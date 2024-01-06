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Описание

Рязань - это город с богатой историей, во время нашей прогулки мы с Вами ознакомимся и с древними достопримечательностями, и с современным обликом этого города. Экскурсия начинается с прогулки по Кремлю и продолжается по самыми нтересным улицам Рязани - Соборной и Почтовой.