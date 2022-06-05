«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани

Едем в рязанскую глубинку! Замки в рязанских деревнях, грациозные лошади, семейные тайны старинного дворянского рода

Едем в рязанскую глубинку! Замки в рязанских деревнях, грациозные лошади, семейные тайны старинного дворянского рода. Талант архитекторов Шехтеля, Красовского, Иванова, Стасова раскроется перед нами в их творениях.

Я вам расскажу, почему Петра I можно считать рязанцем, где до середины XVIII века находилась самая большая доменная печь в Европе. На вкусное – лестница, где Золушка потеряла туфельку, замок Принца, где проходил бал. И «Мост любви», который после революции стал «Чертовым мостом».
«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
«Потерянная Россия»: усадьбы Рязани

Что вас ожидает 🤩

  • Усадьбы фон Дервизов в Кирицах и Старожилово
  • Храмы, построенные Стасовым и Красовским
  • Доменная печь Петра I

Подробнее о программе

Из Рязани мы проедем в рязанское поселение Старожилово, где младший сын П. Г. фон Дервиза П. П. фон Дервиз, построил целый город в рязанской глубинке в стиле «Неоготика». Вы увидите конный завод, где нас встретят лошади породы «Русская верховая», полюбуемся грацией коней, необычной для Центральной России архитектурой. Узнаем, где Маршал Победы Г. К. Жуков постигал основы тактики и стратегии.
Следующий пункт нашего путешествия – простое рязанское село Истье, до середины XVIII века –центр железоделательной промышленности России. Желающие (не робкого десятка) смогут попасть внутрь доменной печи, на которой работал Петр I.
Кирицы – ещё одна из усадеб фон Дервизов. Здесь открывается восхитительный вид со смотровой площадки на «французский замок» в рязанской деревне.
В пути я расскажу вам любопытные исторические факты о Рязани, приоткрою местные тайны. Вы узнаете о влиянии истории Рязани на судьбу России.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (легковое авто вместимостью до 4 человек, стоимость 3500 руб., стоимость микроавтобусов и автобусов необходимо уточнить при заказе)
Место начала и завершения?
Улица Соборная, 16, Рязань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 8.00 до 17.00, по предварительному согласованию
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, с 8.00 до 17.00, по предварительному согласованию

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