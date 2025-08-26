1 день

Экскурсия по Рязани

10:05-10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».

10:25-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».

Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (основатель компании Max Factor) и многое другое.

И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского кремля.

Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.

С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.

Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым.

Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко» богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Экскурсия по территории Рязанского кремля.

Обед в кафе.

Окончание программы. Трансфер в гостиницы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160