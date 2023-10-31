Туры в Рязани весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Рязани, цены от 10 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весенний шарм Рязани
На автобусе
3 дня
Весенний шарм Рязани
Начало: Ваша гостиница в Рязани
«Встречаем весну в Рязани Наш первый день экскурсии стартует восьмого марта и посвящен выдающимся женщинам Рязани»
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 14 800 за человека
Весеннее очарование земли Рязанской
На автобусе
2 дня
Весеннее очарование земли Рязанской
Начало: ж/д вокзал Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: См. календарь
16 мар в 09:00
от 10 300 за человека
Масленичный разгуляй по Рязани и области
На автобусе
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
«В ожидании весны Масленица – традиционная пора вкусных блинов и народных гуляний»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 мар в 09:00
от 10 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    31 октября 2023
    Весенние выходные в Рязани
    Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
  • Г
    Галина
    26 июля 2023
    Весенние выходные в Рязани
    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
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    экскурсовод оставлял свободное время на туристических объектах. Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))

    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в
  • И
    Ираида
    25 июля 2023
    Весенние выходные в Рязани
    Хочется поблагодарить гида Ольгу Евгеньевну. Много информации, интересная подача материала,человек не равнодушен к своему делу, любит Рязань и нас влюбляет в этот город и его окрестности.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Весенние»

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Сколько стоит тур в Рязани в сентябре 2024
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