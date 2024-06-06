Необычные экскурсии по Рязани

Найдено 21 экскурсия в категории «Необычные» в Рязани, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
271 отзыв
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Рязанские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500 за всё до 8 чел.
Легенды и байки Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
10 июня в 09:30
11 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Купеческая Рязань в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
15 отзывов
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800 за человека
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: На Театральной площади
12 июня в 09:00
15 июня в 19:00
9 850 за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое
Начало: Ул. Соборная, 16
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Улочки и закоулки: изнанка парадной Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Улочки и закоулки: изнанка парадной Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договорённости
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
6 000 за всё до 15 чел.
Несколько историй о любви в Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Несколько историй о любви в Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по предварительной договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
«Коллекция красоты» Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы
Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.
Грибная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Грибная экскурсия
Начало: Почтовая, 64
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Легенды и истории сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Легенды и байки матушки Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа 18 минут
5 отзывов
Легенды и байки матушки Рязани
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
4 700 за всё до 8 чел.
Усадьба С.Н. Худекова и город гончаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600 за всё до 4 чел.
Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани
Индивидуальная
1 час
Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000 за экскурсию
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Экскурсию по Рязани проводила чудесная гид Светлана. Она показала такие удивительные места этого города, что захотелось вернуться ещё раз. Красивейшая деревянная и каменная архитектура. А сколько знаменитых людей связано с Рязанью. Прекрасный город, профессиональный гид Светлана.
  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
  • Л
    Лыжина
    13 мая 2024
    Легенды и истории сквозь века
    Очень содержательно и интересно!!! Ольга, большое спасибо!!!
  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Всё очень понравилось. Форма квиза заставляет осмысливать полученную информацию, чтобы отвечать на вопросы Анатолия и зарабатывать баллы, и поэтому лучше запоминается. Отличная получается прогулка-экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Легенды и байки Рязани
    Приятный и вежливый экскурсовод, интересно.
  • Н
    Никонова
    7 мая 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Потрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуре 17 века. Большое спасибо стрельцу Степану за интересный вдумчивый рассказ. Под впечатлением остались все от ребёнка до бабушки.
    Потрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуреПотрясающая экскурсия. Обошли не так много локаций, зато получили огромное количество информации по истории, быту, культуре

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Необычные»

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  4. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
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  2. Самое главное
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  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
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