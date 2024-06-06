1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
10 июня в 09:30
11 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: На Театральной площади
12 июня в 09:00
15 июня в 19:00
9 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое
Начало: Ул. Соборная, 16
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Улочки и закоулки: изнанка парадной Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договорённости
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Несколько историй о любви в Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по предварительной договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы
Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Грибная экскурсия
Начало: Почтовая, 64
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа 18 минут
Легенды и байки матушки Рязани
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
4 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000₽ за экскурсию
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
- ААлла5 июня 2024Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
- ССветлана26 мая 2024Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
- ВВиктория24 мая 2024Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
- ТТатьяна20 мая 2024Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
- ЕЕкатерина20 мая 2024Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
- ЛЛыжина13 мая 2024Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
- ККристина12 мая 2024Всё очень понравилось. Форма квиза заставляет осмысливать полученную информацию, чтобы отвечать на вопросы Анатолия и зарабатывать баллы, и поэтому лучше запоминается. Отличная получается прогулка-экскурсия!
- ТТатьяна11 мая 2024Приятный и вежливый экскурсовод, интересно.
- ННиконова7 мая 2024Потрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуре 17 века. Большое спасибо стрельцу Степану за интересный вдумчивый рассказ. Под впечатлением остались все от ребёнка до бабушки.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Необычные»
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