Неожиданная Рязань: тур выходного дня с фотографом

Удивительные выходные в Рязани: Норвегия, Германия, сказка, термы, парфюмерия, шоколатье, фотограф
Описание тура

В захватывающем и запоминающимся туре в Рязань Вы сможете окунуться в атмосферу нескольких стран и погрузиться в различные культурные и развлекательные сферы за всего 2 дня

Едете в Рязань, а попадаете в Норвегию, Германию, погрузитесь в русскую сказку Некоторого царства и расслабитесь в горячих термах с разнообразными банями — все это как увлекательное и насыщенное новыми эмоциями приключение. Такие разнообразные впечатления точно добавят ярких красок в Вашу поездку. А возможность побывать в роли парфюмера в музее Аромат времени и шоколатье в музее шоколада добавит кулинарные и ароматические нотки в ваше путешествие.

И как приятно, что вас будут фотографировать во всех локациях тура! Ведь так важно сохранить яркие моменты и эмоции, чтобы потом вернуться к этим воспоминаниям с улыбкой.

Такой интересный и насыщенный маршрут действительно может стать отличным способом провести выходные, и мы уверены, что каждый из этих пунктов станет для вас незабываемым и запоминающимся. Обязательно не упустите возможность насладиться этим удивительным путешествием в Рязань!

Программа тура по дням

1 день

Кремль. Рыбацкая деревня. Некоторое царство. Термы

Ваше прибытие в Рязань. Встреча на вокзале. Обзорная экскурсия по Кремлю с подъемом на колокольню. Далее мы едем в музей шоколада на экскурсию и мастер класс. После отправляемся в Рыбацкую деревню построенную в норвежском стиле, там гуляем и обедаем в ресторане Маяк, поднимаемся на маяк, фотограф фотографирует Вас. Далее отправляемся в комплекс В Некотором царстве это интереснейший парк под Рязанью с удивительным ансамблем сказочных знаний, сооружений и скульптур, в процессе прогулки фотограф фотографирует Вас в интересных локациях. Далее нас ждет посещение комплекса Экотермы где Вы купаетесь в горячем бассейне под открытым небом, паритесь в пяти различных парных (русская баня, травяная, кедровая, соляная и хамам. Общее время нахождения в термах 2 часа 15 мин.). Прибытие в гостиницу, заселение, ужин в ресторане Есенин или на свой выбор по рекомендации гида, свободное время.

2 день

Арбат. Старый город. Аромат времени. Музей Петра 1

Завтрак. Прогулка по историческому центру Рязани, где Вы сможете пройтись по Рязанскому арбату и по ул. Мюнстерская, где стоит ансамбль немецких пряничных домиков, Фотосессия с фотографом. Далее побываем на мастер классе и экскурсии в историческом салоне Аромат времени который находится на месте первой лавки Максимилиана Факторовича, после эмиграции в Сша он создал всемирно известную косметическую компанию Max Factor. Обед в паста-баре Зерно. После обеда посещение Музея Рязанские тайны Петра 1 с дегустацией или прогулка на корабле по реке Ока на 1 час. Трансфер на ж/д вокзал.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Трансфер (вокзал-гостиница-все локации-вокзал)
  • Проживание в гостинице с завтраками (в двух местном номере)
  • Экскурсия по кремлю и подъем на колокольню
  • Фотосессии на каждой локации
  • Посещение Спа-комплекса Экотермы 2 часа (теплый бассейн под открытым небом, 5 парных: русская, турецкая, травяная, соляная, кедровая)
  • Посещение комплекса в Некотором царстве
  • Посещение Рыбацкой деревни с поднятием на Маяк
  • Посещение музея Аромат времени (музей Макса Фактора) и мастер-класс по изготовлению духов
  • Посещение музея Шоколада и мастер-класс
  • Вода в бутылках (0,5)
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Сувениры
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение (требуется доплата около 3000 руб.)
  • Стоимость проезда до Рязани и обратно
О чём нужно знать до поездки

Внимание! Перед бронированием на дату с 31 декабря на 1 января Обязательно предварительно спишитесь с тур-лидером на предмет наличия свободных номеров в отеле! Отель может быть заменен на аналогичный по такой же стоимости. Все это должно быть согласованно до Вашего бронирования тура!!!

Пожелания к путешественнику

Экскурсии предусматривают прогулки между локациями до от 1 до 2 х часов, возьмите удобную обувь и теплую одежду, зонт. Ориентируйтесь на прогноз погоды. Так же возьмите купальные принадлежности, тапочки, полотенца, резинку для волос для посещения спа комплекса Экотермы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет. Пару слов о себе. Опытный путешественник и организатор, обожаю горы, жару и море. Побывал в 20 странах, любимое направление Юго-восточная азия. С ноября 2019 по март 2020 совершил
самостоятельное 4-х месячное путешествие по 9 странам (Вьетнам, Камбоджа, Тайланд, Сингапур, Индонезия, Малазия, Индия, Мальдивы, ОАЭ), благодаря чему приобрел бесценный опыт по специфике путешествия и отдыха в каждой стране, чем с удовольствием поделюсь с Вами в своих авторских турах. Основное в моих путешествиях это проникнуться и почувствовать страну пребывания. Никакого макдональдса, только локальные, аутентичные и проверенные мной кафешки, только самые интересные места и экскурсии, со мной Ваше путешествие будет насыщенным и безопасным.

