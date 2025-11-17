Солотча Рязань — это место, где история переплетается с природой, где можно почувствовать дух прошлого и отдохнуть от суеты современного мира. Солотча оставляет незабываемые впечатления и заставляет вернуться снова и снова. Отдых здесь становится истинным удовольствием.
Расположенный на границе с Мещерским национальным парком, он привлекает туристов и отдыхающих своей уникальной атмосферой спокойствия и красоты.
Расположенный на границе с Мещерским национальным парком, он привлекает туристов и отдыхающих своей уникальной атмосферой спокойствия и красоты.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в путешествие в Солотчу — живописный поселок, расположенный всего в 18 километрах от Рязани, на берегу старицы реки Оки, у самого входа в Мещёрский национальный парк. Это место, где природа, история и культура сливаются воедино, даря незабываемые впечатления и возможность отдохнуть от городской суеты. Окруженная заповедными лесами и омываемая рекой Солотчей, эта жемчужина Мещеры зовет вас открыть для себя мир, где время течет медленнее, а душа обретает покой и вдохновение.
Тропа Паустовского
Прогуляетесь по знаменитой тропе, названной в честь великого русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. Именно здесь, среди красок Мещерских лесов, он находил вдохновение для своего сборника рассказов «Мещера», впервые опубликованного в 1938 году. Тропа подарит вам возможность увидеть природу глазами писателя, насладиться тишиной лесов и почувствовать их магию. Дом И. П.
Пожалостина
Посетите уникальное здание конца XIX века, пропитанное историей и творчеством. В этом доме бывали выдающиеся деятели русской культуры: писатели В. В. Вересаев, К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, А. А. Фадеев, К. М. Симонов, В. С. Гроссман и Ф. И. Панфёров. Вы сможете прикоснуться к атмосфере, вдохновлявшей этих мастеров слова и кисти.
Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы
Познакомитесь с историей храма, основанного в XIV–XV веках княгиней Евфрасинией (Евпраксией), супругой Великого князя Олега Рязанского, как часть Зачатьевского женского монастыря. Современный облик храма, сформированный в 1843–1859 годах, впечатляет своей архитектурой. Рядом находится памятник Николаю Чудотворцу — покровителю детей, беременных и путешественников.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь
Отправитесь в духовное путешествие в монастырь, основанный в 1390 году Великим князем Олегом Рязанским. Этот исторический и духовный центр, сохранивший свою уникальность, откроет вам страницы прошлого и подарит умиротворение. В рамках экскурсии вы сможете посетить территорию монастыря и узнать о его многовековой истории. Развлекательный комплекс «В некотором царстве»Погрузитесь в настоящую сказку! Этот комплекс, выполненный в уникальном «сказочном» стиле, перенесет вас в мир чудес. Прогуливаясь по неведомым дорожкам, вы встретите живописные скульптуры сказочных персонажей и зверей. Это идеальное место для отдыха всей семьей, где каждый найдет что-то для себя. «Рыбацкая деревня»Завершите путешествие в необычном гостиничном комплексе, стилизованном под норвежский городок Берген. Здесь вас ждет уютная атмосфера, ресторан с изысканными блюдами, прокат оборудования и смотровая площадка на маяке, с которой открывается потрясающий вид на озеро и окрестности. Важная информация: 1. Заранее предупреждать о необходимости детского кресла. 2. Максимальное количество мест бронирования - 4 пассажира. При бронировании всех 4-х пассажирских мест, необходимо учитывать перспективу комфортного размещения в салоне автомобиля. 3. Ознакомьтесь с дополнительными расходами на посещение локаций в разделе "Программа".
Вторник-воскресенье 09:30 - 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тропа Паустовского
- Дом И.П. Пожалостина
- Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы
- Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь
- Развлекательный комплекс «В некотором царстве»
- Гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня»
Что включено
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в дом-музей И.П. Пожалостина
- Оплата подъема на маяк в Рыбацкой деревне (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рязань
Завершение: У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-воскресенье 09:30 - 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- 1. Заранее предупреждать о необходимости детского кресла
- 2. Максимальное количество мест бронирования - 4 пассажира. При бронировании всех 4-х пассажирских мест, необходимо учитывать перспективу комфортного размещения в салоне автомобиля
- 3. Ознакомьтесь с дополнительными расходами на посещение локаций в разделе «Программа»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 8 чел.
Историческое путешествие по Рязани
Уникальная экскурсия по Рязани: прикоснитесь к истории древнейших храмов, узнайте тайны местных легенд и откройте для себя неизвестные факты города
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:30
18 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поэты и святыни Солотчи
Погрузитесь в атмосферу древней Солотчи, где история переплетается с творчеством. Прогулка по монастырю и лесу подарит незабываемые впечатления
Начало: Памятник Ленину, пл. Монастырская, поселок Солотча
Сегодня в 17:00
21 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.