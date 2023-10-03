Знакомство с Рязанью

Пройти от центра до кремля и загадать желание у глазастого гриба

5
12 отзывов
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Прогулка по историческому центру Рязани — отличный выбор для знакомства с городом.

Мы покажем знаковые места — памятник Коловрату, купеческие и дворянские дома, женское епархиальное училище. Расскажем о судьбах известных рязанцев и раскроем несколько тайн города.

Вы прикоснётесь к местной культуре, увидите старинную застройку и оцените панорамный вид на Рязанский кремль.
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
Знакомство с Рязанью
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Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите памятник Евпатию Коловрату — легендарному русскому богатырю. Мы расскажем, чем он знаменит и существовал ли он на самом деле. Увидите памятник «Грибы с глазами» и загадаете тут желание. Узнаете, откуда в городе мост без реки и что построил здесь знаменитый архитектор Казаков.

Мы раскроем, почему Салтыков-Щедрин нелестно отзывался о Рязани и на чём заработал состояние один местный меценат. Вы посмотрите на бывший дом дворянина Рюмина, в котором сегодня располагается Художественный музей, и дом купца Лебедева с интересным узором. Прогуляетесь по улице с деревянной застройкой и оцените деревянное резное кружево этих домиков. И полюбуетесь панорамой Рязанского кремля.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Почтовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
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1
И
3 окт 2023
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию с Петром Анатольевичем!!!
Было очень познавательно, легко и с потрясающей ноткой юмора))🔥
Бубновы
3 окт 2023
Очень нам понравилось гулять с Петром! Интересно было и детям - 10 лет и 8 лет - при том, что они не очень приучены к прогулкам. Мы рискнули пойти, еще жарко было. Но 2 часа прошли прекрасно! Возможно, экскурсия была бы без детей покороче - они немного тормозили, но экскурсовод разрешил везде залезть, всё потрогать. И еще Петр нас проводил до музея Леденца. Мы познакомились с городом примерно конца 19 века, а он таит еще много загадок - постараемся вернуться
Ольга
30 сен 2023
Гид Пётр поразил своими знаниями и юмором. Не было скучного перечисления дат основания, а каждое здание было связано с какой-то запоминающейся историей. Очень много успели пройти почти за три часа пешком) Погрузились в историю тех времен и влюбились в Рязань, спасибо!
Марина
24 сен 2023
Были с мужем в Рязани впервые. Рязань очень понравилась и в этом огромная заслуга экскурсовода Анастасии. Она с большой любовью рассказала и показала нам самые интересные места этого чудесного старинного города. Экскурсия была очень познавательная и неформальная. Анастасия не «грузила» нас датами и особенностями архитектуры - все только самое важное и интересное. Ее рассказ о городе нам надолго запомнится. Огромная благодарность Анастасии за такой творческий подход к своему делу. Мы обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям.
О
18 сен 2023
Были на групповой экскурсии 17.09, наш экскурсоводом был Пётр. Это было потрясающе! Мы очень много были на экскурсиях в разных странах и городах, могу сказать Пётр один из лучших экскурсоводом, которых я встречала. Настолько было интересно, познавательно, весело, душевно!! Время пролетело незаметно и очень жаль было расставаться с Петром) Спасибо огромное за такое прекрасное знакомство с Рязанью!
Ольга
17 сен 2023
Классный экскурсовод-Анастасия, весёлая, ведущая беседу а не монолог о городе. Рязань тоже красотка!
Классный экскурсовод-Анастасия, весёлая, ведущая беседу а не монолог о городе. Рязань тоже красотка!Классный экскурсовод-Анастасия, весёлая, ведущая беседу а не монолог о городе. Рязань тоже красотка!
С
12 сен 2023
Очень понравилась экскурсия с Анастасией! Живой, интересный рассказ, много интересных деталей, экскурсовод с чувством юмора, любящий и знающий свой город. Посмотрели все лучшее, получили советы по музеям и ресторанам. Большое спасибо! Рекомендую от души!
Сергей
8 сен 2023
Мы давно хотели посетить Рязань, но сначала она не произвела на нас впечатление.
Хорошо что место это не только то, что нас окружает но ещё и люди, которые там живут.
Благодаря Анастасии мы увидели город другими глазами узнали много занимательных историй о строениях, жителях и гостях города. Анастасия рассказывает очень интересно и весело, не только об истории города, но и современных днях. Индивидуально подходит к каждому члену экскурсионной группы, поэтому создаётся впечатление что ты просто гуляешь по Рязани с другом.
Дети практически всю экскурсию пересказали, на следующий день родственникам. Ну а у нас осталось очень приятное впечатление от города благодаря Анастасии и ее экскурсии.
С удовольствием будет рекомендовать ее своим друзьям и другим гостям города.
Вера
3 сен 2023
Добрый день! Мы в восторге от экскурсии с Анастасией. Анастасия очень вовлеченный человек. Видно, что любит город, отлично знает историю, прекрасно ладит с группой. Рассказывает так, что хочешь слушать и слушать. Браво, спасибо, Анастасия!!!!
В
31 авг 2023
Отличная экскурсия для знакомства с Рязанью! Анастасия очень приятный и доброжелательный экскурсовод. В позитивной атмосфере мы прогулялись по ключевым улочкам и достопримечательностям города, услышали занимательные легенды и колоритные истории про современных местных жителей. После экскурсии появилось желание познакомится с городом и его музеями более детально, рекомендую!
Л
31 авг 2023
Знакомство с Рязанью оставило самые лучшие впечатления!
Уютный, ухоженный город.
Много сохранившихся зданий прошлых веков.
Очень жаль, что деревянные красивейшие дома не удаётся поддерживать в достойном состоянии. Это нас огорчило.
Экскурсовод Анастасия замечательно провела экскурсию: информация подавалась интересная, манера общения приятная, маршрут выбран со множеством достопримечательностей.
Мы остались очень довольны и друзьям будем рекомендовать.
Спасибо большое! Полюбили Рязань!)
Т
30 авг 2023
Как вводная экскурсия - очень приятная и познавательная даже и для самих жителей Рязани:). Достаточно интересный маршрут был пройден до самого Кремля… Добрая обстановка и юмор настроили на веселое времяпрепровождение🔥

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