Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить рязанскую глубинку и познакомиться с её богатой историей. Участники увидят неоготические замки, конный завод и узнают о жизни дворянских родов.
Архитектурные шедевры Шехтеля и Красовского, а также интересные факты о Петре I и Жукове сделают путешествие незабываемым.
Особое внимание уделяется местам, связанным с важными историческими событиями, и архитектурным памятникам, которые открывают новые грани прошлого
Архитектурные шедевры Шехтеля и Красовского, а также интересные факты о Петре I и Жукове сделают путешествие незабываемым.
Особое внимание уделяется местам, связанным с важными историческими событиями, и архитектурным памятникам, которые открывают новые грани прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки
- 🐎 Грациозные лошади
- 📜 Исторические факты
- 🏞️ Живописные виды
- 🕰️ Тайны дворянских родов
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками и видами. Весной и летом природа оживает, что делает поездку особенно живописной. Осенью, в октябре и ноябре, можно увидеть яркие краски листвы, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же доступна для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Усадьба фон Дервизов
- Конный завод
- Доменная печь
Описание экскурсии
Подробнее о программеИз Рязани мы проедем в рязанское поселение Старожилово, где младший сын П. Г. фон Дервиза П. П. фон Дервиз, построил целый город в рязанской глубинке в стиле «Неоготика». Вы увидите конный завод, где нас встретят лошади породы «Русская верховая», полюбуемся грацией коней, необычной для Центральной России архитектурой. Узнаем, где Маршал Победы Г. К. Жуков постигал основы тактики и стратегии. Следующий пункт нашего путешествия – простое рязанское село Истье, до середины XVIII века –центр железоделательной промышленности России. Желающие (не робкого десятка) смогут попасть внутрь доменной печи, на которой работал Петр I. Кирицы – ещё одна из усадеб фон Дервизов. Здесь открывается восхитительный вид со смотровой площадки на «французский замок» в рязанской деревне. В пути я расскажу вам любопытные исторические факты о Рязани, приоткрою местные тайны. Вы узнаете о влиянии истории Рязани на судьбу России.
Ежедневно до 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьбы фон Дервизов в Кирицах и Старожилово
- Храмы, построенные Стасовым и Красовским
- Доменная печь Петра I
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (внедорожник вместимостью до 4 человек, стоимость 8500 руб., стоимость микроавтобусов и автобусов необходимо уточнить при заказе).
Место начала и завершения?
Улица Соборная, 16, Рязань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно до 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Экскурсия отличная. По таким затерянным местам, куда сам можешь никогда и не попасть. Конюшни фон Дервизов производят ошеломительное впечатление - такие сказочные замки в зарослях травы, деревьев, а рядом кони
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С
Двойное чувство жалости: жалко уезжать из Рязани с ее богатейшей историей и жалко ее саму, исковерканную войнами и революцией.
Вместе с тем чувство гордости за русский народ… Красота необыкновенная! Мы с
Вместе с тем чувство гордости за русский народ… Красота необыкновенная! Мы с
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н
Двойное чувство жалости: жалко уезжать из Рязани с ее богатейшей историей и жалко ее саму, исковерканную войнами и революцией.
Вместе с тем чувство гордости за русский народ… Красота необыкновенная! Мы с
Вместе с тем чувство гордости за русский народ… Красота необыкновенная! Мы с
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Т
Были компанией из 8 человек на экскурсии с Андреем. Понравилось всё, начиная с поиска транспорта. Андрей нашёл нам уютный микроавтобус. Немного не повезло с погодой: первые дни стремительного похолодания. Именно это немного стерло впечатление от просторов Рязанской губернии. Понравилась подача материала, забота Андрея и водителя Дениса. У всей группы сложилось очень приятное впечатление от поездки.
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К
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Сожаление вызывает только, что такие необычные усадьбы и храмы не восстанавливаются и не становятся местами притяжения туристов. Андрей - опытный и знающий экскурсовод, всем было интересно, в том числе и детям. Рекомендую Андрея, т. к. помимо экскурсионной программы, дополнительно помог с организацией микроавтобуса, а также все четко по таймингу.
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Л
Очень понравилась экскурсия, были на своем транспорте. Вот так живёшь не первый десяток лет и не подозреваешь, какие красоты и замки есть практически в 200 км от Москвы. Очень познавательно и интересно.
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Входит в следующие категории Рязани
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