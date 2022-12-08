На обзорной автоэкскурсии вы откроете для себя Рязань разных эпох. За 2 часа мы увидим всё то, что составляет квинтэссенцию города: архитектуру средневекового княжества, застройку времен Екатерины II, наследие 19 века, интересные дома периода СССР и современности. А еще прогуляемся по городскому саду и полюбуемся деревянным зодчеством.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с эпохами Рязани через архитектуру

За почти тысячелетнюю историю город пережил немало событий и изменений — все это наложило отпечаток на архитектуру Рязани, которая окажется в центре нашего внимания:

С 12 по 16 век Рязань была столицей гордого Рязанского княжества, чему свидетель кремль с его средневековыми соборами. Вы узнаете, откуда здесь взялась река Лыбедь и почему Рязанский кремль имеет такой высокий вал.

В конце 18 века город становится центром уже Рязанской губернии и перестраивается по регулярному плану — мы проедем по сетке улиц и убедимся, что доминанта города, Успенский собор, виден почти со всех площадей.

В 19 веке в городе появляется много гражданской архитектуры — гимназии, театры, особняки. Вы полюбуетесь домом Салтыкова-Щедрина и домом Павлова, увидите Рязанскую семинарию, Пожарную каланчу и узнаете, какими домами восхищались Паустовский и Есенин.

20 век и современность оставили свой отпечаток: это и советские панельки, и необычные дома с говорящими названиями — дом-сундук и дом-яйцо. Их тоже обязательно увидим.

По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях:

окажемся у усадьбы Соболева-Попова — визитной карточки деревянной Рязани;

прогуляемся в Нижнем городском саду, побываем в Летнем клубе всесословного собрания и найдем там грибы с глазами;

зайдем в храм Спаса-на-Яру 17 века, который расположен на территории кремля.

В конце экскурсии вы можете самостоятельно погулять в Рязанском кремле.

Организационные детали