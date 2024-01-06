Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани

Индивидуальная экскурсия в Рязани
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани

Что вас ожидает:

  • Рязанский Кремль
  • Улица Почтовая
  • Улица Соборная

Описание

Рязань - это город с богатой историей, во время нашей прогулки мы с Вами ознакомимся и с древними достопримечательностями, и с современным обликом этого города. Экскурсия начинается с прогулки по Кремлю и продолжается по самыми нтересным улицам Рязани - Соборной и Почтовой.

Программа

  • Самая главная торговая площадь города;
  • Пройдемся по местам Сергея Есенина;
  • Проследим, куда пропала река из города;
  • Попадём в европейские столицы, не покидая Рязань.
  • Услышите истории и легенды о людях, прославивших наш край.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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