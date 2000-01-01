Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Пешеходная экскурсия ⛳ по Рязани для тех, кто уверен, что город 🏙️ - это не только дома, сделанные из камня и дерева, но и люди, населяющие их. Люди из плоти и крови, со своей историей 📖, чувствами и эмоциями.

Наш город был свидетелем расставаний и встреч, несчастной любви и трогательных взаимоотношений. Есенин, Паустовский, Салтыков (еще пока не похожий на пожилого человека с окладистой бородой) станут героями нашей романтичной прогулки. И, конечно, не только они!

Маршрут проходит по центральным улицам города: Соборной площади, Семинарской, Астраханской.

✔Что скрывается за известными фамилиями?

✔Какие семейные тайны хранят старые стены?

✔Кого любили и как устраивали личную жизнь знаменитые рязанцы?

Все это вы узнаете на нашей пешеходной экскурсии 🧭 длинною в 1, 5 километра.