Групповые экскурсии Рязани

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Рязани, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Купеческая Рязань в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
15 отзывов
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800 за человека
Знакомство с Рязанью
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
76 отзывов
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700 за человека
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450 за человека
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750 за человека
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
Отправиться в путешествие по станциям и в игровой форме познакомиться с городом и его жителями
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 19:30
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Знакомство с Рязанью
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
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    стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам.

  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми
  • Е
    Евгений
    21 мая 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Большое спасибо Анастасии за проведенную экскурсию и замечательную прогулку! Было очень интересно!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Знакомство с Рязанью
    Экскурсия очень содержательная, много узнала интересной и полезной информации. Экскурсовод Анастасия артистично, с любовью к своему городу и людям рассказала о достопримечательностях, истории, знаковых событиях Рязани. Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости на долгое время! Спасибо Анастасия!!!
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Знакомство с Рязанью
    На экскурсии по Рязани были 12 мая. Нам очень повезло, нашим гидом был Петр. Талантливый рассказчик, с прекрасным чувством юмора,
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    умеющий держать внимание всей группы!!! Любящий свой город. Экскурсия длилась 2 часа, было холодно, но это никак не испортило впечатлений, время пролетело, потому что было интересно. Каждое слово осталось в памяти. Долго потом вспоминали и пересказывали то, что узнали. Спасибо Вам большое!

  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Все великолепно!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Отличный гид, есть что плсмотреть.
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
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    больше остановок с выходом из автобуса в самой Рязани. В Рыбацкой деревне времени практически нет, хорошие фотографии успеть сделать нереально. А вообще - узнавайте точнее по самой программе, вдруг для Вас что-то важно. Программа не соответствует - например на маяк Вы подняться не успеете. И по Почтовой улице мы гуляли уже сами.

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
    Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Купеческая Рязань в мини-группе
  2. Знакомство с Рязанью
  3. Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
  4. В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
  5. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 500 до 4 750. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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