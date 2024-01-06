Что вас ожидает:
- Рязанский Кремль
- Улица Почтовая
- Улица Соборная
Описание
Рязань - это город с богатой историей, во время нашей прогулки мы с Вами ознакомимся и с древними достопримечательностями, и с современным обликом этого города. Экскурсия начинается с прогулки по Кремлю и продолжается по самыми нтересным улицам Рязани - Соборной и Почтовой.
Программа
- Самая главная торговая площадь города;
- Пройдемся по местам Сергея Есенина;
- Проследим, куда пропала река из города;
- Попадём в европейские столицы, не покидая Рязань.
- Услышите истории и легенды о людях, прославивших наш край.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Рязани
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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