаете плотницкую игрушку в Гороховце»
27 мая в 10:20
10 июн в 10:20
50 400 ₽ за человека
Путешествие в Древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате
На машине
На теплоходе
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате
Обойти места съёмок фильмов, посетить огуречную столицу и познакомиться с деревенским бытом
Начало: Ростов Великий, 11:00
«Знакомство с Ростовом мы начнём с посещения Спасо-Яковлевского мужского монастыря»
19 июл в 08:00
9 авг в 08:00
11 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
    Добрый день. Тур Ростов-Ярославль-Кострома-Плес: Водитель, авто - супер! . Экскурсовод Глеб - супер! Отель Ярославское подворье- не понравился (далеко от
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    центра, завтрак скудный и примитивный, столиков мало, номер нормальный, ванная хороший свежий ремонт). Обед Щучий двор- на 3 (уха никакая, котлеты щучьи хуже, чем из Вкусвилла😏. Обед Метелица (Кострома) - понравился всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Святые места»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Древнерусский квинтет за выходные: от Переславля-Залесского до Плёса
  2. Земли былин и купцов: путешествие от Ростова Великого до Гороховца
  3. Путешествие в Древнюю Русь: два города Золотого кольца, село Вятское и круиз по Волге на закате
Сколько стоит тур в Ростове в апреле 2025
Сейчас в Ростове в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 11 400 до 50 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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