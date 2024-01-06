Что вас ожидает:
- Соборный парк
- Храмы XVII века
- Усадьба Нарышкиных
Описание
Средневековая Рязань (Верхний Посад) - это интерактивная обзорная экскурсия, в которой гид-стрелец Степан Молодцов проводит вас по Переславской Рязани XVII века, показывая улицы, крепости, расскажет о тяготах военного времени и о мирной жизни горожан. В течение одного часа стрелец проводит вас по улицам Верхнего Посада, старого района Рязани, покажет где они жили, и объяснит устройство и историю города в XVII веке!
Степан Молоцов - реальная историческая личность, имя которого было намеренно искажено. Степан родился в 1603 году в Випортовой слободе, к северу от Рязанского кремля. Он был третьим сыном Емельяна Молодцова, крестьянина-рыбака. Осиротев в 15 лет, его семья умерла в Черкасской волости, и четыре года Степан скитался нищим от двора к двору, пока в 1622 году, будучи крепким, сильным мальчиком, не попал в лапы Дружины Бешенцева, стрелецкого старосты, которому было поручено привести стрельцов в свое подчинение. Он этого не сделал.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.