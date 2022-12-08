На машине времени по Рязани

Пронестись через эпохи и увидеть ключевые места одного из древнейших городов России

5
1 отзыв
На обзорной автоэкскурсии вы откроете для себя Рязань разных эпох.

За 2 часа мы увидим всё то, что составляет квинтэссенцию города: архитектуру средневекового княжества, застройку времен Екатерины II, наследие 19 века, интересные дома периода СССР и современности. А еще прогуляемся по городскому саду и полюбуемся деревянным зодчеством.
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
На машине времени по Рязани
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с эпохами Рязани через архитектуру

За почти тысячелетнюю историю город пережил немало событий и изменений — все это наложило отпечаток на архитектуру Рязани, которая окажется в центре нашего внимания:

С 12 по 16 век Рязань была столицей гордого Рязанского княжества, чему свидетель кремль с его средневековыми соборами. Вы узнаете, откуда здесь взялась река Лыбедь и почему Рязанский кремль имеет такой высокий вал.

В конце 18 века город становится центром уже Рязанской губернии и перестраивается по регулярному плану — мы проедем по сетке улиц и убедимся, что доминанта города, Успенский собор, виден почти со всех площадей.

В 19 веке в городе появляется много гражданской архитектуры — гимназии, театры, особняки. Вы полюбуетесь домом Салтыкова-Щедрина и домом Павлова, увидите Рязанскую семинарию, Пожарную каланчу и узнаете, какими домами восхищались Паустовский и Есенин.

20 век и современность оставили свой отпечаток: это и советские панельки, и необычные дома с говорящими названиями — дом-сундук и дом-яйцо. Их тоже обязательно увидим.

По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях:

  • окажемся у усадьбы Соболева-Попова — визитной карточки деревянной Рязани;
  • прогуляемся в Нижнем городском саду, побываем в Летнем клубе всесословного собрания и найдем там грибы с глазами;
  • зайдем в храм Спаса-на-Яру 17 века, который расположен на территории кремля.

В конце экскурсии вы можете самостоятельно погулять в Рязанском кремле.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести на вашем транспорте, либо вы можете заказать легковую машину, минивэн или автобус за дополнительную плату (от 1500 руб.)
  • Посещение экскурсии с детьми: на личном авто туристов — дети любого возраста, на нашем авто — дети от 8 лет
  • По маршруту предусмотрены 3 остановки для выхода (по желанию)
  • По согласованию возможно увеличение максимального числа участников экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Краснорядской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
С
8 дек 2022
Дмитрий покорил нас своими знаниями, искренней любовью к городу и подачей истории. Его теплота и доброта передается через его речь и в этом городе хочется остаться. Дмитрий не рассказывает, он поет былину о Рязани, его удивительный людях, зданиях, исторических фактах.

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