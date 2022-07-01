Встречаем майские праздники в настоящей русской глубинке, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами.

Нас ждет необычное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство!

Посетим дом Есениных и Литературный музей, познакомимся с фотографиями С.А. Есенина разных лет и увидим личные вещи поэта

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города

Программа тура по дням

1 день Знакомство с древней и современной Рязанью

10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I у справочного бюро: гид с оранжевой табличкой «Рязань». 10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II на перроне у здания вокзала под электронными часами: гид с оранжевой табличкой «Рязань». Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города. Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г.Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В.И.Ленина и многое другое. И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля. Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали. Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим "народным" архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр "нарышкинского барокко", богато украшенный роскошной белокаменной "кружевной" резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии. Экскурсия по территории Рязанского Кремля. Обед в кафе. Переезд в Солотчу – столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани. В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпорст рязанского княжества. Недалеко от центра поселка Солотча в тени 160-летнего дуба, посаженного при закладке дома, «притаился» дом с флигелем и резными наличниками. Это музей И.П.Пожалостина, последнего мастера классической граверной школы. Мастер сам построил на этом месте дом в 1880 году, когда семья жила в Петербурге. Экскурсия в дом-музей И.П.Пожалостина. Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле – с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей – уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком. Свободное время (1 час). Возвращение в Рязань. Размещение в отеле.

2 день Школа Есенина. Татарская слобода в Касимове. Музеи колоколов и самоваров

Завтрак. Встреча с гидом. 8:00 Отправление в Спас-Клепики – милый провинциальный городок с кружевными наличниками на окнах деревянных домов, утонувший среди бескрайних мещерских лесов, рек и озер. Старинное село Спас-Клепики – место становления великого русского поэта Сергея Есенина. На краю села находится двухэтажное кирпичное здание – Спас-Клепиковская второклассная учительская школа, в которую в сентябре 1909 года успешно сдает экзамены Есенин, и где он учится вплоть до 1912 года. В настоящее время школа представляет собой музей памяти юношеских лет поэта. Этот музей уникален тем, что это – единственная в России полностью восстановленная церковно-приходская школа. Отъезд в Касимов. В дороге остановимся в поселке Гусь-Железный – таинственном месте, где на протяжении нескольких столетий передаются из уст в уста таинственные истории и легенды, связанные с именем промышленника Баташева. Усадьба Баташева, которая расположена на территории этого поселка, овеяна преданиями: это и истории о собраниях масонской ложи, членом которой якобы был Баташев, рассказы о неслыханной жестокости помещика и замученных работниках. Переезд в Касимов. Обед в кафе. Обзорная экскурсия по Касимову. Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар! Побывав хоть раз в Касимове, нельзя в него не влюбиться. Обзорная экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь со старинными изящными особняками, улицу Набережную и смотровую площадку на ней, ведь некогда город был колыбелью Окского пароходства. В Касимове возникла и Татарская слобода – место компактного проживания татар. Центром слободы является Ханская площадь, ранее здесь находились дворцы касимовских царей и царевичей, и была выстроена Ханская мечеть с минаретом – памятник архитектуры XV века, посмотреть на который можно и в наши дни, ведь он сохранился в своем первозданном виде! Летом на минарет можно еще и подняться: с него открывается превосходный вид на город . Неподалеку от мечети находится еще один памятник – усыпальница хана Шах-Али; Экскурсовод поведает вам историю знаменитой татарской красавицы, казанской царицы Сююмбике. Посещение Касимовского музея колоколов. В музее представлены самые разные колокола, от маленьких до огромных. Вам расскажут почему они так называются, из чего делаются, как отличается звук в зависимости от размера и сплава, историю колокола, снятого с затонувшей подводной лодки, покажут колокола в разрезе и многое другое. В музее есть даже мини колокольня и экскурсовод не только звонит сама, но еще и разрешит вам попробовать. Посещение музея «Русский самовар», созданного на базе частной коллекции Михаила Петровича Силкова – почётного жителя города. Огромная, невероятная коллекция самоваров. Здесь и самовар Баба-Яга, и самовар-паровоз и самовар Имперский. В коллекции даже есть станционный самовар с сибирской станции Занзур, которым пользовался в 1920 году верховный правитель России Александр Колчак. Сотни самоваров всех времён и народов. Вас ждёт увлекательнейший рассказ экскурсовода о различных видах самоваров, тайных символах которые на них нанесены. И напоследок обязательно заглянем в фирменный магазин касимовской кондитерской фабрики «Верность качеству» – потрясающие конфеты ручной работы, сладкие сувениры и подарки для родных и друзей, огромный ассортимент сладкой, ароматной и очень качественной продукции! Мы отправляемся в обратный путь в Рязань и в пути посмотрим кинофильм «Инкогнито из Петербурга», вы точно узнаете места, где его снимали. Возвращение в Рязань. Трансфер в гостиницу. Ужин.

3 день Константиново – родина поэта С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово