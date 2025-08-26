ноя
Описание тура
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Рязани — городу, где сплелись история, культура и поэзия.
Погрузитесь в мир творчества великого поэта Сергея Есенина, посетите древние храмы и монастыри, где царят тишина и умиротворение, а еще прогуляйтесь по уютным улицам Рязани.
Программа тура по дням
Экскурсия по Рязани
10:05-10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
10:25-10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века – дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной.
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (основатель компании Max Factor) и многое другое.
И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского кремля.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.
С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым.
Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко» богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Экскурсия по территории Рязанского кремля.
Обед в кафе.
Окончание программы. Трансфер в гостиницы.
Константиново, музей-заповедник С.А. Есенина. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово
Завтрак. Освобождение номеров и встреча с гидом.
08:45-10:00Ориентировочное время встреч с гидом (в лобби гостиниц).
Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта.
Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений – Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Но сердцем его по-прежнему остается родительский дом, восстановленный в 2000 году.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной.
С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений – «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут: посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И Кашиной (музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я. Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Село Константиново – подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
Возвращение в г. Рязань.
Окончание программы (ориентировочно в 17:00). Трансфер на вокзалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место
|Гостиница 2* (Ловеч Спорт)
13 550
13 870
13 550
|Гостиница 2* (Ока)
13 700
15 050
13 700
|Гостиница 3* (Ловеч)
14 175
15 750
14 175
|Гостиница 3* (Приокская)
14 050
15 750
14 050
|Гостиница 4* (Форум)
15 370
17 870
15 370
|Гостиница 4* (Амакс)
15 870
18 370
15 870
|Гостиница 4*+ (Старый город)
16 150
18 925
16 150
Скидка детям до 16 лет – 200 рублей, при любом варианте размещения.
Дополнительные ночи по запросу.
Возможна замена на аналогичные отели.
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч Спорт»
Гостиница «Ловеч Спорт» находится в центральной части Рязани, в 10-15 минутах езды от главных вокзалов города, в непосредственной близости к площади Театральной. Для гостей отеля предусмотрена бесплатная парковка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
Гостиница предлагает своим гостям 30 номеров оформленных в классическом стиле, оборудованных отдельной ванной комнатой с душем, телефоном и спутниковым телевидением.
В кафе гостиницы сервируется завтрак, который входит в стоимость проживания, а также подаются блюда европейской кухни, прохладительные и алкогольные напитки.
Рядом с отелем расположены развлекательный центр «Озон», современный спортивный комплекс «Арена Атрон», акваклуб «Акапулько». Расстояние до аэропорта составляет - 147 км.
Гостиница «Ока»
Отель располагается по адресу Куйбышевское ш., д. 25/15, неподалеку от центра Рязани и Олимпийского городка. Для гостей подготовлены 134 комнаты, кафе и ресторан, сауна и, конечно, достойный сервис.
Номерной фонд гостиницы состоит из различных категорий от эконома до люкса. Вне зависимости от уровня комфортности в каждом из номеров есть приятное цветовое оформление и интерьер, электронный замок, вентилятор, обогреватель, чайный набор, телевизор, телефон, холодильник, индивидуальный сейф, фен.
Кафе «Лаффит» и ресторан «Атриум» позаботятся о сытости гостей отеля. Цены на блюда весьма демократичные
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около 5 км и легко преодолевается на такси или общественном транспорте.
Отель «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.
Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
Зал для конференций предназначен для проведения презентаций, деловых встреч, семинаров.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Гостиница «Приокская»
Гостиница «Приокская» расположена в здании 19 века, в центре Рязани на тихой и уютной улочке.
Уникальная архитектура здания сочетает в себе, с одной стороны, величественность, а с другой — современный дизайн интерьера гостиницы.
Большой спектр услуг, вежливый и квалифицированный персонал сделают пребывание в гостинице «Приокская» незабываемым.
Исторический центр города находится в непосредственной близости с гостиницей, поэтому ее гости могут совмещать деловую поездку с отдыхом и прогулками по городу.
Отель «Форум»
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань.
К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.
Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды. Классические номера и люксы конгресс-отеля «Форум» оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Гостиница «Амакс»
«Амакс Конгресс-отель» - это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками. В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Гостиница «Старый город»
«Старый город» - это великолепный отель, который расположен в Рязани. Один только фасад здания располагает своим видом и завлекает гостей. Из его окон виден этот прекрасный город. К услугам гостей, здесь предоставляется частная парковка и возможно заселение с домашними питомцами.
Номерной фонд отеля включает в себя 118 комфортабельных номеров. Все они просторные и светлые, обустроены удобной мебелью и необходимой техникой. Дизайн комнат выполнен в бежевых и фисташковых тонах, стены украшены картинами. Каждая комната включает в себя собственную ванну.
На территории «Старого города» работает отличный ресторан, который специализируется на традиционной русской кухне. Обслуживание совершается по меню. Вкусные и ароматные завтраки идут по формату «шведский стол».
Неподалеку от отеля Вы найдете различные достопримечательности, например: дом-музей истории молодежного движения, памятник князю Олегу Рязанскому и филармонию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Рязани и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.