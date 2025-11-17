Приглашаем вас отправиться в путешествие в Солотчу — живописный поселок, расположенный всего в 18 километрах от Рязани, на берегу старицы реки Оки, у самого входа в Мещёрский национальный парк. Это место, где природа, история и культура сливаются воедино, даря незабываемые впечатления и возможность отдохнуть от городской суеты. Окруженная заповедными лесами и омываемая рекой Солотчей, эта жемчужина Мещеры зовет вас открыть для себя мир, где время течет медленнее, а душа обретает покой и вдохновение.

Тропа Паустовского

Прогуляетесь по знаменитой тропе, названной в честь великого русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. Именно здесь, среди красок Мещерских лесов, он находил вдохновение для своего сборника рассказов «Мещера», впервые опубликованного в 1938 году. Тропа подарит вам возможность увидеть природу глазами писателя, насладиться тишиной лесов и почувствовать их магию. Дом И. П.

Пожалостина

Посетите уникальное здание конца XIX века, пропитанное историей и творчеством. В этом доме бывали выдающиеся деятели русской культуры: писатели В. В. Вересаев, К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, А. А. Фадеев, К. М. Симонов, В. С. Гроссман и Ф. И. Панфёров. Вы сможете прикоснуться к атмосфере, вдохновлявшей этих мастеров слова и кисти.

Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Познакомитесь с историей храма, основанного в XIV–XV веках княгиней Евфрасинией (Евпраксией), супругой Великого князя Олега Рязанского, как часть Зачатьевского женского монастыря. Современный облик храма, сформированный в 1843–1859 годах, впечатляет своей архитектурой. Рядом находится памятник Николаю Чудотворцу — покровителю детей, беременных и путешественников.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь

Отправитесь в духовное путешествие в монастырь, основанный в 1390 году Великим князем Олегом Рязанским. Этот исторический и духовный центр, сохранивший свою уникальность, откроет вам страницы прошлого и подарит умиротворение. В рамках экскурсии вы сможете посетить территорию монастыря и узнать о его многовековой истории. Развлекательный комплекс «В некотором царстве»Погрузитесь в настоящую сказку! Этот комплекс, выполненный в уникальном «сказочном» стиле, перенесет вас в мир чудес. Прогуливаясь по неведомым дорожкам, вы встретите живописные скульптуры сказочных персонажей и зверей. Это идеальное место для отдыха всей семьей, где каждый найдет что-то для себя. «Рыбацкая деревня»Завершите путешествие в необычном гостиничном комплексе, стилизованном под норвежский городок Берген. Здесь вас ждет уютная атмосфера, ресторан с изысканными блюдами, прокат оборудования и смотровая площадка на маяке, с которой открывается потрясающий вид на озеро и окрестности. Важная информация: 1. Заранее предупреждать о необходимости детского кресла. 2. Максимальное количество мест бронирования - 4 пассажира. При бронировании всех 4-х пассажирских мест, необходимо учитывать перспективу комфортного размещения в салоне автомобиля. 3. Ознакомьтесь с дополнительными расходами на посещение локаций в разделе "Программа".