От кремлёвских стен до берегов Волги: тур по 7 городам Золотого кольца
Отправиться на речную прогулку, погрузиться в эпоху купечества и осмотреть главные святыни
Начало: Ж/д вокзал Ростова Великого, 10:20
2 мая в 10:20
27 мая в 10:20
24 900 ₽ за человека
От Ростова Великого до Боголюбова: насыщенное путешествие по городам Золотого кольца
Увидеть Покрова на Нерли, погулять по Плёсу и очароваться Костромой
Начало: Ж/д вокзал Ростова Великого, 10:20
2 мая в 10:20
27 мая в 10:20
26 900 ₽ за человека
Земли былин и купцов: путешествие от Ростова Великого до Гороховца
Прогуляться по Оке, приготовить муромский калач и осмотреть множество храмов
Начало: Ж/д вокзал Ростова Великого, 10:20
27 мая в 10:20
10 июн в 10:20
50 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову в категории «Суздаль»
Самые популярные туры этой рубрики в Ростове
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Ростове в апреле 2025
Сейчас в Ростове в категории "Суздаль" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 50 400.
Забронируйте тур в Ростове на 2025 год по теме «Суздаль», цены от 24900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь