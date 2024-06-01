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Мини-группа
1 час
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750₽ за человека
Групповая
3 часа
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650₽ за человека
Групповая
2 часа
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
Отправиться в путешествие по станциям и в игровой форме познакомиться с городом и его жителями
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 19:30
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
- ЮЮрий27 мая 2024Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
- ВВиктория24 мая 2024Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
- ЕЕвгений21 мая 2024Большое спасибо Анастасии за проведенную экскурсию и замечательную прогулку! Было очень интересно!
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия очень содержательная, много узнала интересной и полезной информации. Экскурсовод Анастасия артистично, с любовью к своему городу и людям рассказала о достопримечательностях, истории, знаковых событиях Рязани. Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости на долгое время! Спасибо Анастасия!!!
- ННина20 мая 2024На экскурсии по Рязани были 12 мая. Нам очень повезло, нашим гидом был Петр. Талантливый рассказчик, с прекрасным чувством юмора,
- ААндрей13 мая 2024Все великолепно!
- ТТатьяна13 мая 2024Отличный гид, есть что плсмотреть.
- ЕЕлена3 мая 2024Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
- ААнна2 мая 2024Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Групповые»
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