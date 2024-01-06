Средневековая Рязань (Верхний Посад) - это интерактивная обзорная экскурсия, в которой гид-стрелец Степан Молодцов проводит вас по Переславской Рязани XVII века, показывая улицы, крепости, расскажет о тяготах военного времени и о мирной жизни горожан. В течение одного часа стрелец проводит вас по улицам Верхнего Посада, старого района Рязани, покажет где они жили, и объяснит устройство и историю города в XVII веке!

Степан Молоцов - реальная историческая личность, имя которого было намеренно искажено. Степан родился в 1603 году в Випортовой слободе, к северу от Рязанского кремля. Он был третьим сыном Емельяна Молодцова, крестьянина-рыбака. Осиротев в 15 лет, его семья умерла в Черкасской волости, и четыре года Степан скитался нищим от двора к двору, пока в 1622 году, будучи крепким, сильным мальчиком, не попал в лапы Дружины Бешенцева, стрелецкого старосты, которому было поручено привести стрельцов в свое подчинение. Он этого не сделал.