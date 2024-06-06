🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 271 отзыв Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов Начало: Пл. Соборная 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: Соборная площадь 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками Начало: На ул. Свободы 4 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 111 отзывов Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы Начало: На Соборной улице от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 15 отзывов Купеческая Рязань в мини-группе Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю Начало: На ул. Почтовая 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми Начало: На улице Почтовой от 4 300 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Шилово: неизведанный уголок рязанской земли Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: На Театральной площади 9 850 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое Начало: Ул. Соборная, 16 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Улочки и закоулки: изнанка парадной Рязани Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань Расписание: Ежедневно, по договорённости 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Несколько историй о любви в Рязани Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань Расписание: Ежедневно, по предварительной договорённости с гидом от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов «Коллекция красоты» Рязани Начало: Почтовая 64 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32 Расписание: Ежедневно 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд) Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Грибная экскурсия Начало: Почтовая, 64 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Кремль со стихами Есенина Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Легенды и истории сквозь века Начало: Ул. Почтовая, д. 49 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 минут 5 отзывов Легенды и байки матушки Рязани Начало: Улица Свободы,46, Рязань Расписание: В любой день, в любое время 4 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 11 часов Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк Расписание: Среда и четверг с 08:00 15 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 5 000 ₽ за экскурсию