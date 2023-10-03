Прогулка по историческому центру Рязани — отличный выбор для знакомства с городом. Мы покажем знаковые места — памятник Коловрату, купеческие и дворянские дома, женское епархиальное училище. Расскажем о судьбах известных рязанцев и раскроем несколько тайн города. Вы прикоснётесь к местной культуре, увидите старинную застройку и оцените панорамный вид на Рязанский кремль.

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Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите памятник Евпатию Коловрату — легендарному русскому богатырю. Мы расскажем, чем он знаменит и существовал ли он на самом деле. Увидите памятник «Грибы с глазами» и загадаете тут желание. Узнаете, откуда в городе мост без реки и что построил здесь знаменитый архитектор Казаков.

Мы раскроем, почему Салтыков-Щедрин нелестно отзывался о Рязани и на чём заработал состояние один местный меценат. Вы посмотрите на бывший дом дворянина Рюмина, в котором сегодня располагается Художественный музей, и дом купца Лебедева с интересным узором. Прогуляетесь по улице с деревянной застройкой и оцените деревянное резное кружево этих домиков. И полюбуетесь панорамой Рязанского кремля.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.