3 дня
Весенний шарм Рязани
Начало: Ваша гостиница в Рязани
«Встречаем весну в Рязани Наш первый день экскурсии стартует восьмого марта и посвящен выдающимся женщинам Рязани»
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 14 800₽ за человека
2 дня
Весеннее очарование земли Рязанской
Начало: ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 10 300₽ за человека
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
«В ожидании весны Масленица – традиционная пора вкусных блинов и народных гуляний»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 мар в 09:00
от 10 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра31 октября 2023Весенние выходные в РязаниДва дня отдыха будто бы неделя впечатлений
- ГГалина26 июля 2023Весенние выходные в РязаниХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
- ИИраида25 июля 2023Весенние выходные в РязаниХочется поблагодарить гида Ольгу Евгеньевну. Много информации, интересная подача материала,человек не равнодушен к своему делу, любит Рязань и нас влюбляет в этот город и его окрестности.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Весенние»
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