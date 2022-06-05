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Из Рязани мы проедем в рязанское поселение Старожилово, где младший сын П. Г. фон Дервиза П. П. фон Дервиз, построил целый город в рязанской глубинке в стиле «Неоготика». Вы увидите конный завод, где нас встретят лошади породы «Русская верховая», полюбуемся грацией коней, необычной для Центральной России архитектурой. Узнаем, где Маршал Победы Г. К. Жуков постигал основы тактики и стратегии.

Следующий пункт нашего путешествия – простое рязанское село Истье, до середины XVIII века –центр железоделательной промышленности России. Желающие (не робкого десятка) смогут попасть внутрь доменной печи, на которой работал Петр I.

Кирицы – ещё одна из усадеб фон Дервизов. Здесь открывается восхитительный вид со смотровой площадки на «французский замок» в рязанской деревне.

В пути я расскажу вам любопытные исторические факты о Рязани, приоткрою местные тайны. Вы узнаете о влиянии истории Рязани на судьбу России.