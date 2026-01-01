Описание тура
В захватывающем и запоминающимся туре в Рязань Вы сможете окунуться в атмосферу нескольких стран и погрузиться в различные культурные и развлекательные сферы за всего 2 дня
Едете в Рязань, а попадаете в Норвегию, Германию, погрузитесь в русскую сказку Некоторого царства и расслабитесь в горячих термах с разнообразными банями — все это как увлекательное и насыщенное новыми эмоциями приключение. Такие разнообразные впечатления точно добавят ярких красок в Вашу поездку. А возможность побывать в роли парфюмера в музее Аромат времени и шоколатье в музее шоколада добавит кулинарные и ароматические нотки в ваше путешествие.
И как приятно, что вас будут фотографировать во всех локациях тура! Ведь так важно сохранить яркие моменты и эмоции, чтобы потом вернуться к этим воспоминаниям с улыбкой.
Такой интересный и насыщенный маршрут действительно может стать отличным способом провести выходные, и мы уверены, что каждый из этих пунктов станет для вас незабываемым и запоминающимся. Обязательно не упустите возможность насладиться этим удивительным путешествием в Рязань!
Программа тура по дням
Кремль. Рыбацкая деревня. Некоторое царство. Термы
Ваше прибытие в Рязань. Встреча на вокзале. Обзорная экскурсия по Кремлю с подъемом на колокольню. Далее мы едем в музей шоколада на экскурсию и мастер класс. После отправляемся в Рыбацкую деревню построенную в норвежском стиле, там гуляем и обедаем в ресторане Маяк, поднимаемся на маяк, фотограф фотографирует Вас. Далее отправляемся в комплекс В Некотором царстве это интереснейший парк под Рязанью с удивительным ансамблем сказочных знаний, сооружений и скульптур, в процессе прогулки фотограф фотографирует Вас в интересных локациях. Далее нас ждет посещение комплекса Экотермы где Вы купаетесь в горячем бассейне под открытым небом, паритесь в пяти различных парных (русская баня, травяная, кедровая, соляная и хамам. Общее время нахождения в термах 2 часа 15 мин.). Прибытие в гостиницу, заселение, ужин в ресторане Есенин или на свой выбор по рекомендации гида, свободное время.
Арбат. Старый город. Аромат времени. Музей Петра 1
Завтрак. Прогулка по историческому центру Рязани, где Вы сможете пройтись по Рязанскому арбату и по ул. Мюнстерская, где стоит ансамбль немецких пряничных домиков, Фотосессия с фотографом. Далее побываем на мастер классе и экскурсии в историческом салоне Аромат времени который находится на месте первой лавки Максимилиана Факторовича, после эмиграции в Сша он создал всемирно известную косметическую компанию Max Factor. Обед в паста-баре Зерно. После обеда посещение Музея Рязанские тайны Петра 1 с дегустацией или прогулка на корабле по реке Ока на 1 час. Трансфер на ж/д вокзал.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки
- Трансфер (вокзал-гостиница-все локации-вокзал)
- Проживание в гостинице с завтраками (в двух местном номере)
- Экскурсия по кремлю и подъем на колокольню
- Фотосессии на каждой локации
- Посещение Спа-комплекса Экотермы 2 часа (теплый бассейн под открытым небом, 5 парных: русская, турецкая, травяная, соляная, кедровая)
- Посещение комплекса в Некотором царстве
- Посещение Рыбацкой деревни с поднятием на Маяк
- Посещение музея Аромат времени (музей Макса Фактора) и мастер-класс по изготовлению духов
- Посещение музея Шоколада и мастер-класс
- Вода в бутылках (0,5)
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Сувениры
- Личные расходы
- Одноместное размещение (требуется доплата около 3000 руб.)
- Стоимость проезда до Рязани и обратно
О чём нужно знать до поездки
Внимание! Перед бронированием на дату с 31 декабря на 1 января Обязательно предварительно спишитесь с тур-лидером на предмет наличия свободных номеров в отеле! Отель может быть заменен на аналогичный по такой же стоимости. Все это должно быть согласованно до Вашего бронирования тура!!!
Пожелания к путешественнику
Экскурсии предусматривают прогулки между локациями до от 1 до 2 х часов, возьмите удобную обувь и теплую одежду, зонт. Ориентируйтесь на прогноз погоды. Так же возьмите купальные принадлежности, тапочки, полотенца, резинку для волос для посещения спа комплекса Экотермы