За почти тысячелетнюю историю город пережил немало событий и изменений — все это наложило отпечаток на архитектуру Рязани, которая окажется в центре нашего внимания:
С 12 по 16 век Рязань была столицей гордого Рязанского княжества, чему свидетель кремль с его средневековыми соборами. Вы узнаете, откуда здесь взялась река Лыбедь и почему Рязанский кремль имеет такой высокий вал.
В конце 18 века город становится центром уже Рязанской губернии и перестраивается по регулярному плану — мы проедем по сетке улиц и убедимся, что доминанта города, Успенский собор, виден почти со всех площадей.
В 19 веке в городе появляется много гражданской архитектуры — гимназии, театры, особняки. Вы полюбуетесь домом Салтыкова-Щедрина и домом Павлова, увидите Рязанскую семинарию, Пожарную каланчу и узнаете, какими домами восхищались Паустовский и Есенин.
20 век и современность оставили свой отпечаток: это и советские панельки, и необычные дома с говорящими названиями — дом-сундук и дом-яйцо. Их тоже обязательно увидим.
По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях:
В конце экскурсии вы можете самостоятельно погулять в Рязанском кремле.